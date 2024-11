Ligue 1 : Mené 1-0, l’AS Monaco renverse Strasbourg dans un scénario haletant

Dans une fin de match électrique, l’AS Monaco a renversé Strasbourg après avoir été mené jusqu’à la 79e minute. Grâce à un doublé d’Eliesse Ben Seghir, les Rouge et Blanc s’imposent 3-1, un succès vital qui les relance dans la course aux premières places.

Alors qu’ils étaient dans une dynamique délicate après deux défaites consécutives en Ligue 1, les Rouge et Blanc avaient absolument besoin de retrouver le chemin de la victoire pour ne pas voir le peloton de tête s’éloigner. Le match s’annonçait compliqué contre une équipe de Strasbourg invaincue à domicile, mais l’AS Monaco a fait preuve de caractère et de lucidité pour s’imposer dans une rencontre pleine de rebondissements.

Et pour cela, l’AS Monaco n’a pas fait dans la demi-mesure ce samedi au stade de la Meinau. Menés quasiment toute la rencontre après un but concédé en première période, les hommes d’Adi Hütter ont su patienter avant de se réveiller dans le dernier quart d’heure. Grâce à un doublé d’Eliesse Ben Seghir et une fin de match complètement folle, les Monégasques ont renversé la situation et signé une victoire capitale (1-3).

Un début de rencontre marqué par l’agressivité alsacienne

Dès le coup d’envoi, le Racing a montré qu’il ne serait pas facile à manœuvrer et ont même été particulièrement entreprenants en s’offrant plusieurs occasions dès les premières minutes. Si Dilane Bakwa a manqué de peu la cible à la 13e minute, Sékou Mara a lui aussi eu une belle opportunité peu après, mais sa frappe a manqué de précision (15e).

Du côté des Monégasques, le début de match n’a pas été bien plus serein. Breel Embolo, bien servi par Takumi Minamino, a eu une belle occasion en un-contre-un avec le gardien strasbourgeois Đorđe Petrović, mais son tir a été repoussé (18e). Malgré quelques bonnes phases de jeu, l’AS Monaco peinait à concrétiser ses intentions offensives et se retrouvait souvent sous pression.

À force de maladresses et de failles dans l’organisation défensive, le club du Rocher a fini par céder. Un centre parfait de Diego Moreira a permis à Guéla Doué de prendre l’avantage en plein cœur de la surface (29e), d’une frappe croisée bien exécutée qui a pris Radoslaw Majecki à contre-pied. Un but qui a assommé les Monégasques, qui n’ont pas su réagir immédiatement.

Il vaut mieux tard que jamais

En seconde période, le rythme du match est resté élevé, avec des Strasbourgeois toujours aussi pressants. L’AS Monaco a bien tenté de se remettre en marche, mais les occasions étaient rares. Vanderson a notamment vu sa frappe du gauche repoussée par Petrović (58e), avant que Maghnes Akliouche ne force un coup franc dangereux à l’entrée de la surface (60e), sans succès.

Le match semblait filer vers une défaite frustrante pour les hommes d’Adi Hütter, mais la chance a fini par tourner en leur faveur. À la 73e minute, une action chaude dans la surface strasbourgeoise a vu Eliesse Ben Seghir être contré par Guéla Doué. Quelques secondes plus tard, l’arbitre a vu la main de Diego Moreira sur une frappe de Ben Seghir, signalant un penalty après l’appel de la VAR. Ce dernier a été transformé par l’auteur de l’action, l’international milieu offensif marocain, qui a égalisé sans plus attendre (1-1, 79e).

La folie monégasque en toute fin de match

Le match semblait désormais à la portée des Monégasques, mais le meilleur était encore à venir. En toute fin de rencontre, l’AS Monaco a pris l’avantage grâce à une magnifique action collective. Sur un changement d’aile précis de Vanderson, Maghnes Akliouche a trouvé Eliesse Ben Seghir dans la surface. L’attaquant monégasque, calme et précis, a parfaitement ajusté sa frappe pour inscrire un doublé et placer son équipe devant (1-2, 89e).

Et alors que Strasbourg tentait de riposter sur un contre, l’AS Monaco a définitivement scellé la victoire dans les dernières secondes. George Ilenikhena, entré en jeu, a récupéré un ballon perdu par l’adversaire et a inscrit le but final (1-3, 90e). Un enchaînement de contre-attaques parfaitement orchestrées, montrant toute la qualité des Monégasques dans le dernier geste.

