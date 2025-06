Venturi Space dévoile Mona Luna, son rover 100% européen pour explorer la Lune

Le design du véhicule, signé Sacha Lakic, allie esthétique futuriste et fonctionnalité © Venturi Space

L’entreprise monégasque révèle son projet le plus ambitieux : un véhicule lunaire entièrement européen destiné à l’ESA et au CNES, marquant une nouvelle étape dans la stratégie spatiale du groupe.

Venturi Space vient de lever le voile sur Mona Luna, un rover révolutionnaire conçu spécifiquement pour l’Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre national d’études spatiales (CNES). Ce véhicule d’exploration lunaire se distingue par sa technologie 100% européenne, une prouesse technologique qui positionne l’Europe comme un acteur majeur de la nouvelle course à la Lune.

Contrairement aux projets américains Flex et Flip développés en partenariat avec Venturi Astrolab, Mona Luna incarne l’indépendance technologique européenne. Le rover sera transporté par la fusée Ariane 6.4 et déployé sur la surface lunaire via l’atterrisseur européen Argonaut, créant une chaîne logistique entièrement continentale.

Venturi Space France aux commandes du projet

La filiale toulousaine Venturi Space France endosse le rôle de maître d’œuvre pour ce projet stratégique. L’équipe coordonnera l’ensemble des opérations complexes : électronique embarquée, avionique, liaisons au sol, systèmes de gestion d’énergie, assemblage et tests d’acceptation au vol spatial. L’objectif affiché est clair : assurer l’opérationnalité de Mona Luna au pôle Sud lunaire avant 2030, en parfaite synchronisation avec les ambitions européennes d’exploration spatiale.

Ce véhicule lunaire se distingue par son équipement de pointe, notamment un bras robotisé sophistiqué capable de manipuler des instruments scientifiques et diverses charges utiles. Cette fonctionnalité avancée permettra de mener des expériences complexes et d’optimiser l’exploitation des ressources lunaires.

© Venturi Space

L’Europe spatiale en marche

Avec Mona Luna, Venturi Space concrétise la vision européenne d’une exploration lunaire autonome, complétant parfaitement l’écosystème spatial que l’entreprise monégasque développe depuis 2021 aux côtés de ses partenaires américains.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des succès de Venturi Space, notamment la présélection du rover Flex par la NASA et la récente visite du Prince Albert II dans les locaux de l’entreprise, confirmant le soutien princier à cette aventure spatiale d’envergure.