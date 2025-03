AS Monaco Kids Tour : Thilo Kehrer accueilli par plus de 400 enfants en folie à Menton

Le programme ÜNSEME et l'AS Monaco célèbrent un nouveau partenariat avec la ville azuréenne © AS Monaco

La 16e étape de la saison 3 du Kids Tour a fait vibrer le Stade Lucien Rhein ce mercredi 19 mars. Plusieurs centaines d’enfants ont participé à l’événement qui a officialisé le récent partenariat entre le club monégasque, la Ville de Menton et le Rapid de Menton dans le cadre du programme ÜNSEME.

Probablement la meilleure ambiance jamais observée sur le Tour, toutes saisons confondues ! Durant une bonne partie de l’après-midi, les jeunes participants, majoritairement licenciés du Rapid de Menton mais aussi issus des écoles et centres de loisirs de la commune, ont profité avec joie et bonne humeur de nombreuses animations : séance de dédicaces avec le vice-capitaine et défenseur Rouge et Blanc Thilo Kehrer, rencontre avec Bouba, concours de précision sur cible géante, quiz sur l’AS Monaco, babyfoot XXL et parties endiablées sur PlayStation 5.

Les enfants ont eu l’opportunité de remporter diverses récompenses, dont un maillot dédicacé par Thilo Kehrer. Des goodies ont également été distribués à tous les participants et les licenciés du Rapid de Menton pourront désormais assister à tous les matchs de l’AS Monaco au Stade Louis-II.

© AS Monaco

Le défenseur international allemand a partagé son enthousiasme, si ce n’est son émotion : « J’ai été à leur place quand j’étais gamin, donc je sais la joie que ça procure de pouvoir rencontrer un joueur professionnel. C’est un plaisir d’être ici, de prendre du temps pour eux, de les rencontrer, de s’imprégner de toute leur énergie positive et de voir tous leurs sourires et toutes ces étoiles dans leurs yeux. C’est important de se souvenir d’où l’on vient et de comment ça a commencé, cela permet de garder la tête sur les épaules. »

© AS Monaco

Un partenariat symbolique

C’est la deuxième fois que le Kids Tour fait escale à Menton après une première visite en janvier 2024, qui avait vu la participation du milieu de terrain Youssouf Fofana. Cette fois-ci, Thilo Kehrer a symboliquement remis un maillot floqué « ÜNSEME MENTON » à Jean-Claude Alarcon, Adjoint aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie des Quartiers de la ville de Menton, et à Stéphane Peragnoli, Coordinateur sportif du Rapid de Menton.

© AS Monaco

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir l’AS Monaco pour la deuxième année consécutive. On note un engouement de plus en plus important et on est vraiment très heureux de voir tout ce bonheur chez nos jeunes Mentonnais. Merci à l’AS Monaco et à Thilo Kehrer de prendre du temps pour ce moment de partage unique avec les enfants », a déclaré Jean-Claude Alarcon.

De son côté, Stéphane Peragnoli s’est également réjoui : « C’est une joie de débuter ce partenariat et de pouvoir faire plaisir à autant d’enfants. On espère que ce partenariat s’inscrira dans la durée et que de nombreux événements comme celui-ci verront le jour à l’avenir. »

Cap sur…

Les prochaines étapes du Kids Tour sont déjà programmées : Rendez-vous à Vallauris avec le FC Fournas Vallauris le 26 mars, à Drap le 2 avril et à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec le Villefranche Saint-Jean Beaulieu FC le 9 avril. Bouba espère vous y voir nombreuses et nombreux !

© AS Monaco

