«Roca Team»: миссия невыполнима – 20:0 за последние четыре минуты и выход в финал

Вчера вечером главный болельщик «Roca Team», Князь Альбер II, присутствовал на матче, чтобы поддержать команду вместе с президентом БК «Монако» Алексеем Федоричевым, и стал почётным свидетелем игры, которая останется в истории монакского баскетбола.

Что за вечер! В напряженной атмосфере «Roca Team» написала одну из самых головокружительных страниц в своей истории, порвав «ASVEL» (91:86) в решающей четверти матча. Отставая на 15 очков за четыре минуты до конца встречи, подопечные Василиса Спанулиса совершили немыслимое: они выступили разгромным маршем и всухую набрали 20 очков, что буквально сотрясло Скалу и вывело БК «Монако» в финал чемпионата Франции четвертый год подряд.

© БК «Монако» © БК «Монако»

У героев этого подвига есть имена: Эли Окобо и Матьё Стразель. Бывший игрок «Виллербанна» Окобо, настоящий «Окобосс» этого вечера, стал «самым ценным игроком», принеся команде 26 очков, исполнив 6 подборов и 8 передач и получив заоблачный рейтинг 32. Вместе с ним Матьё Стразель организовал финальный разгром, набрав 18 очков и отдав 10 результативных передач, сравняв счет мастерским «and one», а затем увидел, как его товарищ по команде закрепил победу трехочковым броском под самую сирену.

«ASVEL» рухнул под давлением

Для виллербанцев всё, казалось, шло хорошо. Под предводительством яростного Аджинки и со вновь обретённой привычкой к трехочковым броскам они долгое время лидировали, увеличив разрыв до 13 очков в последней четверти. Но соперники не учли гордости и легендарного характера монакской команды, которая… решила не сдаваться.

«Мы играем лучше, когда нас припирают к стенке», заявил Терри Тарпи после игры, прекрасно резюмируя дух «Roca Team», которая определенно привыкла к подвигам.

До встречи в Париже на ремейке 2024 года!

Эта квалификация открывает путь к ремейку финала 2024 года против «Парижа». «Красно-белые», стремясь к третьему подряд титулу, отправятся в воскресенье в зал «Adidas Arena», без домашнего преимущества на этот раз. Эта деталь не должна пугать команду, способную восстать из пепла, когда всё, кажется, уже потеряно.