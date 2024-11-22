Venturi Space принимает Князя Альбера II с особым визитом
Князь Альбер II, генерал Дэвид Скотт и астронавт Жан-Франсуа Клервуа ознакомились с новейшими космическими проектами монакской компании Venturi Space.
В понедельник, 18 ноября, Князь Монако Альбер II посетил центр Venturi Space в сопровождении командира корабля «Аполло-15» Дэвида Скотта и астронавта Жана-Франсуа Клервуа. Их принимал Жильдо Пастор, президент компании. Они ознакомились с инновационными технологиями, разработанными для будущих полётов на Луну с участием Venturi Space.
Инновации на службе покорения Луны
В программе визита – презентация луноходов FLIP и FLEX, знакомство с технологиями и процессами производства лунных батарей Venturi Space, а также презентация будущих миссий компании Venturi Astrolab. Концерн Venturi Space также представил своё гипердеформируемое лунное колесо и выставку, посвященную истории аэронавтики.
«Луноход FLEX сильно отличается от того, на котором я ездил, он намного больше и срок его эксплуатации будет огромным» – заявил Дэвид Скотт, первый человек, пилотировавший луноход на месте. Монакский предприниматель Жильдо Пастор, со своей стороны, выразил гордость за приём этих покорителей космоса: «Принимать в присутствии Князя и Жана-Франсуа Клервуа первого человека, управлявшего луноходом на Луне, – это огромная честь.»
С конца 2026 года на Луне будут работать луноходы компаний Venturi Space и Venturi Astrolab.