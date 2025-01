Qui est Mika Biereth, la nouvelle recrue de l’AS Monaco ? Découvrez cet attaquant en « voie de disparition »

L’avenir de Mika Biereth, jeune attaquant au potentiel énorme, s’inscrit désormais sous les couleurs de l'AS Monaco, avec une ambition claire : marquer et briller au plus haut niveau. Et les premiers signes montrent qu'il pourrait bien faire souffler un vent nouveau sur l'attaque monégasque © AS Monaco

L’AS Monaco semble avoir trouvé sa nouvelle pépite. En ce début d’année, le club monégasque a officialisé l’arrivée de Mika Biereth, un attaquant prometteur en provenance du Sturm Graz, engagé jusqu’en 2029. À 21 ans, ce jeune buteur se lance un nouveau défi en Ligue 1. Portrait d’un joueur qui rêve de marquer l’histoire avec les Rouge et Blanc.

Né à Londres le 8 février 2003 mais d’origine danoise et bosniaque, Mika Biereth est un pur produit de la formation anglaise. Issu du centre de formation de Fulham, où il s’est distingué avec des statistiques impressionnantes en U18 (25 buts et 15 passes en 37 matchs), il poursuit sa carrière à Arsenal avant de partir en prêt pour étoffer son expérience à travers l’Europe.

Ses passages par le Arsenal FC en Angleterre, le RKC Waalwijk aux Pays-Bas, le Motherwell FC en Écosse et enfin le SK Sturm Graz en Autriche, lui ont permis de se forger un profil complet à seulement 21 ans. Aujourd’hui, c’est l’AS Monaco qui mise sur lui pour renforcer sa ligne d’attaque.

« Je me décrirais comme une espèce d’attaquant en voie de disparition, un peu de la vieille école. J’adore marquer des buts et trouver la bonne position pour être décisif. Même si je pense que vous n’avez pas du voir des buts ‘venus d’ailleurs’ dans mes highlights sur YouTube (rires) », explique la nouvelle recrue.

Du haut de ses 1m87, Mika Biereth n’a pas seulement les qualités d’un pur finisseur. Il se distingue aussi par sa capacité à se déplacer intelligemment pour recevoir des passes décisives, à l’image d’Erling Haaland ou encore de Didier Drogba, deux de ses modèles. « Haaland arrive à se concentrer sur son placement dans la surface et non uniquement lorsqu’il a le ballon. Quand j’étais plus jeune, j’étais fan de Didier Drogba par rapport à l’intensité qu’il mettait physiquement, il se démarquait des autres attaquants », précise-t-il.

© AS Monaco

Une progression pas à pas

Loin d’être le résultat du hasard, le parcours de Mika Biereth est celui d’un joueur qui a pris son temps pour mûrir. Après avoir quitté Arsenal, où il a eu du mal à s’imposer lors de son premier prêt aux Pays-Bas, il trouve sa voie en Écosse, puis en Autriche. C’est là, au SK Sturm Graz, qu’il devient l’actuel co-meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations en 16 matchs, contribuant à la double victoire historique du club en championnat et en Coupe d’Autriche la saison passée.

Bien qu’il espérait de lui-même rejoindre l’AS Monaco et a tout fait pour y parvenir, ses performances en Europe lui ont facilement permises d’attirer l’attention du club monégasque. « Je voulais construire ma carrière étape par étape et donner un sens à celle-ci. Signer à l’AS Monaco est vraiment spécial pour moi, l’ambition du club est grande et dès que j’ai eu connaissance de son intérêt pour moi, j’ai tout de suite voulu venir et je n’avais plus que ça en tête ! Je veux poursuivre l’héritage des attaquants passés ici », explique le numéro 14, recruté pour moins de 20 millions d’euros.

© AS Monaco

Un joueur de l’AS Monaco dans l’équipe type de l’année 2024 en Ligue 1

Un attaquant à suivre de près

Ses performances européennes avec le SKSG, dont un but décisif en Ligue des champions contre l’équipe espagnole Girona (1-0), témoignent de sa capacité à s’impliquer dans les grandes compétitions et les moments cruciaux. Mais au-delà des statistiques, ce qui frappe chez Mika, c’est sa détermination. « Je veux toujours remporter les rencontres que je dispute, cela fait partie de ma personnalité et de mon jeu. J’adopte cette mentalité sur le terrain mais également en dehors, je peux m’améliorer sur mon jeu individuel et sur les conseils du staff technique », insiste-t-il.

Et si la compétition au sein même de l’équipe venait à se faire ressentir, Mika Biereth ne semble pas intimidé. Au contraire, il voit cette concurrence comme un moteur pour sa progression. « L’AS Monaco est un grand club donc les places sont chères, mais la hiérarchie peut bouger à tout moment. Quand vous êtes un attaquant, il faut marquer le plus de buts possible et cette compétitivité à ce poste au sein du club est bonne. Ma décision s’est donc également faite sur cet aspect là », affirme-t-il.

En arrivant en Principauté, il retrouve notamment un ancien coéquipier de formation, Folarin Balogun, avec qui il a joué en U21 à Arsenal. « C’est bon de revoir Balo’, maintenant que nous sommes réunis, nous pouvons apprendre des expériences de l’un et de l’autre », déclare-t-il avec enthousiasme. L’alchimie entre les deux hommes pourrait bien être l’un des atouts offensifs du club monégasque dans les mois à venir. Affaire à suivre, dès demain avec le déplacement de l’AS Monaco à Reims, où Biereth fera peut-être sa première apparition sous le maillot rouge et blanc ?

© AS Monaco

