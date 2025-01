AS Monaco Kids Tour : Christian Mawissa accueilli par 200 jeunes supporters à Roquebrune-Cap-Martin

Après une pause bien méritée durant les fêtes de fin d’année, la caravane Rouge & Blanche a repris son itinéraire ce mercredi 8 janvier avec une nouvelle étape à Roquebrune-Cap-Martin. Pour la deuxième année consécutive, la commune voisine de la Principauté a accueilli plus de 200 jeunes supporters ainsi que le défenseur international Christian Mawissa au Stade Decazes.

Le Kids Tour est de retour pour le plus grand bonheur des jeunes ! Ce mercredi, la journée a débuté par des activités originales telles que des tirs sur une cible géante et un baby-foot humain – une nouveauté qui a ravi les participants. Après cet échauffement festif, les enfants ont donné de la voix lors d’un quiz sur l’histoire et les joueurs du club, tout en apprenant un peu plus sur leurs idoles.

Publicité

En présence de Bouba, la mascotte emblématique de l’AS Monaco, l’ambiance était à la fête et les sourires étaient omniprésents. Ce rendez-vous marque la 8e étape de la 3e saison du Kids Tour, un programme de proximité entre l’AS Monaco et ses jeunes supporters, dont la ville de Roquebrune-Cap-Martin est partenaire via le programme ÜNSEME.

© AS Monaco

Cette étape du Kids Tour est également l’occasion de mettre en lumière les liens solides entre l’AS Monaco, la ville, et l’AS Roquebrune-Cap-Martin (ASRCM). Son Adjoint au Sport, Ghislain Poulain, a souligné l’importance de ce partenariat pour la communauté locale : « C’est un honneur pour nous de recevoir l’AS Monaco et un joueur, c’est fantastique. Le sourire des enfants aujourd’hui, c’est le plus beau merci que l’on peut adresser à l’AS Monaco. »

Il a ajouté que la ville, désignée Ville Active Ville Sportive, soutient activement les jeunes dans la pratique sportive : « Aujourd’hui c’est le football qui est mis à l’honneur mais tous les services techniques de la ville seront toujours à disposition pour toutes les associations sportives. »

Ghislain Poulain et Christian Mawissa © AS Monaco

Christian Mawissa à l’honneur

L’événement a pris une dimension particulière lorsque Christian Mawissa, défenseur de l’AS Monaco, est arrivé dans le stade. Il s’agissait de la deuxième rencontre du joueur avec les jeunes supporters, après sa participation au Village AS Monaco cet été. En tant que quatrième joueur monégasque à rejoindre la tournée après Jordan Teze, Denis Zakaria et Krépin Diatta cette saison, Mawissa a créé un véritable enthousiasme parmi les enfants.

Entre photos et autographes, le défenseur international Espoir français a pris le temps de discuter avec les jeunes, les conseillant sur la voie à suivre pour devenir footballeur professionnel : « J’ai été à la place de ces enfants il y a quelques années, je sais ce que ça représente pour eux et je suis vraiment content qu’ils soient heureux aujourd’hui. Ce sont des supporters avant tout et leurs mots me touchent, ça fait plaisir. Quand ils me posent des questions, je leur conseille de ne jamais rien lâcher, ce n’est pas forcément le meilleur qui va finir professionnel, il faut être un bosseur et ne jamais rien lâcher. »

© Anaïs Riu / Monaco Tribune

Parmi les jeunes présents, Daniel et Michaël, deux amis licenciés à Villefranche, ont partagé leur enthousiasme : « Aujourd’hui c’est notre troisième ou quatrième Kids Tour, on est super contents de voir Christian Mawissa. Quand on voit les joueurs on leur pose toujours la même question, on leur demande ce qu’ils font pour devenir joueur pro, parce que ça va nous servir. Denis Zakaria nous a dit que quand il était petit il jouait surtout pour s’amuser, c’est important. »

Ils ont également expliqué que, comme beaucoup d’autres, leur rêve est de rejoindre l’AS Monaco : « On joue au club de Villefranche mais on veut passer à Monaco. On va bientôt faire les tests, en mai. » Leur passion pour le club va d’ailleurs au-delà du Kids Tour : « On va à tous les matchs et on fait les pancartes pour les joueurs. Au match contre le FC Barcelone, Aleksandr Golovin m’a donné son maillot avec lequel il a joué. »

Daniel et Michaël © Anaïs Riu / Monaco Tribune

Les prochaines étapes de la caravane

Le Kids Tour continue sa route, avec plusieurs étapes prévues dans les semaines à venir, notamment à Camporosso (Italie, 15 janvier), Carnoules (Var, 22 janvier), puis une tournée des stations de ski en février. Chaque nouvelle étape promet de nouvelles rencontres et des moments inoubliables pour les plus jeunes fans de l’AS Monaco.

© Anaïs Riu / Monaco Tribune

Plus de 3400 enfants rencontrés pour le Kids Tour 2023-2024