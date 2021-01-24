











Меценат, видная фигура парижских салонов и муза Пруста, американка. Что вымысел, а что факт в биографии Алисы Гейне, двоюродной племянницы поэта Генриха Гейне и первой американки, ставшей Княгиней Монако?

Алиса Гейне родилась в 1858 году в зажиточной семье, во французском квартале Нового Орлеана. Ее мать была французско-эльзасского происхождения, а ее отец, Мишель Гейне, двоюродный брат немецкого поэта Генриха Гейне, был банкиром, ставшим застройщиком недвижимости. Пребывание Алисы Гейне в Луизиане было не долгим. С началом Гражданской войны в Америке, ее семья вернулась во Францию.

По возвращении, Гейне становятся влиятельными фигурами при дворе Наполеона III, а фирма Мишеля Гейне даже участвует в финансировании франко-прусской войны. Благодаря известности родителей Алиса Гейне занимает привилегированное положение на брачном рынке XIX века, а через несколько недель после своего 17-летия, она выходит замуж за 7-го герцога Ришелье, вступая во французское дворянство.

Этот брак стал ступенькой вверх по социальной лестнице для семьи нуворишей. Однако, как, когда-то в Луизиане, брак Алисы Гейне также неожиданно обрывается. В 1875 году герцог Ришелье умирает во время поездки в Афины. В 22 года Алиса Гейне остается вдовой с двумя маленькими детьми.

Алиса, Княгиня Монако

Алиса Гейне впервые познакомилась с Князем Монако Альбером I на Мадейре в 1879 году. В то время наследственный Князь все еще находился в неудачном браке с леди Мэри Викторией Дуглас-Хамильтон. Они начинают отношения в начале 1880-х годов, а в 1889 году женятся.

Князь Альбер I был глубоко влюблен в нее. Это был один из первых браков по любви в истории Княжества

«Их брак был необычным для династии Гримальди», — подчеркивает Тома Фуйрон, директор архива Княжеского дворца. «Князь Альбер I был глубоко влюблен в нее. Это был один из первых браков по любви в истории Княжества», — объясняет он. Кроме того, Альбер I женится на Алисе Гейне против воли своего отца. «Даже если она была вдовой герцога Ришелье, она была также еврейкой, что не было тем, что Князь Карл III, глубоко верующий человек, пожелал бы наследнику престола».

В конце концов, пара рассталась в 1902 году, не имея детей. Однако брак никогда не был аннулирован, и пара остается законно состоящей в браке до смерти Альбера I в 1922 году.

Она унаследовала от своего американского происхождения великую красоту и невероятное обаяние Габриэль-Луи Пренге

Видная фигура Прекрасной эпохи

Алиса Гейне очаровывала своих современников. Она коллекционировала прославленные дружеские отношения, в том числе с королевой Великобритании Александрой и писателем Мопассаном. Она писала свои письма красными чернилами и поговаривали, что она была музой писателя Марселя Пруста. Ее заокеанские корни были настоящей экзотикой в глазах французов. «Она унаследовала от своего американского происхождения великую красоту и невероятное обаяние», — писал французский писатель Габриэль-Луи Пренге (Garbiel-Louis Pringué) в своем произведении 30 ans de dîners en ville.

В Монако Алиса Гейне основала ежегодную художественную выставку и продвигала недавно созданную Оперу Монте-Карло, способствуя тому, что Княжество стало ведущим центром искусств. В Париже она завсегдатай знаменитого салона Женевьевы Строс, где она пересекалась с такими знаменитостями как Сара Бернар, Оскар Уайльд и Марсель Пруст.

Не стоит представлять, что она сохранила американские привычки. С другой стороны, да, она, безусловно, была очень космополитичной Тома Фуйрон, директор архива Княжеского дворца

Факты и вымысел

Жизнь Алисы Гейне овеяна мифами начиная с ее рождения. Ее часто называют первой американской Княгиней Монако и считают предшественницей Грейс Келли. Однако, американская гражданская война началась в 1861 году, что означает, что семья Гейне переехала обратно во Францию, когда Алисе было всего три года. По словам Тома Фуйрона, Княгиня была очень европейской по своему характеру. «Не стоит представлять, что она сохранила американские привычки. С другой стороны, да, она, безусловно, была очень космополитичной».

Говорят, что она также была вдохновителем персонажа принцессы Люксембургской в монументальном романе Пруста «В поисках утраченного времени». Тем не менее, Тома Фуйрон говорит, что к этой версии есть вопросы. «Мы не можем утверждать на 100%, что она была прототипом персонажа романа Пруста. Она, безусловно, была выдающейся личностью Прекрасной эпохи, а также заметной фигурой литературных салонов, которые часто посещал Пруст». Тем не менее, подчеркивает Фуйрон, нет никаких доказательств тесных отношений между писателем и Княгиней. «Она не была музой Пруста, но он, очевидно, пересекался с ней».

Алисе Гейне также приписывают заслуги в создании «Русских сезонов», первой в Монако балетной труппы. По словам Тома Фуйрона это «золотой миф». «Русские сезоны» были созданы в 1912 году, а пара разошлась в 1902 году. Когда труппа была основана, Алиса Гейне уже несколько лет не возвращалась в Монако и к тому моменту уже была персоной нон грата.

Тома Фуйрон говорит, что Алиса Гейне оставила двойственную память о себе в Монако. «С одной стороны, она была преданной культуре и искусству. Один из проспектов Монако до сих пор носит ее имя. С другой стороны, она бросила Альбера I, одного из самых любимых Князей Монако. Так что, я думаю, что она воспринимается скорее, как предательница в коллективной памяти Княжества».

Алиса Гейне умерла в 1925 году в Париже. Она похоронена на кладбище Пер-Лашез.

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