L’ÜNSEME Cup 2025 : Vintimille détrône Cap-d’Ail dans une finale palpitante

L’AS Monaco continue de tisser des liens indéfectibles entre l’AS Monaco et la jeunesse du territoire, alors que plus d’une centaine d’adolescents ont vibré ensemble lors d’une journée mémorable au stade de La Turbie.

La deuxième édition de l’ÜNSEME Cup s’est déroulée ce vendredi 18 avril au stade de La Turbie. Créé à l’initiative du Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, ce tournoi a réuni huit équipes représentant les communes partenaires du programme ÜNSEME : La Turbie, Cap-d’Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Menton, ainsi que les italiennes Vintimille, Dolceacqua et Ospedaletti.

Plus d’une centaine de jeunes âgés de 14 à 15 ans ont défendu avec passion les couleurs de leurs communes dans ce cadre idyllique entre mer et montagne. Le programme ÜNSEME, qui signifie « Ensemble » en monégasque, illustre la volonté du club de renforcer les liens avec les communautés locales.

Une finale franco-italienne riche en émotions

Après une phase de poules disputée, les équipes de Cap-d’Ail, Beausoleil, Vintimille et Roquebrune-Cap-Martin se sont qualifiées pour les demi-finales. Les jeunes Vintimillais ont créé la sensation en éliminant les tenants du titre cap-d’aillois au terme d’une séance de tirs au but haletante, après avoir égalisé dans les dernières secondes du temps réglementaire.

La finale contre Beausoleil, disputée sous les yeux attentifs de Thiago Scuro, Directeur Général du club, et de Mamadou Coulibaly, s’est soldée par une victoire 2-1 des Italiens, qui inscrivent ainsi leur nom au palmarès de la compétition.

L’engagement de l’AS Monaco envers la jeunesse

Lors de la remise des prix, Thiago Scuro a remercié « les Mairies des communes présentes, les encadrants des équipes et les arbitres » et félicité « tous les jeunes joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes ». Il a rappelé que « la pratique de l’activité sportive, le sens du collectif, le dépassement de soi sont les valeurs que nous défendons à l’AS Monaco, avec le Président Rybolovlev, et que nous souhaitons transmettre. »

Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, a évoqué sa joie « de voir toutes ces étoiles dans les yeux des jeunes participants » et souligné leur « remarquable fair-play ». Il a rappelé que « l’objectif de cet événement est de donner envie aux adolescents de faire du sport » et exprimé son plaisir que « l’AS Monaco s’attache à organiser ce tournoi ici à La Turbie ».

Une expérience complète pour les participants

Au-delà de la compétition, les jeunes ont eu l’opportunité de visiter le Centre de Performance de l’AS Monaco. Tous sont repartis avec une tenue complète aux couleurs du club et deux invitations pour le match contre Strasbourg au Stade Louis-II, dans le cadre de l’opération « Tous au Stade ».

Mamadou Coulibaly, présent pour l’occasion, a partagé : « C’est une très bonne initiative du Club d’organiser ce tournoi et permettre à tous ces jeunes de vivre leur rêve. J’ai disputé de nombreux tournois lorsque j’étais plus jeune mais je n’ai jamais eu la chance qu’un joueur professionnel vienne y assister. C’est pour ça que je suis venu leur donner de la force. »

Une vision à long terme

L’ÜNSEME Cup s’inscrit dans un ensemble d’initiatives lancées sous l’impulsion du Président Dmitri Rybolovlev. Aux côtés de la Munegu Cup – Trophée du Président destinée aux écoliers de la Principauté, du Kids Tour et des opérations « Tous au Stade », ce tournoi témoigne de la volonté du club de se connecter concrètement à la jeunesse locale.

Une centaine de sourires pour accueillir Singo au Kids Tour de l’AS Monaco à Saint-Jean-Cap-Ferrat

La troisième édition de la Munegu Cup est déjà programmée pour le 13 mai prochain, confirmant l’engagement durable de l’AS Monaco. Depuis plusieurs saisons, ces initiatives ont permis à des milliers d’enfants et d’adolescents de découvrir le Stade Louis-II et de partager les valeurs défendues par le club monégasque.

À travers ces manifestations sportives et éducatives, l’AS Monaco placent la jeunesse au cœur de leur projet, construisant un héritage qui dépasse largement le cadre du football professionnel.