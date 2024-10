Venturi: la piccola azienda monegasca è diventata grande e adesso punta alla luna

Dopo 20 anni di successi, il marchio monegasco punta alla luna e contribuirà allo sviluppo di un rover che atterrerà sul satellite della Terra nel 2026.

Venturi festeggia 20 anni di innovazione e sfide tecnologiche. Nel 2004, il marchio monegasco ha presentato la Venturi Fétish, la prima auto sportiva 100% elettrica al mondo. Una scommessa audace in un periodo in cui le auto elettriche erano ancora agli albori. Ai tempi, Gildo Pastor, amministratore delegato di Venturi, scelse di puntare su una tecnologia ancora rara.

Vent’anni dopo, la piccola azienda è diventata uno dei principali protagonisti dell’innovazione. Ha all’attivo 26 record mondiali di velocità, diverse concept car rivoluzionarie e otto partecipazioni al campionato mondiale di Formula E. Venturi ha inoltre lanciato tre veicoli per l’esplorazione polare e motorizza diverse migliaia di veicoli per il gruppo PSA.

Ma Venturi non si ferma alla Terra. Dal 2021, l’azienda ha rivolto la sua attenzione all’esplorazione spaziale tramite la filiale Venturi Space. In collaborazione con l’azienda americana Venturi Astrolab, sta sviluppando le ruote e le batterie per un rover lunare che sarà inviato sulla Luna nel 2026 a bordo del razzo Starship di SpaceX e potrebbe far parte della missione Artemis della NASA nel 2029.

“Nessuno, me compreso, poteva immaginare che avremmo realizzato le nostre conquiste industriali su DUE pianeti!”, ha scritto Gildo Pastor, Presidente di Venturi.

Venturi presenta il suo rover lunare al Principe Alberto II