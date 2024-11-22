Venturi Space принимает Князя Альбера II с особым визитом

Князь Альбер II, генерал Дэвид Скотт и астронавт Жан-Франсуа Клервуа ознакомились с новейшими космическими проектами монакской компании Venturi Space.

В понедельник, 18 ноября, Князь Монако Альбер II посетил центр Venturi Space в сопровождении командира корабля «Аполло-15» Дэвида Скотта и астронавта Жана-Франсуа Клервуа. Их принимал Жильдо Пастор, президент компании. Они ознакомились с инновационными технологиями, разработанными для будущих полётов на Луну с участием Venturi Space.

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Князь Монако Альбер II, Дэвид Скотт и Жильдо Пастор в центре Venturi Space @Venturi

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Инновации на службе покорения Луны

В программе визита – презентация луноходов FLIP и FLEX, знакомство с технологиями и процессами производства лунных батарей Venturi Space, а также презентация будущих миссий компании Venturi Astrolab. Концерн Venturi Space также представил своё гипердеформируемое лунное колесо и выставку, посвященную истории аэронавтики.

«Луноход FLEX сильно отличается от того, на котором я ездил, он намного больше и срок его эксплуатации будет огромным» – заявил Дэвид Скотт, первый человек, пилотировавший луноход на месте. Монакский предприниматель Жильдо Пастор, со своей стороны, выразил гордость за приём этих покорителей космоса: «Принимать в присутствии Князя и Жана-Франсуа Клервуа первого человека, управлявшего луноходом на Луне, – это огромная честь.»

Князь Монако Альбер II в центре Venturi Space @Venturi

Дэвид Скотт в центре Venturi Space @Venturi

Князь Монако Альбер II, Дэвид Скотт, Жан-Франсуа Клервуа и Жильдо Пастор в центре Venturi Space @Venturi

С конца 2026 года на Луне будут работать луноходы компаний Venturi Space и Venturi Astrolab.

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