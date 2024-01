Le Kids Tour et Youssouf Fofana ont fait le bonheur des jeunes mentonnais

L’international français était présent aux côtés de la caravane du Kids Tour pour aller à la rencontre des jeunes licenciés de l’Étoile de Menton et du Rapid de Menton.

Non, ce n’est pas la pluie, mais bien les sourires qui ont inondé la pelouse du stade Lucien Rhein mercredi après-midi.

Plus de 200 enfants, dont une très grande partie de licenciés de l’Etoile de Menton et du Rapid de Menton, ont pu partager un moment en compagnie de Youssouf Fofana, milieu de terrain de l’AS Monaco et international français.

Prochaine étape du Kids Tour à Vence

En présence d’Yves Juhel, maire de Menton, mais aussi de Jean-Claude Alarcon, adjoint aux sports, les jeunes fans de l’AS Monaco ont pu rencontrer Bouba, prendre part au concours de précision sur la cible géante ou encore gagner de nombreux lots, comme un maillot dédicacé de Youssouf Fofana ou des invitations pour Monaco-Le Havre.

« Cela fait plaisir de voir tous ces jeunes qui ont répondu présents malgré cette météo. Je suis très content de passer un moment avec eux, ils sont derrière le club et c’est important de les fidéliser dès le plus jeune âge, a confié le milieu de terrain monégasque. Être présent ici aujourd’hui, c’est une façon de rendre la pareille. J’aurais aimé connaître ça à leur âge. »

La prochaine étape du Kids Tour se déroulera mercredi 24 janvier à Vence.