Ligue 1 : L’AS Monaco se fait surprendre dans les derniers instants et s’incline face à Marseille

Une soirée marseillaise pleine de rebondissements, où l’AS Monaco a finalement payé au prix fort ses erreurs. Malgré une ouverture du score d’Aleksandr Golovin, les Monégasques s’inclinent 2-1 au Vélodrome et voient leur adversaire du soir égaliser au classement général.

Pour clôturer la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait l’AS Monaco dans un match au sommet où les deux équipes jouaient gros. Les Marseillais pouvaient rejoindre Monaco à la deuxième place avec la victoire, tandis que les Monégasques espéraient profiter du nul du Paris Saint-Germain (1-1 contre Nantes) pour se rapprocher de la tête du classement.

Publicité

Ligue 1 : L’AS Monaco triomphe face à Brest avec un Akliouche « on fire »

Un coup de maître… avant le coup de trop

Le début de match n’aurait pu mieux commencer pour l’AS Monaco. Les joueurs d’Adi Hütter ont démarré pied au plancher, avec une belle opportunité dès la 4e minute : Folarin Balogun, lancé dans la profondeur par Maghnes Akliouche, s’est retrouvé face à Geronimo Rulli, mais son centre pour Eliesse Ben Seghir a bien été intercepté par le portier argentin. Ce fut alors la première alerte marseillaise et il n’aurait pas fallu grand-chose pour que le score soit ouvert bien plus tôt.

En dépit d’un bon début de rencontre des Monégasques, l’OM a rapidement réagi. Les Olympiens ont petit à petit pris le contrôle du jeu. Une frappe déviée de Neal Maupay (19e), puis un tir de Mason Greenwood repoussé par Radosław Majecki (24e) ont été les premières réelles menaces marseillaises. Mais l’AS Monaco avait une carte à jouer et, à la 41e minute, les Rouge et Blanc ont frappé fort.

Profitant d’un superbe service de Denis Zakaria, Aleksandr Golovin s’est retrouvé en parfaite position à l’entrée de la surface et décrocher une frappe du pied droit. Déviée par Michael Murillo, sa frappe est venue tromper Rulli et a permis à l’AS Monaco de prendre l’avantage juste avant la mi-temps. Le match semblait alors basculer en faveur des visiteurs qui sont rentrés aux vestiaires avec un précieux 1-0.

© AS Monaco

Poussé par son public, l’OM se réveille et agit

Au retour des vestiaires, Marseille s’est montré beaucoup plus incisif. Dès la 50e minute, la défense monégasque a frôlé la catastrophe lorsque Pierre-Emile Højbjerg, à bout de pied, a éloigné le ballon de Wilfried Singo, pourtant à un mètre du but vide. Quelques minutes plus tard, c’est Luiz Henrique qui est venu égaliser pour l’OM, après une énorme erreur de relance de Mohammed Salisu. Une perte de balle de trop pour les Monégasques qui a permis aux Marseillais de remettre les pendules à zéro : 1-1 à la 53e.

Dès lors, le match est devenu un véritable chassé-croisé. Les deux équipes se sont lancées à l’attaque dans un enchaînement d’occasions. Les joueurs d’Adi Hütter, toujours aussi menaçants, se sont procurés plusieurs opportunités, en vain. Folarin Balogun, seul face à Rulli, a perdu son duel à la 60e minute, avant que Mason Greenwood ne fasse briller Majecki sur une frappe à 20 mètres (63e). Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul logique, un ultime rebondissement s’est produit dans les toutes dernières minutes de jeu.

