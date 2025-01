Ligue 1 : Mené au score la moitié du match, l’AS Monaco parvient à décrocher le nul face à Nantes

Ce match nul, bien qu’il témoigne du caractère des Monégasques, est une déception. Menés de deux buts, les joueurs d’Adi Hütter ont montré une belle révolte, mais n'ont pas su prendre l’avantage © AS Monaco

Au terme d’une rencontre haletante où l’AS Monaco était mené 2-0, les Rouge et Blanc ont tout donné pour revenir au score et obtenir le nul sur la pelouse de la Beaujoire face au FC Nantes (2-2). Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, les hommes d’Adi Hütter repartent avec un point qui leur permet de terminer la première moitié de saison à 31 points.

Dès le coup d’envoi, l’AS Monaco semblait bien décidé à imposer son rythme. Les Rouge et Blanc ont rapidement pris le contrôle du ballon, mais peinaient à se montrer vraiment dangereux face à une défense nantaise qui se montrait solide. Le FC Nantes, pour sa part, n’a pas tarder à se signaler, profitant d’une certaine timidité de la part des Monégasques.

Il n’a pas fallu plus de 12 minutes pour que les Canaris frappent. Après une récupération haute, Sorba Thomas a envoyé un centre millimétré dans la surface, que Matthis Abline a repris d’un tir du pied droit pour ouvrir le score (1-0). Ce but est venu récompenser la première véritable incursion nantaise dans le camp monégasque.

Malgré quelques frappes de part et d’autre, comme celle de Lamine Camara à la 24e minute, Monaco peinait à inquiéter Anthony Lopes, le gardien nantais, arrivé cet hiver de Lyon. Les efforts monégasques restaient stériles, et Nantes était même tout proche de doubler la mise à la 22e minute, lorsqu’une frappe puissante de Johann Lepenant a été déviée juste à côté du but de Philipp Köhn.

© AS Monaco

Nantes frappe un second coup au retour des vestiaires

À la reprise, le scénario semblait davantage se compliquer pour l’AS Monaco. Dès la 47e minute, un centre parfait de Sorba Thomas a cette fois trouvé Kelvin Amian, qui a repris le ballon de manière impeccable pour inscrire le second but nantais (2-0). Ce doublé en l’espace de cinq minutes a porté un coup dur aux ambitions monégasques, qui semblaient déjà accrochées dans un match où la victoire s’éloignait petit à petit.

Cependant, loin de sombrer, les hommes d’Adi Hütter ont immédiatement réagit. À peine cinq minutes après le deuxième but de Nantes, Breel Embolo a réduit la marque avec une superbe frappe à l’entrée de la surface (2-1, 52e). L’attaquant suisse s’est défait de Nicolas Pallois dans un duel physique avant de décocher un tir puissant qui n’a laissé aucune chance à Lopes. Ce but a complètement relancé la rencontre et permis à l’AS Monaco de retrouver de l’espoir.

© AS Monaco

Salisu égalise, le match devient fou

L’AS Monaco, galvanisé par cette réduction du score, a poursuivi son pressing et s’est installé dans le camp nantais. À la 59e minute, Mohamed Salisu, pourtant défenseur central, a profité d’une erreur de jugement de Lopes sur un corner de Lamine Camara pour égaliser de la tête (2-2). Le défenseur ghanéen s’est élevé plus haut que tout le monde et a placé une tête imparable. Le match était totalement relancé et le club du Rocher pouvait désormais espérer prendre les trois points.

Les occasions se sont alors enchaînées de part et d’autre. Eliesse Ben Seghir (55e) et Wilfried Singo (56e) ont tenté leur chance, mais Lopes a répondu présent à chaque fois. À l’inverse, Nantes poussait également pour tenter de reprendre l’avantage, mais Moses Simon a vu sa frappe enroulée s’écraser sur la barre transversale à la 82e minute.

© AS Monaco

Un match nul qui laisse un goût amer

Les dernières minutes étaient intenses. À la 81e, un sauvetage héroïque de Nicolas Pallois a empêché Breel Embolo de s’offrir un doublé en repoussant le ballon sur sa ligne. Dans la foulée, l’AS Monaco a obtenu un coup franc dangereux dans les dernières secondes du temps réglementaire (91e), mais la tentative n’a rien donné.

Les deux équipes se sont donc quittées sur ce score de 2-2, et les Monégasques, bien qu’ayant renversé le scénario, ont laissé filer une victoire qui semblait à portée de main.

Au final, ce point récolté à Nantes pour la 17e journée de Ligue 1 permet aux Rouge et Blanc de rester dans la première partie du tableau, mais la fin de match fait naître des regrets, notamment en vue des objectifs de fin de saison.

© AS Monaco

Les réactions d’Adi Hütter

Son état d’esprit après la rencontre : « Je ne suis pas satisfait du résultat car nous voulions gagner ce soir. Nous jouions trop lentement en première période et nous avons manqué trop de choses. Ensuite, après avoir concédé le deuxième but, nous avons montré une mentalité de combattant, c’est ce que je veux voir à chaque match. Mais globalement, je ne suis pas content de ce match nul.

Aujourd’hui était un jour difficile pour trouver un XI de départ parce qu’il nous manquait beaucoup de joueurs devant. Mais nous n’avons pas le droit de nous plaindre car nous sommes l’AS Monaco et nous devons être capables de battre une équipe comme Nantes, qui a tout donné pour prendre un point. »

© AS Monaco

Comment il explique la différence de niveau constatée entre les deux mi-temps à plusieurs reprises cette saison : « C’est parfois difficile à répondre. En tout cas, lors des prochaines rencontres, il faudra être prêt immédiatement dès le coup d’envoi et mes joueurs le savent. Nous sommes en bonne forme physiquement mais courir derrière le score et se battre pour revenir comme on l’a fait ce soir, c’est trop peu. Nous devrons mieux démarrer à présent. »

Au sujet de l’absence de Maghnes Akliouche et du XI de départ : « Nous voulions réduire le risque de blessure parce qu’il ressentait de la fatigue, comme vous pouvez l’imaginer avec les Jeux Olympiques et les nombreux matchs disputés depuis le début de saison. Nous allons jouer au moins 15 matchs en janvier et février, c’est beaucoup donc il faut protéger certains joueurs. La prochaine rencontre en Coupe de France s’annonce importante mardi également.

Avec l’absence de Maghnes Akliouche, Saïmon Bouabré s’est retrouvé dans le XI de départ pour la première fois de sa carrière à 18 ans. Lucas Michal l’a ensuite remplacé et il a réalisé une belle entrée pour l’un de ses premiers matchs. Ce n’est jamais simple pour de jeunes joueurs de jouer à Nantes, ils se sont bien débrouillés. »

© AS Monaco

S’il est inquiet vis à vis des résultats des dernières semaines : « Nous avons affronté de grosses équipes sur cette période même si nous avions montré par le passé que nous pouvions les battre comme cela a été le cas contre Barcelone. En ce moment, nous ne sommes pas heureux des résultats obtenus, c’est clair. L’an dernier, nous étions aussi en difficulté en janvier. La fin de saison est en mai et non maintenant, nous savons ce que nous devons faire. Tout le monde a la volonté de reprendre la marche en avant et de se battre. »

