Ligue 1 : L’AS Monaco chute dans le temps additionnel sur la pelouse du Lille OSC de Giroud

Frustrée par un but tardif d’Olivier Giroud, l’AS Monaco a concédé sa première défaite de la saison au terme d’une seconde journée de Ligue 1 disputée sur la pelouse de Lille (1-0).

C’est un choc de Ligue 1 au parfum européen qui attendait l’AS Monaco pour sa deuxième journée de championnat ce dimanche. En déplacement sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, les joueurs du Rocher ont retrouvé une formation du LOSC qui sera certainement une sérieuse concurrente dans la course à la Ligue des champions jusqu’à la fin de la saison.

Un rendez-vous attendu, au terme duquel les Rouge et Blanc ont fini par s’incliner. Après 90 minutes d’une âpre bataille, c’est Olivier Giroud qui a trouvé la faille en toute fin de partie pour permettre à Lille de s’imposer. Frustrant pour l’ASM ainsi que pour ses supporters, présents en nombre dans le parcage visiteur afin de soutenir leur équipe.

Les supporters de l’ASM se sont déplacés en nombre pour pousser derrière leur équipe © AS Monaco



Un Akliouche remuant, mais pas assez tranchant

La pression est bel et bien là, mais l’AS Monaco n’y cède pas et domine clairement l’entame à la Decathlon Arena. Particulièrement en jambes, Caio Henrique fait la loi dans son couloir gauche et donne de véritables maux de tête à ses vis-à-vis. D’abord d’un centre vers Akliouche, peut-être un peu surpris de recevoir un ballon qu’il ne reprend pas avec assez de conviction pour inquiéter Özer (9e). Puis grâce à un pressing efficace, qui permet au jeune maître à jouer français d’hériter du cuir et de trouver Balogun, auteur d’une tête trop décroisée pour faire trembler les filets (14e).

Au cœur des actions chaudes de l’ASM, Maghnes Akliouche continue de causer de sérieux problèmes à la défense du LOSC. Lancé par Golovin, il perd son duel face au portier nordiste (18e) avant d’être repris par Perraud suite à une transmission rasante signée Henrique (20e). Ballottés, les Lillois ne sont pas inoffensifs pour autant. Meunier tente sa chance d’un tir lointain qui frôle le cadre (19e), et Haraldsson rate son face à face suite à une ouverture lumineuse de Ngoy (22e). Les débats s’équilibrent progressivement, mais en fin de mi-temps, le pressing monégasque est tout proche de faire la différence. Camara récupère haut et sert Akliouche, dont l’enroulé du pied gauche vient mourir à quelques centimètres du poteau des Dogues (39e).

Olivier Giroud surprend l’AS Monaco

Moins inspirée au retour des vestiaires, l’AS Monaco voit les opportunités se raréfier. Le premier frisson du second acte est d’ailleurs à mettre à l’actif des locaux : une frappe déclenchée par Bouaddi et déviée par Mawissa flirte avec la barre transversale de Hradecky (61e). Une dizaine de minutes plus tard, l’ASM tremble encore lorsqu’un coup de casque de Ngoy puis une reprise de Giroud échouent au pied de ses poteaux droit (69e) et gauche (74e).

Désireux de réveiller ses troupes, Adi Hütter décide d’injecter du sang frais en lançant simultanément Vanderson, Biereth et Ben Seghir dans le bain lillois. Un coup de poker ambitieux, qui ne change cependant pas la physionomie de la rencontre. Et alors que les deux clubs semblent bien partis pour se quitter bons amis, Olivier Giroud surgit pour offrir la victoire aux siens. Touché dans la surface, le champion du monde 2018 pivote parfaitement et catapulte le ballon hors de portée de Hradecky (1-0, 90e+1). Presque dans la foulée, Fernandez-Pardo percute sur le côté droit et obtient un pénalty que Giroud ne parvient pas à transformer (90e+8). Le dénouement n’en est pas moins cruel pour l’AS Monaco, forcée de repartir les mains vides de son long périple dans le nord de la France.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



L'AS Monaco s'incline sur la pelouse du LOSC.



Un Adi Hütter forcément déçu

Exigeant après la victoire décrochée face au Havre, Adi Hütter n’a pas caché sa déception à l’égard du second acte réalisé par ses hommes ce dimanche : « On est très mécontent de notre seconde période. Il y a eu deux mi-temps différentes. En première période, on a eu les situations, on aurait pu être devant. En seconde, je ne suis pas content du visage qu’on a affiché. On n’a pas eu suffisamment de contrôle pour espérer s’imposer […] On a joué contre l’une des meilleures équipes de ce championnat, particulièrement à domicile. On voulait gagner, mais pour y arriver, il faut faire 90 minutes de qualité. On a perdu le contrôle en seconde période, on n’a pas trouvé l’espace dans leur dos comme on le voulait. »

Un sentiment partagé par son capitaine, Denis Zakaria, lucide au micro du diffuseur à l’issue de la partie : « Je pense que ce n’est jamais facile de venir jouer ici. On s’est raté sur les détails et on le paye cash aujourd’hui […] Ça se joue à la justesse, la concentration, l’envie de gagner pendant 90 minutes. On était venu ici pour prendre trois points et on a raté l’occasion de le faire ce soir. »

L’heure est donc au rebond pour l’AS Monaco, qui tentera de se relancer à l’occasion de la réception du RC Strasbourg prévue dimanche prochain (17h15) au stade Louis-II.