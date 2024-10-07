Venturi: маленькая монакская компания выросла до Луны

После 20 лет успеха монакская марка замахнулась не Луну и помогает в разработке лунохода, который в 2026 году полетит на спутник Земли.

Venturi отмечает 20-летие инноваций и технологических вызовов. В 2004 году монакская марка представила модель Venturi Fétish, первый в мире гоночный, полностью электрический автомобиль. Это был смелый шаг в то время, когда электрокары едва начали появляться на рынке. Жильдо Пастор, президент Venturi, решил сделать ставку на редкую по тем временам технологию.

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Спустя 20 лет маленькая компания стала видным двигателем инноваций. В её активе – 26 мировых рекордов по скорости, несколько революционных концепт-каров, а также восьмикратное участие в чемпионате мира в Формуле-Е. Venturi также выпустила три автомобиля для полярных исследований и несколько тысяч двигателей для автомобилей концерна PSA.

Venturi не останавливается на Земле. С 2021 года предприятие со своим филиалом Venturi Space нацелилось на космические исследования. В партнёрстве с американской компанией Venturi Astrolab она разрабатывает колеса и аккумуляторы для лунохода, который полетит на Луну в 2026 году на борту ракеты-носителя Starship компании SpaceX и, может быть, поучаствует в проекте Artémis компании NASA в 2029 году.

«Никто, включая меня-самого, не мог себе представить, что мы осилим промышленные подвиги на ДВУХ планетах!» – написал Жильдо Пастор, президент Venturi.

Компания Venturi представила Князю Альберу II свой луноход