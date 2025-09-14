Ligue 1 : l’AS Monaco s’impose à Auxerre et met le cap sur la Ligue des Champions

Face à une valeureuse équipe auxerroise, l’AS Monaco a réussi à trouver la faille en toute fin de match.

Sous un déluge bourguignon, le club princier a dû puiser dans ses ressources pour ramener les trois points de l’Abbé-Deschamps. Au retour de la trêve internationale età quelques jours de son entrée en Ligue des Champions jeudi prochain à Brugge, Adi Hütter avait largement fait tourner son effectif.

En tête à la pause, les Monégasques se sont retrouvés en supériorité numérique à la 69ème minute. Touchée mais pas abattue, l’AJA est revenue au score deux minutes plus tard, à 10 contre 11. C’est l’entrant George Ilenikhena qui a offert la victoire à l’ASM en toute fin de match après une belle tête lobée (1-2).

L’AJA domine, l’ASM frappe avant la pause

Avec une défense profondément remaniée – quatre changements par rapport au succès contre Strasbourg – les Monégasques ont souffert en première période. Dès la 6e minute, Namaso frôlait l’ouverture du score d’une frappe qui effleurait le cadre de Philipp Köhn, de nouveau titulaire suite à la blessure de Lukáš Hrádecký.

Balogun déclenchait la première alerte monégasque mais sa frappe manquait le cadre de peu (12e). Dans la foulée, Sinayoko manquait inexplicablement son face-à-face avec Köhn (13e), avant que Mara n’oblige le portier suisse à une parade magistrale du bout des doigts (21e). Très haut sur le terrain, les Rouge et Blanc s’exposaient aux transitions rapides auxerroises. Mais, à l’image de l’action manquée de Casimir (27e), parti une énième fois dans le dos de Ouattara, la défense monégasque tenait bon et allait être récompensée.

Malgré les vagues bourguignonnes, l’ASM trouvait la faille juste avant la pause. Sur un ballon mal renvoyé, Denis Zakaria déviait de la tête vers Takumi Minamino. Le Japonais ajustait De Percin et inscrivait son deuxième but de la saison (0-1, 45e+2). L’AS Monaco rentrait aux vestiaires en tête, grâce à son seul tir cadré de la première période.

L'arrêt FAN-TAS-TIQUE de Philipp Kohn sur cette frappe de Sekou Mara ! 😱#AJAASM pic.twitter.com/rSQ6mxD53P — L1+ (@ligue1plus) September 13, 2025

Auxerre réduit à dix mais tenace

Mieux organisée et plus incisive, la bande à Thilo Kehrer montrait un tout autre visage dès l’entame de la seconde période. La tension montait entre Minamino et Casimir, sanctionnés tous deux d’un carton jaune (55e). Quelques minutes plus tard, l’ailier auxerrois, déjà averti, était exclu après une intervention maladroite sur Paris Brunner (68e).

Réduits à dix, les Auxerrois réagissaient immédiatement. Sur un centre fort de Namaso, Mohammed Salisu, gêné, détournait le ballon dans ses propres filets (1-1, 73e).

Les joueurs ont pu compter sur le soutien de leurs supporters © AS Monaco

Ilenikhena en sauveur

Adi Hütter procédait alors à un double changement. Le jeune Aladji Bamba, impressionnant pour une première titularisation en Ligue 1, cédait sa place à Lamine Camara, tandis que George Ilenikhena remplaçait Mika Biereth. Mais rien ne semblait sourire à l’ASM : Zakaria voyait un penalty refusé par la VAR (80e) et Kehrer trouvait la barre sur corner (85e).

Finalement, à la 88e minute, sur un centre millimétré de Vanderson, qui fêtait sa 100e apparition en Ligue 1, Ilenikhena s’envolait pour placer une tête lobée parfaite et tromper De Percin (1-2). Une véritable libération pour les 800 supporters monégasques présents sur place !

L’AS Monaco pointe à la troisième place du classement © AS Monaco

Adi Hütter : « Je suis content de ces trois points »

Au micro de Ligue 1 +, l’entraîneur Adi Hütter s’est montré satisfait après la victoire et a salué la performance de son jeune milieu de terrain Aladji Bamba : « C’était un match difficile, félicitations à Auxerre qui, même réduits à dix, nous ont posé beaucoup de problèmes. Nous avons eu un peu de chance en première mi-temps, mais je suis content de ces trois points. Nous avons complètement changé notre défense aujourd’hui et je suis très heureux des débuts d’Aladji Bamba. »

De son côté Denis Zakaria a souligné l’importance des entrants : « Les entrants ont fait la différence. On est vraiment contents de prendre ces 3 points importants pour nous. »

Le buteur Ilenikhena a lui salué le courage de ses coéquipiers : « C’était une bonne équipe de l’AJA, mais on a su garder la tête haute et aller chercher ce deuxième but avec courage. Je travaille pour aller chercher les buts et aider l’équipe ! »

Et maintenant Brugge

Place désormais au retour de la Ligue des Champions jeudi soir, où l’ASM ira défier le Club Brugge. Un match très attendu où Ansu Fati devrait faire sa première apparition dans le groupe, comme l’a confirmé Adi Hutter.

Le capitaine Denis Zakaria s’est lui montré impatient de débuter cette nouvelle campagne européenne : « Ça va être un match intéressant. Bruges est une équipe très forte à domicile. On va essayer de prendre les 3 points là-bas ! »

Avec six matchs en vingt jours, l’ASM entame une séquence qui pourrait déjà marquer un premier tournant de sa saison.