Le dénouement du match : un penalty décisif

Alors que l’on croyait tous assister à un match nul, Christian Mawissa a commis une main dans la surface à la 88e minute. Une décision incontestable de l’arbitre. C’est alors Mason Greenwood qui s’est présenté face à Majecki pour tirer le penalty. Sans trembler, l’international anglais a transformé la sentence, envoyant le Vélodrome dans une explosion de joie (89e). 2-1 pour l’Olympique de Marseille, un score cruel pour l’AS Monaco qui, après avoir dominé de nombreux passages du match, s’est retrouvé à la merci de cette erreur fatale.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment après la défaite de ce soir : Nous ne méritons pas cette défaite ce soir selon moi. Quand je regarde l’ensemble du match, nous devons prendre minimum un point. Mais à ce niveau-là, les deux erreurs que nous offrons sont évidemment de trop. Clairement le premier but est un cadeau de notre part, et sur le second, c’est une situation que nous voyons souvent et qui amène un penalty.

Nous avons pourtant eu plus de situations sur l’ensemble du match, mais ces deux cadeaux nous plombent. En tout cas, c’était un match correct de notre part, et je ne pense pas que l’Olympique de Marseille était une meilleure équipe que la nôtre ce soir.

S’il pense que ses joueurs ont manqué d’efficacité : Pour moi ce match doit se terminer en résultat nul. Ce second but de l’OM est vraiment chanceux. Malgré tout, nous sommes responsables de cette défaite et d’offrir ces deux cadeaux, je le répète. Nous avons eu des opportunités que nous n’avons réussi à être efficaces devant le but.

Après Benfica, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match contre Marseille, même si nous savions que cette équipe a une grosse possession de balle en construisant depuis l’arrière. Nous avons manqué de trop de réussite pour l’emporter ce soir.

© AS Monaco

Ses mots dans le vestiaire à l’issue du match : Récemment nous avions également perdu deux rencontres d’affilée contre Nice et Angers, et avant d’aligner trois victoires de rang. Nous devons donc nous remettre très vite sur les rails, comme nous l’avons déjà fait. Cette défaite est difficile à accepter, car nous ne méritions pas de perdre. Mais encore une fois, quand vous faites deux erreurs de la sorte à ce niveau, vous le payez cash !

Nous nous battons pour jouer chaque année la Ligue des champions, comme l’équipe que nous avions en face de nous ce soir, et dans laquelle il y a de très bons joueurs. C’est trop à ce niveau. Avec un peu plus de chance, nous aurions pu l’emporter. Ce soir je ne suis pas content du résultat, mais satisfait par notre performance.

Ce qu’il envisage pour la course à la deuxième place : Je me rappelle que la saison dernière, nous étions à la 5e ou la 6e au mois de janvier, et nous étions remontés au classement à la fin de la saison pour nous qualifier pour la Ligue des champions. Nous avons une jeune équipe, avec quelques changements effectués cet été. Nous nous battons contre plusieurs équipes, il n’y a pas seulement l’Olympique de Marseille revient, mais aussi Lyon qui revient, Lille aussi.

Nous sommes tous à la lutte derrière le Paris Saint-Germain. Il faudra se battre pour mériter le podium. Nous savions que nous affrontions une grande équipe ce soir, qui a recruté un super coach et beaucoup de très bons joueurs au mercato. Nous devons poursuivre notre objectif. Ce soir nous sommes très déçus, nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat, mais fiers de notre performance.

L’erreur de trop pour l’AS Monaco

Après cette défaite, l’AS Monaco passe troisième, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille. Une position qui pourrait se révéler préjudiciable dans la course aux places européennes. Cependant, les Monégasques devront rapidement se relever car un autre défi se profile dès samedi 19h avec la réception de Toulouse au Stade Louis-II. Pour l’OM, cette victoire permet de revenir dans la course à la tête de la Ligue 1, avec une place sur le podium à la clé, à quelques longueurs du PSG.

Parfois, l’écart entre la victoire et la défaite peut se jouer sur des détails. La gestion des moments cruciaux, notamment dans les dernières minutes, sera un axe essentiel pour les hommes d’Adi Hütter s’ils veulent éviter de perdre des points aussi précieux dans la course au titre.

Ligue 1 : Le choc AS Monaco – PSG aura finalement lieu en décembre