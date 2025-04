Ligue 1 : Malgré sa domination, l’AS Monaco partage les points avec Strasbourg et met en danger sa 2e place

Malgré de belles initiatives locales autour de cette rencontre, l'AS Monaco bute sur un Strasbourg accrocheur © AS Monaco

Dans une ambiance chaleureuse avec 12 825 spectateurs, ainsi que le Prince Albert II et le Président Dmitri Rybolovlev présents au Stade Louis-II ce samedi soir, l’AS Monaco n’a pas réussi à poursuivre sa série victorieuse à domicile, concédant le match nul (0-0) face au Racing Club de Strasbourg Alsace lors de la 30e journée de Ligue 1. Malgré une domination certaine et plusieurs occasions franches, les hommes d’Adi Hütter n’ont pas trouvé la faille face à des Strasbourgeois solides et disciplinés.

Hélas, la journée a débuté dans la tristesse avec l’annonce du décès de Nikola Pokrivač, ancien milieu de terrain défensif croate qui avait porté les couleurs monégasques lors de la saison 2008-2009. Disparu à l’âge de 39 ans dans un accident de la route la veille, l’international croate avait disputé 36 matchs en tant que Rouge et Blanc. Une minute d’applaudissements a été respectée avant le coup d’envoi en hommage à sa mémoire.

Avant l’ouverture des portes du Louis-II, les supporters ont pu profiter, dès 17h00, des animations du Kids Tour, suivies à 18h00 d’une séance de dédicaces avec Frédéric Piquionne, ancien attaquant monégasque en 2007-2008, qui s’est prêté au jeu des autographes et des selfies sur le parvis du stade.

La rencontre fut également l’occasion pour le club du Rocher de réaffirmer son engagement auprès du football amateur. Dans le cadre de l’opération « Tous au Stade », plus de 2500 licenciés de la Ligue Méditerranée, du District Côte-d’Azur et des clubs italiens limitrophes ont répondu présents pour encourager les Monégasques.

En continuité de cet engagement durable, Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, a remis durant l’échauffement un chèque à Arnaud Doudet, Directeur Général de la Ligue Méditerranée, et Frédéric Minerva, Vice-Président du District Côte-d’Azur. Cette somme, correspondant à une partie des recettes de billetterie générées cette saison lors des réceptions de Nice et Lille, vient s’ajouter aux plus de 20 000 euros déjà récoltés lors des deux dernières saisons.

Le Stade Louis-II a également eu l’honneur d’accueillir Romain Arneodo, récent vainqueur du prestigieux Rolex Monte-Carlo Masters 2025 en double aux côtés de Manuel Guinard, devenant ainsi le premier joueur monégasque de l’histoire à remporter ce tournoi. Thiago Scuro lui a symboliquement remis un maillot de l’AS Monaco avant qu’il ne donne le coup d’envoi fictif de la rencontre.

Une première période plutôt équilibrée

Le match a donc débuté dans une ambiance festive, mais les joueurs monégasques ont immédiatement été alertés par la dangerosité des Alsaciens. Dès la 9e minute, Christian Mawissa a dû réaliser un retour défensif décisif pour empêcher Emanuel Emegha d’ouvrir le score.

La réaction monégasque ne s’est pas faite attendre avec Maghnes Akliouche qui a obligé Đorđe Petrović à réaliser une belle parade sur une frappe soudaine (19e). Si la bataille au milieu de terrain fut intense, les occasions franches sont restées rares. Les supporters ont cru à l’ouverture du score juste avant la pause quand Mika Biereth a fait trembler les filets, mais le but a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres de Caio Henrique (45e+2).

Après la pause, l’AS Monaco pousse, en vain

Au retour des vestiaires, les débats sont restés serrés. Le premier tir cadré strasbourgeois n’est intervenu qu’à la 66e minute, avec deux tentatives successives de Valentín Barco, l’une au-dessus et l’autre captée en deux temps par Philipp Köhn.

Le club Princier a alors haussé le ton, multipliant les offensives. Biereth a vu sa frappe croisée repoussée par Petrović (68e), tandis qu’Eliesse Ben Seghir s’est signalé par deux tentatives infructueuses, de la tête (74e) puis de loin (76e). Les entrées en jeu, notamment celle de Folarin Balogun, ont apporté du sang neuf, mais l’attaquant américain n’a pu cadrer sa tête (83e).

Dans un final haletant, Denis Zakaria a eu deux occasions d’offrir la victoire aux siens (84e et 90e), sans parvenir, malheureusement, à trouver le cadre. Les spectateurs ont même retenu leur souffle lorsqu’Emanuel Emegha a cru donner l’avantage aux visiteurs, avant que son but ne soit également refusé pour hors-jeu (85e).

Un seul point qui met en danger la 2e place

Ce résultat nul ne permet pas aux Monégasques de conserver leur deuxième place au classement, puisqu’à l’heure du coup de sifflet final, l’Olympique de Marseille mène 1-0 contre Montpellier. Un résultat qui leur permet d’inverser avec l’AS Monaco au classement. Pour Strasbourg, ce point pris à l’extérieur confirme leur excellente forme cette saison, eux qui occupent désormais la 5e place avec 51 points, à égalité avec Lyon.

Prochaine rencontre, cette fois-ci à l’extérieur, avec un déplacement sur la pelouse du Havre AC, samedi prochain.

