Ligue 1 : L’AS Monaco triomphe face à Brest avec un Akliouche « on fire »

Ce troisième succès consécutif permet à l'AS Monaco de conforter sa place de dauphin, avec désormais un œil tourné vers la Ligue des champions © AS Monaco

Dans une rencontre où les buts ont fusé, l’AS Monaco a réussi à dominer le Stade Brestois (3-2) au terme d’un match riche en rebondissements devant son public au Stade Louis-II. Menés 2-0 à la pause, les Brestois ont tenté une remontée mais ont dû céder face à un doublé de Maghnes Akliouche et une performance solide de toute l’équipe monégasque.

Le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale était un moment attendu avec impatience par les supporters monégasques, particulièrement après les victoires obtenues à Bologne (1-0) et à Strasbourg (3-1) qui avaient permis à l’AS Monaco de se relancer en championnat. Le tout avec un objectif clair en tête : réduire l’écart avec le Paris Saint-Germain et consolider sa place de dauphin.

Un début de match électrique

Dès le coup d’envoi, les Monégasques ont montré qu’ils avaient l’intention de prolonger leur dynamique victorieuse. Après un début de match où l’intensité a été mise dès les premières minutes, Maghnes Akliouche a ouvert le score. En tout juste 5 minutes, l’ailier français a inscrit son premier but de la saison après un superbe service d’Eliesse Ben Seghir, bien placé pour lui offrir un caviar au point de penalty. L’occasion était belle, et Akliouche n’a pas tremblé pour tromper le gardien Marco Bizot (1-0).

© AS Monaco

Mais l’AS Monaco ne s’est pas arrêté là. À la 9e minute, Akliouche est passé tout près du doublé, mais sa frappe a fini sur le poteau. Ce n’était que partie remise, puisque quelques instants plus tard, Aleksandr Golovin a doublé la mise avec un tir puissant qui a heurté le montant avant de finir dans le but (2-0, 24e). Le milieu russe, qui n’avait pas encore marqué cette saison, se récompensait enfin de ses efforts.

© AS Monaco

Brest réagit mais ne parvient pas à renverser la vapeur

Alors que l’AS Monaco semblait avoir le match en main, Brest n’est pas resté passif. La première période s’est conclue avec quelques frissons pour les Rouge et Blanc, à commencer par un coup de tête de Ludovic Ajorque qui est passé au-dessus (30e), puis une belle parade de Vanderson devant Abdallah Sima (45e). Mais c’est sur un score de 2-0 que les équipes ont rejoint les vestiaires.

À la reprise, Brest a su trouver les ressources pour revenir dans la partie. Dès la 50e minute, Abdallah Sima a réduit l’écart d’un superbe coup de tête sur corner, redonnant ainsi espoir à son équipe (2-1). Le match devenait alors plus nerveux, et les Monégasques ont été proches de concéder un penalty suite à une faute de Bizot sur Christian Mawissa, mais la VAR a annulé la décision pour un hors-jeu préalable de Breel Embolo (60e).

La tension monte, mais l’AS Monaco tient bon

Alors que le match s’emballait, Brest a continué à pousser, mais sans parvenir à égaliser. Les occasions se sont multipliées des deux côtés : Mama Baldé a tiré juste au-dessus (78e), tandis que l’AS Monaco a répondu avec une double occasion par George Ilenikhena et Soungoutou Magassa, sans réussite (84e).

Le gardien Bizot a dû s’employer sur une frappe de Jordan Amavi (89e), mais l’équipe du Rocher, bien organisée, a résisté aux assauts brestois.

Akliouche et son doublé pour sceller la victoire

Le tournant du match est survenu dans le temps additionnel, quand Maghnes Akliouche, lancé en contre, a signé son doublé d’une magnifique balle piquée qui a trompé Bizot (3-1, 91e). Si Brest a tenté une ultime réplique avec un tir de Jordan Amavi bien capté par Majecki (92e), la partie semblait bien pliée.

Mais à la dernière seconde, Ludovic Ajorque a coupé un centre de Kenny Lala pour réduire la marque d’une tête précise (3-2, 96e). Trop tard cependant, le temps n’a pas permis aux Bretons d’espérer davantage.

Les réactions d’Adi Hütter

Ce qu’il a pensé de cette rencontre : « Tout d’abord, je suis très content que nous remportions les trois points ce soir. Nous nous attendions à faire cette performance avant le match. Sur le scénario, nous menons rapidement 2-0 et nous avons même l’opportunité d’en mettre un troisième juste avant la pause. Mais Brest a ensuite montré que c’était une bonne équipe qui ne lâche jamais, et il a fallu se battre à la fin pour aller chercher ce résultat. Donc ces trois points sont très importants ! »

Un mot sur la performance d’Akliouche : « Je voudrais d’abord dire qu’il a fait un match fantastique, spécialement sur le deuxième but, qui est vraiment magnifique pour moi ! Il a été capable de courir et faire des efforts durant 90 minutes, c’est bluffant.

D’autant que ce n’était pas facile de préparer ce match, puisque certains internationaux sont revenus seulement hier et n’ont pas eu l’opportunité de s’entraîner. Il y avait aussi des retours de blessure, comme Mohammed Salisu, Denis Zakaria et Aleksandr Golovin. Mais au final nous pouvons être fiers du travail effectué pour valider ce succès. »

Au sujet de son plan de jeu : « Le style de jeu dépend parfois aussi de l’attitude que l’on a sans le ballon. D’ailleurs je suis satisfait de l’état d’esprit de mes joueurs sur le deuxième but, dans la préparation de l’action, en étant très haut dans le camp brestois. Même l’action de George Ilenikhena sur le troisième, j’ai aimé la façon dont il s’est projeté et a transmis le ballon à Maghnes.

Ce sont des séquences de jeu fantastiques que j’affectionne. Il faut toujours être prêt pour récupérer le ballon et mettre l’équipe adverse sous pression, car il peut faire une erreur. Et c’est ce que Golo’ a exploité sur son but. Je suis d’ailleurs très content qu’il ait pu être décisif pour la première fois de la saison. »

Ses attentes pour le prochain match face à Benfica : « On ne peut pas comparer ces deux matchs, ce sera très différent, déjà car c’est une autre compétition, avec un adversaire de poids au niveau européen. Si nous mettons cette équipe sous pression, nous sommes également capables de l’emporter face à Benfica. Mais pour cela, il faudra faire une bien meilleure performance que ce que nous avons proposé ce soir. »

L’AS Monaco conserve la deuxième place

Ce succès permet à l’AS Monaco de signer une troisième victoire consécutive en Ligue 1 et de conserver confortablement sa place de dauphin. Les Monégasques peuvent donc aborder leur prochain match avec sérénité, en attendant la réception du Benfica Lisbonne pour la Ligue des champions mercredi prochain.

"Une victoire pas facile, mais les 3️⃣ points c'est le plus important" 🎙️



Les réactions de nos Monégasques après le succès face à Brest 👀 pic.twitter.com/uzjOM0yrpE — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 22, 2024

