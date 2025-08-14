La rencontre face au HAC, des nouvelles de Pogba et Fati, la fin du mercato… La conférence de presse de l’AS Monaco avant la 1ère journée de Ligue 1

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, et son nouveau gardien, Lukas Hradecky, se sont présentés en conférence de presse en amont de la première journée de Ligue 1 face au Havre prévue ce samedi (19h), aux côtés de Thiago Scuro, Directeur Général du Club.

La victoire est-elle déjà obligatoire pour le club de la Principauté pour son entrée en matière dans le championnat de Ligue 1 ce samedi ? Le tacticien autrichien souhaite en tout cas « absolument remporter ce premier match », qu’il considère très important. La méfiance est néanmoins de mise, notamment vis-à-vis des qualités du HAC en transition ainsi que sur les phases arrêtées. Adi Hütter a clairement indiqué attendre plus d’efficacité de la part de ses troupes face aux blocs bas – une configuration que devrait vraisemblablement offrir l’écurie normande à l’AS Monaco à Louis-II – tout en conservant un certain équilibre. « Nous devons également protéger l’équipe à la perte du ballon, nous organiser, et Le Havre sera une occasion d’implémenter cela. »

La préparation, Pogba et Fati, la fin du mercato de l’AS Monaco

Que retire le coach monégasque de l’intersaison de son équipe ? En dépit d’une défaite surprenante en supériorité numérique face à l’Inter Milan lors de leur dernière sortie, Adi Hütter estime que ses joueurs ont plutôt fait bonne figure. « Je suis satisfait de notre préparation […] Globalement je suis heureux de notre style de jeu, d’autant que j’ai le feeling que nous avons été de mieux en mieux. Je note enfin qu’il n’y a aucun blessé à déplorer, car tous les joueurs sont sur le pont, et je veux d’ailleurs remercier notre staff médical et performance pour le travail remarquable qui a été effectué. »

Il a également donné quelques nouvelles de Paul Pogba et d’Ansu Fati, deux recrues très attendues qui vont avoir besoin d’encore un peu de temps avant de retrouver les terrains de Ligue 1. « Ils ne sont pas encore prêts à reprendre la compétition, même si Ansu est plus proche que Paul, étant donné qu’il s’entraîne avec nous depuis plus d’une semaine. Paul suit de son côté son programme de réathlétisation et progresse de jour en jour. Il a d’ailleurs effectué l’échauffement avec l’équipe aujourd’hui. Mais nous devons faire attention à lui, le protéger, et si tout se passe bien, peut-être que dans deux semaines il pourra s’entraîner avec le groupe. »

Avec une infirmerie vide, le groupe est même « trop important » selon le chef d’orchestre des Rouge et Blanc. En ce sens, les dernières semaines du mercato pourraient être agitées et voir le départ de quelques éléments. « Le mercato est encore ouvert jusqu’à la fin du mois d’août, nous allons donc trouver des solutions pour plusieurs joueurs ces deux dernières semaines ».

Lukas Hradecky ne veut pas céder à la pression

Également présent en conférence de presse, le nouveau portier de l’ASM, Lukas Hradecky. Le gardien finlandais, qui avait quitté l’Eintracht Francfort en 2018 à l’arrivée d’Adi Hütter, comme l’a ironiquement rappelé l’entraîneur autrichien, a déjà fait ses débuts sous le maillot rouge et blanc vendredi dernier face à l’Inter Milan. Lukas Hradecky mise sur son expérience pour aborder à nouveau la pression avec sérénité. « De par mon âge et mon expérience, je sais davantage la gérer. Personne n’est parfait, tout le monde peut faire des erreurs. Il faut donc être capable de rapidement rebondir et apprendre pour ne pas la répéter. La pression est toujours présente à mon poste à notre niveau mais il ne faut pas se concentrer dessus. »

Thiago Scuro salue l’arrivée du gardien finlandais

Thiago Scuro, Directeur Général du Club, également présent lors de cette conférence de presse, a évoqué le processus de recrutement du portier de 35 ans : « Je ne sais pas si la stabilité est le terme. Nous avons beaucoup parlé du passé, nous regardons désormais le futur. Je suis content que Lukáš soit ici aujourd’hui, je lui souhaite la bienvenue. Il a choisi d’être ici, ça a été un long processus car il a fallu trouver la bonne solution avec son ancien club. J’apprécie son engagement et ses efforts pour rejoindre le Club. Nous allons désormais travailler d’arrache-pied pour l’aider à réussir ici, c’est aussi simple que ça. Nous attendons beaucoup de l’équipe, pas seulement de lui, qu’elle soit performante et travaille dur. C’est un engagement interne. »