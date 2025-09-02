Европейские гиганты, опасные выездные матчи… ФК «Монако» знает всех восьмерых своих соперников в Лиге чемпионов
Жеребьёвка в Лиге чемпионов 2025-2026 годов прошла в прошлый четверг в Гримальди Форуме, и у ФК «Монако» теперь запланировано восемь матчей в рамках этапа лиги.
После встреч с «Барселоной», «Арсеналом» и «Интером» в прошлом сезоне, в этом году княжеский клуб вновь сразится с некоторыми европейскими гигантами.
Точные даты матчей пока неизвестны, но ФК «Монако», тем не менее, знает, какие команды он примет у себя и на какие стадионы поедет. Публика стадиона «Луи-II» сможет насладиться несколькими прекрасными встречами.
Плотная программа ФК «Монако»
На глазах у своих болельщиков монегаски встретятся с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, итальянцами из туринского «Ювентуса», лондонцами из «Тоттенхэма», которым теперь руководит Томас Франк, а также с «Галатасараем». Маленький сюрприз для 24-летнего защитника Вилфрида Синго, чей переход в турецкую команду был официально объявлен «красно-белыми» в этот четверг.
Но это еще не всё, ведь «Монако» предстоит провести еще четыре выездных матча. В прошлом году подопечные Ади Хюттера принимали «Блаугранас», а на этот раз им предстоит сразиться с «Реалом» на поле легендарного «Сантьяго Бернабеу». Также запланирована встреча в Бельгии с «Брюгге» и поездки в Норвегию и на Кипр, где княжеский клуб сразится соответственно с «Будё/Глимт» и «Пафосом» – новичками звездного турнира.
После жеребьёвки генеральный менеджер ФК «Монако», Тиагу Скуру проявил энтузиазм в ожидании матчей его клуба: «Приятно играть в Лиге чемпионов второй сезон подряд. Это важный вызов для нашего клуба […] Нам повезло принимать у себя дома великие команды. К тому же, нам встретятся не те же соперники, что в прошлом году, что для нас ещё более волнительно. Новые страны, новые впечатления, новые чемпионаты. Мы надеемся добиться хорошего результата, как и в прошлом году. На поле, конечно, но и за его пределами тоже. Снова увидеть Лигу чемпионов в Монако и доставить удовольствие нашим болельщикам и себе».