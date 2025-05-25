«Монако» входит в историю: «Roca Team» впервые вырывается в финал Евролиги

Спустя два года после разочарования в матче с «Каунасом» БК «Монако» одержал сокрушительную победу над «Олимпиакосом» (78-68) и впервые вышел в финал Евролиги, став первым французским клубом после «Лиможа» в 1993 году, которому удалось достичь этого европейского пика.

В напряженной атмосфере «Этихад Арены» в Абу-Даби «Roca Team» продемонстрировала высшее командное мастерство, разгромив своего обидчика 2023 года. На глазах у 6 000 греческих болельщиков подопечные Василиса Спанулиса продемонстрировали свой жёсткий, силовой баскетбол, не дав «Олимпиакосу», занявшему первое место в регулярном сезоне, ни единой передышки.

«Мы были полны решимости, особенно когда вспомнили тот матч двухлетней давности», признался Муаммаду Жайте после матча, прекрасно резюмируя душевное состояние монегасков. Призрак поражения со счетом 27-2 в третьей четверти в Каунасе окончательно изгнан.

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Спанулис, греческий алхимик

Первый сезон Евролиги – на скамейке запасных, первый финал – Василис Спанулис подтверждает свой тактический гений. Легенда Греции, трехкратный победитель турнира в качестве игрока, преобразил «Roca Team» с момента своего прихода в декабре. «Все 40 минут я наблюдал очень хороший баскетбол. Все игроки были сосредоточены от начала до конца», проанализировал тренер после этой коллективной демонстрации.

Его бывший клуб не смог устоять перед этой новой командой «Монако», более сплочённой, чем когда-либо, с 21 результативной передачей, символизирующей тотальный баскетбол, пропагандируемый тренером.

Герои волшебного вечера

Майк Джеймс (17 очков, 7 подборов, 7 передач) начал игру с присущими ему лидерскими качествами, а Альфа Диалло проявил себя во всём блеске. Французский вингер продемонстрировал выдающуюся игру (22 очка, рейтинг 25), увенчавшуюся яростным броском сверху на последних минутах, который взорвал небольшую, но гордую группу болельщиков «Монако» в Абу-Даби.

Джарон Блоссомгейм (12 очков) и Муаммаду Жайте (11 очков, 6 подборов) идеально дополнили эту командную симфонию, нейтрализовав наступательные потуги греков, несмотря на 31 очко героического, но изолированного Эвана Фурнье.

Президент – в райских кущах

«Я никогда не думал, что услышу столь громкие крики болельщиков «Монако» в финале в окружении 6 000 греческих болельщиков», признался Алексей Федорычев, явно тронутый этим историческим достижением. Президент, верный своим привычкам, был рядом со своими игроками, чтобы прочувствовать эту страницу истории.

Алексей Федорычев с болельщиками «Монако» © БК «Монако»

«Ещё не время праздновать, нам осталась последняя битва, самая трудная», сказал он, уже устремив взор на воскресный финал против «Фенербахче».

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Идеальная месть «Roca Team». После 32 лет ожидания французского баскетбола Княжество может мечтать о высшем титуле. История пишется красным и белым под солнцем Абу-Даби.

Присоединяйтесь к нам в это воскресенье, 25 мая в 19:00, на гранд-финале против «Фенербахче».