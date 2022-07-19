В честь сотой годовщины смерти Князя Монако Альбера I Жильдо Пастор (Gildo Pastor), владелец компании Venturi, поручил Ксавье Шеврену (Xavier Chevrin) тяжелейшее задание. Экологический путешественник от Venturi прошел на лыжах 220 километров по острову Шпицберген в Норвегии, который с 1898 по 1907 год картографировал прапрадед Князя Альбера II.

Сначала был отказ. Затем – второй отказ. «Проводники, к которым мы обращались, считали, что это невозможно», поведал нам Ксавье Шеврен, вспоминая о своем путешествии. Мы обратились к третьему проводнику, который задумался над нашим предложением».

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Через несколько недель этот третий проводник позвонил экологическому путешественнику от Venturi с хорошей новостью: «Это возможно, но не в одиночку», заявил он. Какое облегчение! «Надо учитывать, что речь шла о местах, куда никогда не ступала нога человека, объясняет Ксавье Шеврен. Мы провели долгую подготовительную работу, чтобы выявить по спутнику опасности, в частности расщелины».

По острову можно передвигаться только на лыжах

Наконец искатель приключений, направленный Venturi, в компании трех опытных проводников и кинооператора отправился на приступ таинственного острова Шпицберген, который когда-то с моря картографировал князь Альбер I. По острову можно передвигаться только на лыжах.

Князь Альбер II и Жильдо Пастор ждали их на финише / © Эрик Матон – Княжеский Дворец

«Мы убедились в том, что он смог выполнить точную и кропотливую работу». Во время экспедиции Ксавье Шеврен и его команда отыскали места, названные в честь Княжества. От горы Гримальди они пересекли ледник Монако (это премьера, на леднике теперь развивается монакский флаг), затем добрались до горы Князя Альбера I и наконец до горы Княгини Алисы.

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«Эти места получили свои названия в ходе нескольких экспедиций Князя Альбера I». В начале ХХ-го века на острове велись исторические исследования, укрепившие дружбу между Монако и Норвегией.

Долгие минуты нос к носу с полярным медведем

С конца мая Ксавье Шеврен и его команда провели на острове тяжелые, но незабываемые дни, с температурой воздуха порой ниже -15°C, постоянно серым небом, пургой, дождем и редкими лучами солнца. «Я назвал это пятьюдесятью оттенками серого!» Находясь рядом с Северным полюсом, путешественники смогли восхититься полночным солнцем, феноменом природы, видимым только за полярным кругом, когда солнце не заходит в период летнего солнцестояния.

По прибытии в конечную точку путешествия Ксавье Шеврен смог пообщаться с Князем Альбером II / © Эрик Матон – Княжеский Дворец

«Мы жили в особом ритме, не смыкая глаз, с улыбкой рассказывает Ксавье Шеврен, который по очереди со своими товарищами каждую ночь проводил в дозоре, опасаясь нападения местных животных. Мы видели немного птиц, тюленей и даже так называемого голубого песца. Это крайне редкая полярная лисица, которая вследствие генетической мутации имеет черный, почти синий мех». Но это еще не все!

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Однажды утром, когда Ксавье Шеврен чистил зубы – одна из немногих гигиенических процедур, возможных в условиях экспедиции – он увидел на 100-метровом холмике что-то огромное. Олень? Нет, не в этот раз. «Это был белый медведь и спускался он в нашу сторону». Самые крупные хищники на острове надежно защищены в Норвегии, но они могут представлять серьезную угрозу путешественникам.

Последствия глобального потепления видны на месте

«В конце концов он лег вдалеке, не приближаясь к нам». Но на следующее утро, когда все еще крепко спали, Ксавье Шеврен услышал крик, как сигнал тревоги. «Я открыл глаза, а один из проводников достал свое ружье». Медведь стоял прямо перед проводниками с открытой пастью. «Я выскочил из постели за долю секунды. Мы пытались поднять шум сковородами, чтобы спугнуть его. Ничего не вышло». Животное удалось прогнать оглушительными залпами салюта.

Эмблема Venturi – на виду / © Эрик Матон – Княжеский дворец

Яркое воспоминание, как и впечатляющие потоки талого снега, образующие озера. Всего еще несколько лет назад этих феноменов не было. «Драматически не было снега и на берегах Шпицбергена, хотя мы были всего в 1 000 километров от Северного полюса, констатирует Ксавье Шеврен. Вода отступает почти на два сантиметра в год».

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Уходя из заповедной зоны, путешественники ничего после себя не оставили, забрав с собой немного отходов, скопившихся за три недели. Это незабываемое путешествие закончилось 26 июня у подножья горы Княгини Алисы.

Князь Альбер II и Жильдо Пастор ждали Ксавье Шерена и его спутников на финише. Для экологического путешественника это была возможность поделиться своими свежими впечатлениями и показать первые фотографии экспедиции. Об этой экспедиции скоро выйдет репортаж в рамках программы Venturi Global Challenges.