L’adversaire strasbourgeois, l’avenir d’Akliouche… La conférence de presse de l’AS Monaco avant la réception du RCSA

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, ainsi que son numéro 11, Maghnes Akliouche, se sont présentés en conférence de presse avant la réception de Strasbourg ce week-end.

Les joueurs de l’AS Monaco parviendront-ils à se remettre en selle à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1 ? Cruellement défaits (1-0) par le LOSC et Olivier Giroud lors de la 2e journée, ils devront rapidement relever la tête ce dimanche à 17h15 en vue de la réception d’une équipe qui a déjà engrangé six points : le RC Strasbourg.

Une formation difficile à manier donc, et dont Adi Hütter reconnaît volontiers la valeur. « C’est une équipe solide, ils ont remporté trois matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont deux en Ligue 1 et un très important hier à Copenhague (ndlr : en finale des barrages de la Conference League) où ce n’est jamais facile de se déplacer. Ils viendront avec beaucoup de confiance […] C’est la plus jeune équipe du championnat, ils ont un bon coach et ils jouent un beau football. C’est un gros défi pour nous, et on a hâte de les affronter. »

Pour essayer de prendre le meilleur sur l’écurie alsacienne, le tacticien autrichien pourra compter sur une bonne partie de son effectif. Certains éléments continuent néanmoins à travailler pour intégrer le groupe dès que possible. « On espère toujours que Paul Pogba soit de retour le plus rapidement possible. Tout le monde est satisfait de son attitude. On doit le protéger et ne pas l’envoyer trop tôt sur le terrain […] Presque tout le monde est disponible. Ansu Fati se rapproche du groupe, Vanderson a travaillé en salle ce [vendredi] matin. »

Maghnes Akliouche, un nouveau Bleu rempli de fierté

Outre le tirage de la Ligue des champions, la semaine de l’AS Monaco a aussi été marquée par la première convocation avec les Bleus de son maître à jouer, Maghnes Akliouche. De quoi ravir le joueur de 23 ans, logiquement récompensé pour sa montée en puissance avec le club de la Principauté. « Beaucoup de fierté. Ça a été une belle surprise, un très beau moment pour moi ainsi que pour mes proches […] Je travaille au quotidien pour ce genre de choses. J’essaye de m’améliorer constamment, j’ai beaucoup d’axes de progression et de choses à bosser. C’est mon objectif de tous les jours et avoir cette récompense est un honneur. »

Très impliqué dans l’animation offensive des Rouge et Blanc, Akliouche est conscient qu’il peut faire mieux dans la zone de vérité et espère être en mesure de rapidement améliorer ses chiffres de buts et de passes décisives. « Je sais que je peux être encore plus efficace dans ce domaine. Pour un joueur offensif, maintenant, ça devient de plus en plus important d’aider son équipe par les statistiques », concède-t-il.

Autre sujet d’ampleur à l’approche de la date fatidique du 31 août : Maghnes Akliouche sera-t-il encore un joueur de l’ASM à la fin de la fenêtre estivale ? Une question brûlante, à laquelle il a répondu avec calme et lucidité. « Dans le football, tout peut arriver. Maintenant, je suis à l’AS Monaco et je me sens bien ici. On a un match à préparer pour ce dimanche, c’est à ça que je pense. »

Également interrogé à ce sujet, Thiago Scuro a exprimé son désir de conserver le talentueux néo-international. « De notre côté, il n’y a pas de chance qu’il parte. Depuis le mois de juin, j’ai dit que notre ambition était de le garder chez nous […] On espère qu’il pourra représenter l’AS Monaco à la prochaine Coupe du monde. » Le directeur général monégasque a également affirmé que le club du Rocher serait en mesure de refuser d’éventuelles offres conséquentes pour Akliouche, et que l’ASM n’avait aucune intention de le laisser partir cet été.