Les réactions d’Adi Hütter

Ce que l’entraîneur retient du match : « Ce n’était pas une bonne première période, nous pouvions mieux faire, c’est sûr. C’est une grande victoire et trois très importants pour nous, après deux défaites de suite en championnat. Je veux également saluer Strasbourg pour sa performance.

Mais lorsque nous sommes entrés sur le terrain en deuxième mi-temps, j’ai été vraiment impressionné par mon équipe par ce que nous avons montré. Les deux équipes possèdent de nombreux jeunes talents dans leurs effectifs, qui sont plaisants à voir jouer, mais en fin de compte nous méritons cette victoire aujourd’hui.

Vous savez, nous gagnons et nous perdons ensemble. Parfois nous devons accepter les critiques, comme lorsque l’on a joué Angers avec un football qui n’était pas le nôtre. Je reste très heureux et fier de mon équipe pour ce qu’elle a fait ce soir, notamment en seconde période ».

Son avis sur la performance de Ben Seghir : « A la mi-temps, j’ai décidé de placer Eliesse Ben Seghir en numéro 10, sous George Ilenikhena, faisant de lui un attaquant mobile et il a fait un travail fantastique dans ce rôle ! Peut-être qu’il a été l’élément déclencheur pour le reste de l’équipe ».

Ce qu’il a dit à ses joueurs à la mi-temps : « Ils étaient un peu démoralisés, insatisfaits de leurs performances. J’ai dit qu’il restait 45 minutes pour changer ce résultat et que je n’étais pas d’accord avec la mentalité adoptée en première période, que l’on devait respecter notre adversaire. Je fais confiance à mes joueurs, je savais que nous pouvions faire mieux et c’est ce qu’il s’est passé au final ».

Ce qu’il a pensé de la réaction des joueurs en fin de match : « Nous poursuivons notre process. Cet été, il y a eu des départs de joueurs d’expérience comme Ben Yedder, Fofana, Maripán ou Camara et l’arrivée de jeunes talents comme George Ilenikhena, qui a eu 18 ans il y a quelques mois, Christian Mawissa, qui vient d’avoir 19 ans et Lamine Camara qui n’a que 20 ans.

C’est dans cette direction là que nous voulons aller, on veut développer nos jeunes joueurs. Nous sommes en novembre, parfois nous avons du mal car nous ne pouvons pas remporter chaque rencontre, même si c’est notre volonté première. Après deux défaites, j’ai aimé cette réaction aujourd’hui et cela me rend très heureux ».

Ce qu’il attend de son équipe désormais : « Je pense que parfois vous avez besoin de perdre pour vous développer. Cette jeune équipe n’a perdu que trois fois en 27 matchs ! Je défends mon projet parce que nous pouvons être heureux de ce que nous faisons en ce moment et que nous ne savons pas exactement ce qu’il se passera en fin de saison.

J’aime voir Eliesse Ben Seghir, c’est sa première saison pleine, il est en forme et épargné par les blessures. Quand vous voyez Maghnes Akliouche, comment il joue depuis la saison dernière, c’est beau à voir pour les yeux (sourire) ! Et puis voir comment nous avons défendu en seconde période, où Strasbourg n’a eu aucune occasion, défendre sans relâche pendant 45 minutes à l’extérieur, c’est aussi ça nos qualités ».

Une belle victoire qui permet de se relancer

Grâce à ce succès renversant, l’AS Monaco grimpe à la deuxième place de la Ligue 1, à trois points du Paris Saint-Germain, qui joue également ce soir. Une performance qui va sans doutes redonner confiance aux joueurs du Rocher, qui avaient perdu pied après deux défaites consécutives. Sans oublier la série d’invincibilité qui se poursuit en Ligue des champions, après la récente victoire face à Bologne ce mardi.

Le doublé de Ben Seghir, désormais auteur de 10 buts en Ligue 1 à seulement 19 ans, est un symbole de la dynamique positive qui pourrait s’enclencher pour le club. Après la trêve internationale qui débute, l’AS Monaco sera plus que jamais lancé dans la lutte pour les premières places et les ambitions européennes.

