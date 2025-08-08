L’AS Monaco s’incline contre l’Inter Milan et conclut une préparation presque parfaite

L'ensemble de l'effectif de l'ASM a été présenté aux supporters © AS Monaco

Face au dernier finaliste de la Ligue des Champions, l’AS Monaco a longtemps mené au score mais n’a pas réussi à conserver son avantage malgré une supériorité numérique pendant une bonne partie de la rencontre.

Sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev et dans un stade Louis-II en mode gala bien garni pour l’occasion, les hommes d’Adi Hütter avaient à cœur de conclure leur préparation en restant invaincus. Après avoir trouvé la faille dès la première minute de jeu, les Monégasques se sont finalement inclinés 1-2 en fin de match contre une combative équipe de l’Inter Milan.

Un nouveau gardien sur le Rocher

La rumeur circulait depuis quelques jours, elle est désormais officielle : l’AS Monaco tient son nouveau gardien. En quête d’un portier depuis le début du mercato, le club a jeté son dévolu sur le Finlandais Lukás Hrádecký, ancien gardien du Bayer Leverkusen. Présenté au public avant la rencontre, il a immédiatement été titularisé.

Lukás Hrádecký, nouveau gardien de l’AS Monaco © AS Monaco

Le portier est apparu sur la pelouse du Louis-II aux côtés de Philipp Köhn et Yann Lienard, tandis que Radosław Majecki devrait être prêté au Stade Brestois. Les autres recrues estivales, Eric Dier, Ansu Fati et Paul Pogba, ont également été présentées aux supporters !

Paul Pogba sur la pelouse du Louis II 😍#ASMINT pic.twitter.com/8qnsflmece— Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Début de match canon

L’AS Monaco n’a pas traîné pour entraîner le public du Louis-II derrière lui. Dès la première minute, Denis Zakaria récupère un ballon haut et lance parfaitement Maghnes Akliouche, qui fusille Yann Sommer et ouvre le score.

Pas sonnés mais désormais réveillés, les Interistes réagissent vite. Barella inquiète Hrádecký à deux reprises autour de la 7ème minute, ses frappes frôlant le cadre. Les Italiens s’installent progressivement dans le camp monégasque, mais les Rouge et Blanc procèdent en contre. Lancé par Eliesse Ben Seghir, Mika Biereth ne trouve pas la faille, tout comme George Ilenikhena peu après.

27’ L’ASM procède en contre ! Parfaitement décalé par Biereth, Ilenikhena n’arrive pas à cadrer



1-0 #ASMINT pic.twitter.com/3zcgcePovu — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

À la 29ème, Lukás Hrádecký s’illustre en repoussant une frappe lointaine, sous les applaudissements du public. Ce qui aurait pu être le tournant du match arrive à la 34ème minute, déjà averti le milieu turc de l’Inter Hakan Çalhanoğlu est emporté dans son élan et fauche Vanderson. Exclu il laisse ses coéquipiers à 10 quelques instants avant la fin de la première mi-temps. L’AS Monaco, désormais en supériorité numérique, croit doubler la mise à la 41ᵉ par Ilenikhena, mais l’attaquant nigérian voit son but annulé pour hors-jeu.

41’ But refusé pour l’ASM suite à une très belle percée de Zakaria qui trouve Ilenikhena un poil trop avancé



1-0 #ASMINT pic.twitter.com/2muF0iQ11v — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Concernés, les Monégasques rentrent aux vestiaires sur le score de 1-0 et le retour parfait de Vanderson dans les pieds de Susic résume parfaitement ce premier acte.

Une deuxième mi-temps plus compliquée :

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco repart fort. Ilenikhena se crée deux belles occasions (50ᵉ, 56ᵉ) mais bute sur un Di Gennaro impeccable.

L’égalisation tombe finalement à la 60ème minute par Lautaro Martínez. Le champion du monde argentin profite et effectue un magnifique enchaînement sur Kehrer, sa frappe déviée par Caio Henrique trompe Hrádecký. Monaco réagit aussitôt : Zakaria trouve le poteau sur une frappe lointaine (62ᵉ).

60’ Égalisation de Lautaro Martinez après un bel enchaînement ⚽️



1-1 #ASMINT pic.twitter.com/aQ35WyqYn0 — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Adi Hütter réalise plusieurs changements, mais malgré la supériorité numérique des Monégasques ce sont les Interistes qui reprennent l’ascendant. À la 79ème, Bonny, tout juste entré, efface Kehrer avant de croiser sa frappe pour le 1-2.

79’ But de Bonny pour l’Inter qui prend l’avantage



1-2 #ASMINT pic.twitter.com/hLQUGiImOC — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Les Rouge et Blanc poussent mais Akliouche voit sa tête repoussée par Di Gennaro, et les hommes de Adi Hütter vont tergiverser à de nombreuses reprises dans la surface adverse en fin de match, à l’image d’un Paris Brunner volontaire mais imprécis.

Adi Hütter : « Nous sommes prêts pour le début de saison »

Malgré la défaite, le coach autrichien préfère retenir le positif en zone mixte : « Je pense que l’Inter est une très bonne équipe ». Concernant l’exclusion de Çalhanoğlu, le technicien aurait aimé continuer le match à onze contre onze. Comme face au Cercle Brugge, demande refusée par l’arbitre de la rencontre.

Adi Hütter s’est également montré satisfait du recrutement de son nouveau gardien pour la saison prochaine : « Il apporte beaucoup d’expérience, il sera dans les buts la semaine prochaine ». Au vu du premier match de la saison de l’AS Monaco la semaine prochaine, le coach de l’AS Monaco a indiqué sur un ton humoristique que ce qu’il fallait pour progresser était d’être capable de marquer un second but. « Ça sera un match totalement différent mais nous sommes prêts ».

L’AS Monaco débutera sa saison de Ligue 1 le samedi 16 août face au Havre, avec l’ambition de lancer cette nouvelle aventure par une victoire au Louis-II.











