Retour à la Ligue 1 ce samedi pour l’AS Monaco face au HAC

Après trois mois de pause, la Ligue 1 s’apprête à reprendre ses droits ce week-end. Et l’AS Monaco ne fait pas exception à la règle, puisqu’elle affrontera le HAC au stade Louis-II ce samedi (19h).

L’intersaison est terminée, les choses sérieuses vont pouvoir commencer pour le club de la Principauté. Place à la Ligue 1 ce samedi (19h) pour les hommes d’Adi Hütter, qui retrouveront leur public à domicile à l’occasion de la journée inaugurale face aux Normands du Havre AC.

Une première sortie qui sera scrutée de près, surtout après le revers concédé en supériorité numérique face à l’Inter Milan (1-2) lors de la dernière rencontre amicale des joueurs monégasques. Au-delà de cette ombre au tableau, l’AS Monaco a réalisé un parcours plutôt encourageant cet été, signant trois succès contre Coventry (5-0), l’Armina Bielefeld (3-0) et le Torino (3-1), ainsi que deux matchs nuls face à Nottingham Forest (0-0) puis l’Ajax Amsterdam (2-2).

Une victoire déjà impérative pour l’AS Monaco ?

Les Rouge et Blanc ont affronté quelques écuries de renom au cours de leur tournée estivale, mais le défi à venir ce samedi face au HAC aura une saveur différente, celle de la compétition. L’an passé, l’AS Monaco l’avait emporté à la maison (3-1) contre les Ciel et Marine, avant d’être accrochée au Stade Océane (1-1) en avril dernier.

L’équipe emmenée par Didier Digard, qui devrait viser le maintien cette saison, sait se montrer combative et embêter les grosses cylindrées de ce championnat. Mais de leur côté, les Monégasques auront à cœur de s’imposer afin de réaliser le meilleur départ possible en vue d’une course à la Ligue des champions qui s’annonce toujours aussi disputée.