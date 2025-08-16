Ligue 1 L’AS Monaco soigne son entrée en matière en disposant du HAC à Louis-II

Nette dominatrice du HAC (3-1) ce samedi, l’AS Monaco a profité d’un but contre son camp puis de réalisations signées Eric Dier et Maghnes Akliouche pour prendre sa saison 2025-2026 par le bon bout à Louis-II.

Après sept semaines de préparation et huit matchs disputés (5 victoires, 2 nuls, 1 défaite), c’est à la maison que l’AS Monaco a effectué sa rentrée des classes ce samedi. Avec, au programme, une opposition contre le HAC en guise de première journée de Ligue 1.

Sous les yeux du Prince Albert II de Monaco et du Président du club, Dmitri Rybolovlev, les hommes d’Adi Hütter ont fait le nécessaire pour prendre le meilleur sur la formation normande et assurer l’essentiel : les trois points. Un succès précieux, le 1100e de l’histoire de l’ASM dans l’élite du football français, le tout face à un public de Louis-II venu en nombre et ravi de voir ses protégés s’imposer.

Le Prince Albert II de Monaco et le Président du club, Dmitri Rybolovlev, ont assisté à la victoire de l’AS Monaco face au HAC © AS Monaco

Un petit coup de pouce havrais pour décanter la partie

Peut-être un peu moins craintif que ce que l’on aurait pu imaginer, le HAC décide de presser haut lors des premières minutes de la partie. Heureusement pour l’ASM, Lamine Camara et Denis Zakaria gardent leur calme et permettent à leur équipe de répondre au défi physique imposé par les Normands. En dépit d’intentions louables, les visiteurs ne se créent que peu d’occasions, et Monaco peine également à mettre Diaw en difficulté. Teze (10e) puis Minamino (11e) tentent tous deux leur chance suite à de jolis mouvements, sans succès, à l’instar de Biereth (18e) qui croise un peu trop sa frappe et ne parvient pas à profiter d’une grosse erreur de Sangante.

Mika Biereth a manqué de précision pour ouvrir le score avant la demi-heure de jeu © AS Monaco

En maîtrise sans être assez tranchant dans le dernier tiers, le club de la Principauté a finalement besoin d’un petit coup de pouce de son adversaire pour faire la différence. Excentré sur le côté droit, Aleksandr Golovin reçoit le ballon, centre fort devant le but et voit Gautier Lloris, défenseur normand, dévier le ballon dans son propre but (1-0, 32e). Sentant son adversaire vaciller, l’AS Monaco insiste et passe tout près de doubler la mise lorsque Akliouche – héritant du cuir dans la surface – réalise une superbe reprise de volée qui heurte le montant gauche du HAC (45e+3).

Soir de première pour Eric Dier, l’ASM se fait peur

Au retour des vestiaires, la possession reste monégasque, mais les occasions ne sont pas légion pour autant. Moins efficace dans le jeu, l’ASM s’en remet aux phases arrêtées afin de se mettre à l’abri, et sur un corner botté rentrant par Camara, Eric Dier s’élève plus haut que tout le monde pour tromper Diaw (2-0, 61e). L’international anglais, arrivé en provenance du Bayern Munich cet été, inscrit par la même occasion son premier but sous les couleurs des Rouge et Blanc.

Le 1er but d'Eric Dier sous la tunique monégasque ! 🌟



Vous avez apprécié ? Paul Pogba aussi visiblement 😜#ASMHAC

La messe semble alors dite pour des Ciel et Marine peu menaçants, mais ces derniers font preuve d’assez de réalisme pour rester dans la partie. Lancé sur le flanc gauche, Rassoul N’Diaye percute, se joue de Vanderson et décoche une frappe rasante qui laisse Hradecky impuissant (2-1, 67e). Tout reste donc à faire à l’approche des vingt dernières minutes, et c’est quand le HAC paraît le plus à même de recoller que les joueurs du Rocher décident de frapper. Zakaria exploite une belle sortie de balle des siens, déboule sur le côté droit, puis adresse un caviar à Maghnes Akliouche qui n’a plus qu’à finir dans le but vide (3-1, 76e). Le coup de massue final est donné, la victoire entérinée, et l’AS Monaco peut fêter son premier succès de l’exercice 2025-2026.

Adi Hütter : « On peut faire beaucoup mieux »

La victoire et les trois points sont validés, mais Adi Hütter est loin d’être comblé. Selon lui, son groupe a la qualité pour proposer des performances plus abouties : « Dans le football, pour moi, deux choses priment. La première est le résultat, et je suis content de gagner le premier match qui est toujours important. On mérite de gagner, on a dominé. Mais je ne peux pas être satisfait de la performance. On peut faire beaucoup mieux, l’équipe a la qualité pour se créer plus d’occasions selon moi. Et on va faire mieux, car les deux prochains adversaires (Lille et Strasbourg) seront plus forts. Et pour être honnête, nos exigences sont très élevées ! (ndlr : que ce que son équipe a produit ce soir) […] On a joué trop lentement en première mi-temps. Ce n’est pas facile de jouer contre un bloc bas, ils le font bien. Je trouve qu’on a manqué un peu de jeu rapide, d’intensité, d’agressivité. »

De son côté, la recrue anglaise, Eric Dier, a réagi en zone mixte après son premier but sous les couleurs de l’AS Monaco : « C’est une très belle journée. J’étais un peu dans l’inconnu pour ce premier match, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Marquer est un bonus, mais le plus important est qu’on l’ait emporté […] J’ai attaqué la zone où je devais être, et Lamine Camara a délivré un bon centre. On a très bien fait ce que l’on voulait faire, et je suis heureux de marquer ce second but. »

Avec cette 1100e victoire du club, l’AS Monaco prend provisoirement la tête de la Ligue 1. Le prochain rendez-vous des Monégasques est fixé dimanche prochain au Stade Pierre-Mauroy contre Lille.