В рамках этой новой юбилейной выставке, посвященной «Князю-мореплавателю», представлены работы личного художника и фотографа Альбера I.

В среду, 1 июня, Князь Альбер II посетил выставку «Художник и фотограф Князя Альбера I». «Луи Тинэр на Шпицбергене (1906-1907)», в компании Мелани Лоран. Актриса и режиссер приехала в Монако, чтобы представить новую выставку в Океанографическом музее под названием «Mission Polaire», которая откроется уже в эту субботу, 4 июня.

Вернемся к выставке. Луи Тинэр и Князь Альбер I встретились на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Государь высоко ценил художника и попросил его проиллюстрировать третье издание своих путевых заметок «La Carrière d’un navigateur».

© Фото: Аксель Бастелло / Княжеский дворец © Фото: Аксель Бастелло / Княжеский дворец © Фото: Аксель Бастелло / Княжеский дворец © Фото: Аксель Бастелло / Княжеский дворец

Начиная с 1904 года Луи Тинэр принимал участие во всех океанографических экспедициях Князя, оставляя о них письменные и фото свидетельства

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Представленная на заборе садов Сен-Мартен, эта выставка организована в рамках празднования столетия со дня смерти «Князя-мореплавателя». За мероприятием стоят: Комитет Альбера I-2022, Архив Княжеского дворца и Аудиовизуальный институт Монако. Выставка также предвещает ретроспективу, которая будет представлена в зале Quai Antoine I этим летом.