Сегодня отмечается Всемирный день океанов. По этому случаю Князь Альбер II опубликовал видео, напомнив о важности сохранения океанов.

На страницах Фонда Князя Монако Альбера II в социальных сетях, Суверен заявил: «Наши современники постепенно осознают необходимость более эффективного сохранения океанов перед лицом многочисленных угроз, с которыми они сталкиваются: глобальное потепление и загрязнение, а также окисление воды, чрезмерный улов рыбы, некоторые формы безответственной аквакультуры, эксплуатация минеральных ресурсов и углеводородов и […] сокращение биоразнообразия».

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К счастью, учитывая серьезность вызовов, многосторонние организации занимаются отныне лучшим регулированием морей и океанов и проведут в связи с этим два важных мероприятия.

Ожидается, что в рамках Лиссабонской конференции 27 июня, будут рассмотрены все различные формы угроз для океанов. В конце августа в китайском Куньмине состоится второе крупное мероприятие года — саммит COP 15. Он будет сосредоточен на биологическом разнообразии, особенно в морских охраняемых территориях. По словам Суверена, «нам нужно их развивать быстро и амбициозно».

Князь призывает, чтобы эти мероприятия стали возможностью «продвинуть конкретные меры», как, например, «ограничение использования пластика, усовершенствование очистки сточных вод, регулирование рыболовства, защита наиболее хрупких систем».

Океан сохраняется, права соблюдаются

Являясь источником пищи, экономической деятельности и энергии, сохранение океанов способствует достижению многих целей устойчивого развития, поставленных ООН в 2015 году. Это касается цели 1 по борьбе с бедностью, поскольку океан представляет собой высокий экономический потенциал, цели 13 по борьбе с изменением климата, а также целей 2, 6 и 7, соответственно, по борьбе с голодом, доступом к воде и энергии.

В заключение Князь высказал пожелание: «Я надеюсь, что этот день поможет нам двигаться вперед в этом направлении, чтобы мы смогли примирить человечество и море вокруг более устойчивой модели развития».