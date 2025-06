La Roca Team réalise l’impossible : 20-0 dans les quatre dernières minutes pour rejoindre les finales

Premier supporter de la Roca Team, e Prince Albert II était de nouveau présent hier soir pour encourager l’équipe aux côtés du Président de l’AS Monaco Basket Alekszej Fedoricsev, témoin privilégié d’une soirée qui restera gravée dans l’histoire du basket monégasque.

Quelle soirée ! Dans une atmosphère électrique, la Roca Team a écrit l’une des pages les plus folles de son histoire en renversant l’ASVEL (91-86) lors de ce Game 4 décisif. Menés de 15 points à quatre minutes de la fin, les hommes de Vassilis Spanoulis ont accompli l’impensable : un 20-0 dévastateur qui a fait chavirer le Rocher et propulsé l’AS Monaco Basket en finale de Betclic Elite pour la quatrième année consécutive.

© AS Monaco Basket © AS Monaco Basket

Les héros de cette remontada portent des noms français : Elie Okobo et Matthew Strazel. L’ancien Villeurbannais Okobo, véritable « Okoboss » de la soirée, a livré une partition de MVP avec 26 points, 6 rebonds et 8 passes décisives pour une évaluation stratosphérique de 32. À ses côtés, Matthew Strazel a orchestré la révolte finale avec 18 points et 10 passes, égalisant d’un « and one » magistral avant de voir son complice sceller la victoire d’un tir à trois points au buzzer.

L’ASVEL s’effondre sous la pression

Tout semblait pourtant sourire aux Villeurbannais. Portés par un Ajinca en feu et une adresse retrouvée à trois points, ils ont longtemps mené la danse, creusant même un écart de 13 points dans le dernier quart-temps. Mais c’était compter sans l’orgueil et le caractère légendaire de cette équipe monégasque qui refuse de baisser les bras.

« On joue notre meilleur basket lorsqu’on est dos au mur, » confiait Terry Tarpey après la rencontre, résumant parfaitement l’état d’esprit de cette Roca Team décidément habituée aux exploits.

Rendez-vous à Paris pour un remake de 2024

Cette qualification ouvre la voie à un remake de la finale 2024 face au Paris Basketball. Les Rouge et Blanc, qui visent un troisième titre consécutif, se déplaceront dimanche à l’Adidas Arena sans l’avantage du terrain cette fois-ci. Un détail qui ne devrait pas effrayer cette équipe capable de ressusciter quand tout semble perdu.