Ligue 1 : L’AS Monaco tient tête, mais s’incline une nouvelle fois contre le PSG

Malgré un début de match plutôt prometteur, l’AS Monaco n’a pas su résister face à la pression parisienne, qui reste invaincue et solidement installée en tête de la Ligue 1 © AS Monaco

Sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev présent en tribunes, l’AS Monaco a tenu tête au PSG pendant une première période équilibrée, avant de s’incliner lourdement en seconde mi-temps ce vendredi soir. Avec une série de trois buts en moins de dix minutes, les Parisiens ont infligé aux Monégasques une défaite sans appel (4-1).

Après une belle série de deux victoires consécutives en championnat contre Rennes (3-2) et Auxerre (4-2), l’AS Monaco abordait ce choc de la 21e journée avec confiance. Adi Hütter a reconduit son système 4-4-2, qui avait donné de bons résultats récemment, et les Rouge et Blanc se sont tout de suite projetés dans le match.

Dès la 5e minute, Takumi Minamino s’est retrouvé seul face à Gianluigi Donnarumma, mais son tir a été détourné par le gardien parisien. L’AS Monaco a fait forte impression avec ce premier élan offensif. Cependant, à la 6e minute, un coup franc mal négocié par Vitinha a permis au PSG de prendre l’avantage. Le tir, à l’angle de la surface monégasque, a surpris Radoslaw Majecki, qui a laissé filer le ballon au premier poteau (1-0).

© AS Monaco

Un espoir de revanche

Malgré ce coup du sort, les hommes d’Adi Hütter ne se sont pas laissés abattre. À la 17e minute, ils ont réussi à égaliser sur une magnifique action collective. Soungoutou Magassa a décalé Denis Zakaria, qui, d’une frappe puissante, a trompé Donnarumma, grâce à l’aide du poteau. Un quatrième but de la saison pour le milieu de terrain suisse, qui a permis à ses hommes de repartir sur de meilleures bases.

L’égalisation a relancé l’AS Monaco, mais les Monégasques n’ont pas su capitaliser sur leur bon moment. Un instant plus tard, le défenseur parisien Pacho a manqué de concentration, laissant Mika Biereth seul, mais la frappe de ce dernier fut trop imprécise pour inquiéter Donnarumma.

À la 27e minute, Bradley Barcola a trouvé le fond du filet, mais l’arbitre a logiquement refusé le but, le ballon étant sorti de la ligne. Les tentatives se sont multipliées, mais les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de 1-1, avec une équipe du Rocher qui a fait preuve d’une belle énergie.

Un PSG impérial en seconde période

Le début de la seconde période a été nettement plus difficile pour les Monégasques. Dès la 54e minute, le PSG a pris l’avantage grâce à un superbe mouvement entre Barcola et Kvaratskhelia. Le Géorgien a contrôlé le ballon avec brio et, d’un crochet rapide, a trompé Majecki pour donner l’avantage aux Parisiens (2-1). Trois minutes plus tard, Ousmane Dembélé, imprenable, a ajouté un troisième but pour le PSG, en concluant une action personnelle d’un tir puissant au premier poteau (3-1). L’AS Monaco, déstabilisé, semblait alors avoir perdu son élan.

Des changements d’Adi Hütter, sans effet sur le résultat

Pour tenter de renverser la tendance, Adi Hütter a effectué un triple changement à la 63e minute, faisant entrer Aleksandr Golovin, Eliesse Ben Seghir et Moatasem Al-Musrati. Ces changements ont permis à l’AS Monaco de reprendre un peu d’équilibre, mais l’attaque parisienne est restée dangereuse.

À la 73e minute, Fabian Ruiz a bien failli enfoncer le clou avec une frappe légèrement à côté. Quelques instants plus tard, Dembélé a vu son tir repoussé par Majecki (74e). Le portier monégasque s’est ensuite illustré en repoussant une frappe de Gonçalo Ramos à bout portant (84e). Mais en toute fin de match, Dembélé, encore lui, a planté un quatrième but dans le temps additionnel, scellant ainsi la victoire des siens (4-1).

© AS Monaco

Les réactions d’Adi Hütter

Ce qui a manqué, selon lui, pour l’emporter ce soir : « Pour moi, nous avons perdu le match en première période en manquant trop de situations devant le but. Avec trois ou quatre occasions dès le début, nous devions mener, mais à la fin le Paris Saint-Germain mérite sa victoire et il l’a montré en seconde mi-temps. Félicitations à Luis Enrique et à son équipe, qui est l’une des meilleures en Europe actuellement. C’est dommage, car j’étais content de notre prestation dans le premier acte, mais nous devons marquer davantage.

Au retour des vestiaires, ils ont plié le match avec deux buts coup sur coup. C’était très difficile aujourd’hui de repartir avec le nul, même si j’ai apprécié que l’équipe n’ait jamais rien lâché. Mais à la fin, quatre buts c’est trop, ils ont montré beaucoup trop de qualités sur le terrain.

Nous devons montrer deux périodes identiques pour espérer davantage. En deuxième, ils étaient plus dans notre partie de terrain et avaient la possession du ballon, même si nous étions une menace pour eux en contre-attaque. Mais je le répète, nous avons besoin de réaliser deux mi-temps pleine, un match fantastique, pour repartir d’ici avec un résultat. »

© AS Monaco

Pourquoi ses joueurs ont craqué en 2e période : « Nous voulions développer du jeu, mais pour moi nous perdions trop de ballons faciles trop rapidement. Après les joueurs parisiens ont une grande qualité ballon au pied et ont des idées claires de ce qu’ils veulent en faire, donc bravo à eux. Ils peuvent jouer un football rapide incroyable ! Ils pressent aussi beaucoup à la perte du ballon, c’était impressionnant.

Ensuite nous avons fait des erreurs, et en cinq minutes ils ont tué le match en marquant deux buts. Le quatrième est anecdotique car nous tentions d’attaquer pour revenir. Je pense que le score est un peu trop sévère, même si sur l’ensemble de la partie, ils méritent leur victoire. Encore une fois nous avons manqué trop d’opportunités en première mi-temps. »

Un mot sur la première apparition de Moatasem Al-Musrati : « Il a fait une très bonne entrée en jeu. Il nous a apporté beaucoup de stabilité, du fait qu’il est très calme avec le ballon. Je suis content de ses débuts, car il a montré qu’il peut être un très bon joueur et qu’il pourra beaucoup nous aider dans cette deuxième partie de saison. »

© AS Monaco

L’AS Monaco chute lourdement mais garde la tête haute

On aurait souhaité que le dicton « jamais deux sans trois » soit faux ce soir. Si la défaite est sévère, l’AS Monaco reste troisième au classement, à l’issue de cette confrontation. Les Rouge et Blanc tenteront de repartir de l’avant dès samedi prochain avec la réception de Nantes, avant de se tourner vers l’énorme défi qui les attend en Ligue des champions contre Benfica, mercredi prochain, au Stade Louis-II. Le PSG, quant à lui, poursuit sa marche en avant, seul en tête de la Ligue 1 et toujours invaincu.

© AS Monaco

