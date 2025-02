Les premiers mots de Moatasem Al-Musrati, la nouvelle recrue de l’AS Monaco

L’AS Monaco tient là un renfort de poids pour ses objectifs de la saison, et Moatasem Al-Musrati, avec sa solidité et sa vision du jeu, semble bien déterminé à marquer de son empreinte son passage en Principauté © AS Monaco

Arrivée en prêt avec option d’achat depuis le Beşiktaş JK (Turquie), le milieu libyen Moatasem Al-Musrati, 28 ans, a été présenté ce mercredi par l’AS Monaco, avec de grandes ambitions.

Arrivé en Principauté ce lundi pour s’engager avec l’AS Monaco, Moatasem Al-Musrati est un renfort de choix pour le club du Rocher. Le milieu défensif libyen, qui arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance de Beşiktaş JK, a été présenté aux médias ce mercredi, en compagnie du coach Adi Hütter et du Directeur Général Thiago Scuro.

Ce dernier a exprimé sa satisfaction quant à l’arrivée du joueur : « Nous étions très alignés sur le profil à recruter, un joueur expérimenté au poste de numéro 6, capable de jouer derrière des relayeurs plus dynamiques. C’est le genre de joueurs qui manquait à Adi, donc nous sommes contents de voir Moatasem nous rejoindre.

Nous étions étonnés qu’un joueur de sa qualité soit disponible à ce moment-là, d’autant qu’il était suivi par de gros clubs européens il y a quelques mois. C’est donc très positif qu’il puisse rejoindre l’AS Monaco dans ce contexte, dans le cadre d’un prêt. Pour l’instant c’est un prêt avec une option d’achat, pour respecter nos obligations financières à l’égard de la DNCG et de l’UEFA. »

© AS Monaco

Un joueur fier de rejoindre l’AS Monaco

Lors de cette conférence, Moatasem Al-Musrati n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre la Ligue 1 et l’AS Monaco : « Je suis très content d’être ici à l’AS Monaco, qui est à mes yeux l’un des meilleurs clubs en France et en Europe. Quand le club m’a contacté, j’ai tout de suite été convaincu et excité à l’idée de venir ici. Je connais l’importance et l’histoire de ce club, et la qualité des joueurs qui y sont passés ou qui y évoluent encore aujourd’hui. »

Le joueur de 28 ans, qui portera le numéro 8, a aussi évoqué la signification de ce numéro pour lui, soulignant qu’il est « au cœur du jeu », une référence à sa position de milieu défensif. Il a ajouté avec un sourire : « Quand je suis arrivé à Braga, j’ai demandé à ma famille quel numéro je devais prendre, et l’un de mes quatre frères m’a répondu : 8 ! »

© AS Monaco

Un parcours impressionnant en club et en sélection

Al-Musrati, natif de Misrata en Libye, a un parcours déjà bien étoffé à 28 ans. Après avoir débuté sa carrière avec l’Al-Ittihad Tripoli, club le plus titré du championnat libyen, il se distingue au Vitoria Guimarães et au Sporting Clube de Braga, où il a fait ses preuves dans les compétitions européennes et locales.

Avec Braga, il a remporté la Coupe du Portugal en 2021 et l’Allianz Cup en 2023. Son palmarès s’est encore enrichi lors de son passage au Beşiktaş JK, où il a marqué un but décisif en finale de la Coupe de Turquie en mai 2024.

© AS Monaco

De la bienveillance et un rôle clé au milieu de terrain

Avec ses 1m89, Al-Musrati impressionne par son gabarit, mais c’est avant tout sa bienveillance et son ambition qui le distingue : « Sur le terrain, j’aime aider l’équipe et surtout conseiller les jeunes joueurs, les protéger et les aider à ne pas faire d’erreurs. J’aime les joueurs qui savent bien jouer au football et qui sont tournés vers l’avant.

Personnellement, j’aime jouer vers l’avant, je suis plutôt efficace dans le jeu long et j’aime faire des changements d’ailes. Ce sont plus des aspects tactiques que j’aime mettre en œuvre. », a-t-il précisé. Infatigable récupérateur, il se positionne comme un excellent tacleur, capable de casser les lignes et de distribuer de bons passes longues.

"J'aime aider mes coéquipiers" 🤝



Retour en images sur la présentation officielle de Moatasem Al-Musrati 🎙️👇 pic.twitter.com/z3Xh5zemJL — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 5, 2025

L’ambition d’apporter son expérience à l’AS Monaco

Si sa tâche sera difficile pour s’imposer dans une équipe déjà forte au milieu de terrain, Al-Musrati a exprimé sa volonté de se battre pour sa place : « Nous avons de très bons joueurs actuellement dans l’équipe au milieu de terrain. Je vais essayer de trouver ma place, même si ce ne sera pas facile. Mais je vais donner le maximum, et j’espère avoir la chance de pouvoir montrer mes qualités. »

