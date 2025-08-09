«Монако» уступил «Интеру» и завершил почти идеальную предсезонку

В матче с финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Монако» долгое время лидировал, но не сумел удержать преимущество, несмотря на численное превосходство на протяжении большей части встречи.

Подопечные Ади Хюттера были готовы завершить предсезонную подготовку непобежденными на глазах у президента Дмитрия Рыболовлева, на стадионе «Луи-II», где вчерашний матч собрал много народу. Открыв счёт уже на первых минутах игры, монегаски в итоге уступили со счетом 1:2 боеспособному миланскому «Интеру».

На Скале – новый голкипер

Слухи ходили уже несколько дней, и теперь они получили официальное подтверждение: у ФК «Монако» появился новый голкипер. В поисках вратаря с начала трансферного окна клуб обратил внимание на финна Лукаша Градецкого, бывшего голкипера леверкузенского «Байера». Его представили публике перед матчем, и он сразу занял место в стартовом составе.

Лукаш Градецкий, новый голкипер ФК «Монако» © ФК «Монако»

Вратарь вышел на поле «Луи-II» вместе с Филиппом Кёном и Яном Лиенаром, а Радослав Маецкий, как ожидается, будет отдан в аренду «Бресту». Болельщикам также были представлены и другие новые игроки: Эрик Дайер, Ансу Фати и Поль Погба!

Paul Pogba sur la pelouse du Louis II 😍#ASMINT pic.twitter.com/8qnsflmece— Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Блестящее начало

«Монако» не стал долго испытывать терпение болельщиков на трибунах «Луи-II». На первой минуте Денис Закария перехватил высокий мяч и идеально отыграл на Манеса Аклиуша, который феноменальным по своей красоте ударом с дистанции вонзил мяч в дальнюю девятку ворот Яна Зоммера.

Не ошеломленные, но сразу проснувшиеся игроки «Интера» отреагирировали быстро. Барелла дважды угрожал воротам Градецкого: на 7-й минуте его удары задели створ ворот. Итальянцы постепенно освоились в лагере «Монако», но красно-белые перешли в контратаку. После паса Элиесса Бен Сегира, Мика Бирет не нашёл лазейки в защите итальянцев, как и вскоре после него Джордж Иленихена.

27’ L’ASM procède en contre ! Parfaitement décalé par Biereth, Ilenikhena n’arrive pas à cadrer



1-0 #ASMINT pic.twitter.com/3zcgcePovu — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

На 29-й минуте Лукаш Градецкий парировал дальний удар под аплодисменты публики. То, что могло стать переломным моментом матча, произошло на 34-й минуте, когда, уже получив предупреждение, турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу в порыве эмоций сбил Вандерсона. За несколько минут до конца первого тайма он был удалён с поля, оставив товарищей по команде вдесятером. «Монако», оказалвшись в численном преимуществе, мог удвоить счёт на 41-й минуте благодаря голу Иленихена, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

41’ But refusé pour l’ASM suite à une très belle percée de Zakaria qui trouve Ilenikhena un poil trop avancé



1-0 #ASMINT pic.twitter.com/2muF0iQ11v — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Снайперская передача Вандерсона в ноги Сучича идеально подытожила этот первый тайм, и монегаски отправились в раздевалку при счете 1:0.

Сложная вторая половина

Вернувшись из раздевалки, ФК «Монако» продолжил уверенную игру. Иленихена создал два хороших момента (50’ и 56’), но натолкнулся на безупречного Ди Дженнаро.

На 60-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт. После удара аргентинского форварда мяч угодил в ногу Кайо Энрике и отрикошетил точно в ворота, сбив с толка Градецкого. Монако отреагировал немедленно: Закария дальним выстрелом попал в штангу (62’).

60’ Égalisation de Lautaro Martinez après un bel enchaînement ⚽️



1-1 #ASMINT pic.twitter.com/aQ35WyqYn0 — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Ади Хюттер сделал несколько перестановок, но, несмотря на численное превосходство монегасков, «Интер» повел в счете. На 79-й минуте Бонни, который только что вышел на поле, обыграл Керера и довел счёт до 2:1.

79’ But de Bonny pour l’Inter qui prend l’avantage



1-2 #ASMINT pic.twitter.com/hLQUGiImOC — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 8, 2025

Красно-белые атаковали, но удар головой Аклиуша отразил Ди Дженнаро. Другие подопечные Ади Хюттера несколько раз оказывались в штрафной площади соперника в конце матча, но результата это не приносило, как, например, в случае с Парисом Бруннером – он был решителен, но неточен.

Ади Хюттер: «Мы готовы к началу сезона»

Несмотря на поражение, австрийский тренер после матча предпочел подчеркнуть позитивные моменты: «Думаю, «Интер» – отличная команда». Что касается удаления с поля Чалханоглу, тренер хотел продолжить матч в составе одиннадцать на одиннадцать. Как и в матче с «Серклем Брюгге», его запрос был отклонён главным арбитром.

Ади Хюттер также остался доволен приходом нового вратаря на грядущий сезон: «У него большой опыт, он будет в воротах на следующей неделе». Перед первой игрой сезона, которая состоится на следующей неделе, тренер пошутил, что для улучшения игры команде нужно было бы забить второй гол. «Нас ждёт совершенно другой матч, но мы готовы».

«Монако» откроет сезон Лиги 1 в субботу, 16 августа, матчем против «Гавра», с настроем начать этот новый розыгрыш чемпионата с победы на стадионе «Луи-II».











