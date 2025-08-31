L’AS Monaco arrache la victoire au bout du suspense face à Strasbourg

Avant le coup d'envoi, une minute d'applaudissements a été respectée en hommage à Abdallah Liégeon, champion de France avec l'ASM en 1982 © AS Monaco

Au terme d’un match haletant, longtemps en tête, les Monégasques ont vu Strasbourg revenir deux fois, avant de trouver la faille dans les dernières secondes.

C’est pour ce genre de rencontre que l’on va au stade. Devant 8 800 spectateurs, jauge réduite en raison du début des travaux de modernisation du Louis II, les hommes d’Adi Hütter ont livré un scénario à couper le souffle, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev, venu assister à la rencontre.

Longtemps en tête avec deux buts d’écart, ils ont vu leurs adversaires du soir revenir à leur hauteur en deux minutes. Ils ont finalement dû attendre la 97e minute pour arracher la victoire (3-2), grâce à une tête rageuse de Minamino, honoré avant le coup d’envoi pour son 100e match en Rouge et Blanc.

Un début de match sur les chapeaux de roue

Dès l’entame, l’ASM a imposé un pressing haut efficace. C’est d’ailleurs cette intensité qui a permis l’ouverture du score à la 6e minute. Après un superbe pressing de Balogun sur le gardien strasbourgeois Penders, Maghnes Akliouche ne s’est pas fait prier pour pousser le ballon dans le but vide. Le néo-international français a célébré en pointant le logo de l’ASM, un geste qui devrait rassurer les supporters à quelques heures de la fin du mercato.

5’ BUTTTT DE MAGHNES AKLIOUCHEE !



Les Monegasques vont chercher très haut leurs adversaires du jour en ce début de match ! Penders pressé par Balogun se manque dans sa relance #ASMRCSA— Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 31, 2025

Les Monégasques ont ensuite contrôlé le jeu, multipliant les incursions dans le camp strasbourgeois. Très remuant, Balogun et Akliouche, en électron libre, ont fait mal à la défense du RCSA. Cependant, après avoir joué jeudi soir et obtenu une qualification historique en Conference League en terre danoise, les hommes de Liam Rosenior ont pris la mesure du rendez-vous. Panichelli a même trouvé la faille (33e), mais son but a été refusé pour un hors-jeu millimétré de Moreira au départ de l’action.

Buteur, l’attaquant Folarin Balogun est revenu au meilleur de sa forme © AS Monaco

Par la suite, le numéro 9 monégasque Balogun, parfaitement lancé par Jordan Teze dans la profondeur a buté sur Penders et a manqué la balle du break (36’), avant de se rattraper dès le début de la deuxième mi-temps.

Montagnes russes en seconde période

Dès le retour des vestiaires, l’ASM a doublé la mise. Lancé par Camara, Balogun a piqué son ballon devant Penders. Dominateurs, les Rouge et Blanc ont cru faire le break à nouveau par Biereth (52e), décalé par un Golovin peut-être trop altruiste, a vu son but refusé pour hors-jeu.

Le match est entré dans une nouvelle dimension à la 73e minute. Tout juste entré en jeu, Bakwa a réduit l’écart d’une superbe demi-volée. À peine une minute plus tard, ce même Bakwa est venu mettre la zizanie dans la surface monégasque et a obtenu un penalty, transformé par Panichelli (76e), ramenant Strasbourg à 2-2. Le RCSA a donc renversé le match en deux minutes. Double peine pour les Monégasques puisque le portier Hradecky s’est blessé et a dû laisser sa place à Philipp Köhn. Le gardien suisse s’est montré décisif et rassurant avec une très belle parade et un face-à-face remporté (86e).

Les joueurs de l’AS Monaco rejoueront à domicile le 21 septembre contre le FC Metz © AS Monaco

Il aura fallu attendre la 96e minute de jeu, dans un temps additionnel sous haute tension de 8 minutes, pour voir Takumi Minamino surgir au second poteau. Le Japonais a repris de la tête un centre d’Akliouche pour offrir la victoire à son équipe et faire exploser le Louis II au terme d’un match complètement fou (3-2).

98’ C’EST TERMINÉ AU LOUIS II



L’AS Monaco s’impose contre Strasbourg 3-2 et renoue avec le succès ! Quel match 🥳#ASMRCSA — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 31, 2025

Adi Hütter : « On mérite la victoire, mais elle a été compliquée à aller chercher »

Face aux médias, l’entraîneur autrichien venait tout juste de se remettre de ses émotions. « C’était les montagnes russes. C’est une victoire très importante après la défaite à Lille. Mais à 2-0, on doit plier le match. Ce n’est pas bon signe ce que nous avons montré aujourd’hui. On mérite la victoire, mais elle a été compliquée à aller chercher. »

Le coach autrichien a mis en avant les performances de Balogun et Akliouche : « Je suis vraiment heureux de son but. Il a fait un match fantastique. J’ai le sentiment qu’il est vraiment en grande forme. » Tout comme en conférence de presse d’avant-match, Hutter a de nouveau félicité Akliouche pour sa première sélection : « Il y a 2 ans, quand je suis arrivé c’était encore un espoir. Il s’est beaucoup amélioré. Maintenant, nous avons un nouvel international français dans l’effectif. Je suis vraiment satisfait de lui. »

Du côté Strasbourgeois, la déception était palpable. Liam Rosenior, qui entame sa deuxième saison à la tête du RCSA, n’a pas caché sa déception. « Je suis déçu, je sentais qu’il n’y avait qu’une seule équipe qui allait gagner à la fin du match. Nous méritions de gagner. Cette équipe va devenir de plus en plus forte et va continuer de s’améliorer. »

Avec six points pris sur neuf possibles, l’AS Monaco boucle son entame de saison dans le haut du tableau. Place désormais à la trêve internationale, où pas moins de 23 joueurs rejoindront leur sélection pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Les Rouge et Blanc retrouveront la Ligue 1 le 21 septembre face au FC Metz, avant d’entamer leur campagne européenne à Brugge. De quoi aborder l’automne avec ambition.