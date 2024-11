Venturi Space reçoit le Prince Albert II pour une visite exceptionnelle

Le Prince Albert II, le Général David Scott et l’astronaute Jean-François Clervoy ont découvert les derniers projets spatiaux de la société monégasque Venturi Space.

Le lundi 18 novembre, le Prince Albert II de Monaco a visité les locaux de Venturi Space en compagnie du commandant de la mission Apollo 15, David Scott et de l’astronaute Jean-François Clervoy. Reçus par Gildo Pastor, Président de la société, ils ont découvert les technologies innovantes développées pour les futures missions lunaires de Venturi Space.

Le Prince Albert II de Monaco, David Scott et Gildo Pastor chez Venturi Space @Venturi

FLIP : le nouveau rover lunaire robuste de Venturi

Des innovations au service de la conquête lunaire

Au programme de cette visite : la présentation des rovers FLIP et FLEX, la découverte des technologies et des techniques de fabrication des batteries lunaires de Venturi Space, mais aussi l’exposé des missions à venir de Venturi Astrolab. Le groupe Venturi Space a également dévoilé sa roue lunaire hyper-déformable ainsi qu’une exposition dédiée à l’histoire de l’aérospatiale.

« Le rover FLEX est très différent de celui que j’ai conduit, il est bien plus imposant et sa durée d’exploitation sera énorme », a salué David Scott, le premier Homme à avoir piloté un rover sur la Lune. L’entrepreneur monégasque Gildo Pastor, quant à lui, a exprimé sa fierté d’accueillir ces figures de l’exploration spatiale : « Accueillir, en présence du Souverain et de Jean-François Clervoy, le premier Homme à avoir conduit un rover sur la Lune, cela me procure une joie immense. »

Le Prince Albert II de Monaco en visite chez Venturi Space @Venturi

David Scott en visite chez Venturi Space @Venturi



Le Prince Albert II de Monaco, David Scott, Jean-François Clervoy et Gildo Pastor chez Venturi Space @Venturi

Dès fin 2026, les rovers de Venturi Space, en partenariat avec Venturi Astrolab, seront en opération sur la Lune.

Venturi dévoile sa roue lunaire, une grande première mondiale