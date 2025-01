L’AS Monaco dévoile un nouveau maillot exclusif en faveur de l’inclusion et de la diversité

L’AS Monaco et Kappa annoncent une collaboration unique avec la maison parisienne KOCHÉ, donnant naissance à un maillot en édition limitée qui mêle haute couture et performance sportive. Ce projet, fruit d’une synergie créative entre le sport et la mode, se distingue par son design innovant et son hommage à l’identité monégasque.

Le maillot, qui rend principalement hommage à la Principauté, s’inspire de ses éléments emblématiques. Les losanges en 3D symbolisent la richesse de l’histoire monégasque, tandis qu’une « glitch-diagonale » ajoute une touche de modernité, fusionnant tradition et innovation. Ce design unique illustre l’esprit dynamique du football et de la mode contemporaine.

Publicité

« Ce maillot allie des éléments de l’identité du Club à l’univers de la mode, à travers la vision de l’élégance de KOCHÉ. Nous sommes ravis de cette collaboration avec notre équipementier Kappa qui permet à l’AS Monaco d’explorer de nouveaux territoires », déclare Thibaut Chatelard, Directeur Marketing & Revenus de l’AS Monaco.

© AS Monaco

L’esprit de KOCHÉ et Kappa pour une mode inclusive

Le logo Omini de Kappa, qui symbolise l’engagement de la marque pour l’inclusion, s’associe à la vision de KOCHÉ d’une mode sans frontières. Christelle Kocher, la directrice et fondatrice de KOCHÉ, défend des valeurs de diversité et d’ouverture, en intégrant des éléments de savoir-faire artisanal dans ses créations. Le maillot reflète ces principes en offrant une esthétique avant-gardiste et accessible à tous.

« Créer ce kit spécial pour l’AS Monaco est un honneur. Ce club occupe une place particulière dans mon cœur, notamment grâce à mon père, qui était proche d’Arsène Wenger à l’époque où il entraînait l’équipe. Revenir à Monaco pour unir sport et mode dans ce projet est une expérience unique et émouvante », explique-t-elle.

Créée en 2015, la maison de couture KOCHÉ se distingue par son engagement envers la diversité et l’inclusion, en célébrant toutes les morphologies, origines et identités. Son ADN repose sur un savoir-faire artisanal de haute qualité, qui se traduit dans chaque création.

Porté lors du match contre le FC Nantes

Ce maillot exclusif sera porté par les joueurs de l’AS Monaco ce vendredi 10 janvier, à l’occasion de leur match contre le FC Nantes, à 19h.

Le maillot est disponible à la vente dès aujourd’hui, jeudi 9 janvier, dans la boutique officielle de l’AS Monaco, sur sa boutique en ligne ainsi que sur Kappa (kappa.fr).

L’AS Monaco célèbre son Centenaire avec une collection capsule inédite