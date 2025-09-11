La nouvelle recrue Stanis Idumbo, le déplacement à Auxerre… la conférence de presse de l’AS Monaco avant le match périlleux face à l’AJA

À deux jours d’un déplacement délicat à Auxerre, l’AS Monaco a présenté sa dernière recrue, Stanis Idumbo à la presse. Aux côtés du directeur général Thiago Scuro et de l’entraîneur Adi Hütter, le jeune ailier belge a livré ses premiers mots sous le maillot rouge et blanc.

Enchaîner pour la première fois de la saison deux victoires de suite. Après son succès en toute fin de match contre Strasbourg il y a deux semaines, l’AS Monaco retrouve le championnat. En pleine préparation de ce déplacement périlleux, l’ASM en a profité pour présenter sa nouvelle recrue, Stanis Idumbo, à la presse.

Idumbo, une arrivée rapide mais réfléchie

Arrivé en toute fin de mercato, Stanis Idumbo s’est engagé pour cinq saisons sur le Rocher. « Monaco est un grand club avec beaucoup d’ambition, qui joue souvent la Ligue des champions. » a confié le joueur de 20 ans. « C’était le meilleur choix », a-t-il expliqué, impatient d’apporter « du plaisir aux fans » et de « faire la différence sur le terrain »

L’international belge Espoirs, né à Melun mais ayant fait une bonne partie de son enfance en Belgique apporte un profil différent à l’effectif selon Thiago Scuro : « Stanis est un jeune joueur, très mature. Il a de la vitesse, de l’agressivité, il peut faire des différences en un contre un. C’est un profil différent des joueurs que l’on a déjà. » Adi Hütter, s’est montré lui aussi satisfait de ce nouveau profil : « C’était un profil que l’on recherchait, rapide, provocateur. »

» Un profil différent » , Thiago Scuro et Adi Hütter aux côtés de leur nouvelle recrue © AS Monaco

Déplacement périlleux en terre auxerroise

Privé de son gardien titulaire Lukas Hradecky touché à un ligament du genou pour environ 2 mois, l’AS Monaco place sa confiance en Philipp Kohn. Adi Hütter a indiqué que ce dernier était « dans un bon mood. Contre Strasbourg il est rentré directement dans le match. Il est prêt à jouer. » Symbole de la confiance placée dans le portier suisse, Thiago Scuro a indiqué n’avoir à aucun moment songé à faire appel à un joker médical au poste de gardien.

En revanche, il faudra encore un peu d’attente pour voir Ansu Fati et Paul Pogba. « Ansu est vraiment très proche du groupe. » a glissé Hütter. Ça devrait être encore trop juste pour Auxerre mais l’ailier espagnol pourrait faire partie du déplacement européen à Bruges. Concernant Pogba, on espère au club que tout rentrera dans l’ordre après la prochaine trêve internationale.

Ansu Fati devrait très prochainement retrouver ses fans sur le terrain © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Malgré l’approche de la première journée de Ligue des Champions contre Bruges, le 18 septembre, Hütter maintient sa concentration sur le championnat : « On prend match après match. Pour le moment, le focus est totalement sur le match de championnat contre Auxerre. C’est un adversaire intéressant avec de rapides transitions. » L’entraîneur monégasque a indiqué ne pas avoir été complètement satisfaits de la performance de ces joueurs lors des deux derniers matchs.

Des ambitions claires après un mercato jugé positif

Thiago Scuro a dressé un bilan globalement satisfaisant du mercato estival, qualifié de « plus dur » depuis qu’il est arrivé à l’AS Monaco. « On a réussi à garder nos joueurs clés comme Maghnes (Akliouche) et Denis (Zakaria), et on a réussi à générer des revenus pour que le club soit en équilibre ». Avec 103 millions d’euros de vente, l’AS Monaco a conclu son mercato en ayant le plus grand solde positif en Europe.

Pour la Ligue des Champions, les objectifs restent également ambitieux. « Nous voulons passer les barrages, mais nous savons que nous affrontons de grosses équipes. » a rappelé l’entraîneur autrichien. Pour lui, le défi sera de trouver l’équilibre parfait entre la Ligue des Champions et le championnat, et cela commence dès samedi à partir de 21h05 à Auxerre.