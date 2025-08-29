Quelques géants européens, des déplacements à bien négocier… L’AS Monaco connaît ses huit adversaires en Ligue des champions

Le tirage au sort de la Ligue des champions 2025-2026 a été effectué ce jeudi au Grimaldi Forum, et l’AS Monaco est désormais fixée sur les huit rencontres qui paveront sa route lors de la phase de ligue.

Et après avoir affronté le FC Barcelone, Arsenal ou encore l’Inter Milan la saison passée, le club princier va de nouveau croiser le fer avec quelques géants européens cette année.

Les dates exactes des différentes rencontres ne sont pas encore connues, mais l’ASM sait néanmoins les équipes qu’elle recevra dans son antre, et les stades dans lesquels elle se déplacera. Et le public de Louis II va pouvoir se délecter de plusieurs belles affiches.

Un programme chargé pour l’AS Monaco

Devant leurs supporters, les joueurs du Rocher se frotteront en effet au Manchester City de Pep Guardiola, aux Italiens de la Juventus de Turin, aux Londoniens de Tottenham désormais emmenés par Thomas Frank, ainsi qu’à Galatasaray. Un petit clin d’œil du destin pour le défenseur de 24 ans, Wilfried Singo, dont le transfert au sein de l’écurie turque a été officialisé ce jeudi par les Rouge et Blanc.

Les confrontations de l'AS Monaco en Phase de Ligue de la @ChampionsLeague 🏆



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City (D)

🇪🇸 Real Madrid (E)

🇮🇹 Juventus Turin (D)

🇧🇪 Club Brugge (E)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur (D)

🇳🇴 FK Bodø/Glimt (E)

🇹🇷 Galatasaray (D)

🇨🇾 Pafos FC (E)#UCLdraw pic.twitter.com/9m6nqPZCsX— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 28, 2025

Mais ce n’est pas tout, car l’AS Monaco aura également quatre déplacements à bien négocier. Alors que les hommes d’Adi Hütter avaient reçu les Blaugranas l’année dernière, ils iront cette fois défier le Real Madrid sur la pelouse du mythique Santiago Bernabeu. Un rendez-vous en Belgique face au Club Brugge est également prévu, tout comme des voyages en Norvège et à Chypre, où le club de la Principauté jouera respectivement contre le FK Bodø/Glimt et le Pafos FC, petit nouveau de la compétition étoilée.

Interrogé à la suite du tirage, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a fait preuve d’enthousiasme à l’égard des différents matchs qui attendent son club : « C’est toujours un plaisir d’avoir l’occasion de disputer la Ligue des champions pour la deuxième saison de suite. C’est un moment important pour notre club […] Nous avons la chance d’accueillir des grandes équipes chez nous. En plus, on ne rencontre pas les mêmes adversaires que l’an passé, ce qui est encore plus excitant pour nous. Nouveaux pays, nouvelles expériences, nouveaux championnats. On espère refaire un bon résultat comme l’année dernière. Sur le terrain, évidemment, mais aussi en dehors. Revoir la Ligue des champions à Monaco, et donner du plaisir à nos fans et nous-mêmes. »