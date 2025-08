L’AS Monaco préserve son invincibilité face à l’Ajax dans un spectacle haletant

Dans l’enceinte mythique de la Johan Cruyff ArenA comble, l’AS Monaco a décroché un match nul spectaculaire face à l’Ajax Amsterdam (2-2), préservant ainsi son parcours immaculé en préparation lors d’une rencontre riche en émotions et en rebondissements.

Une entame monégasque conquérante

Devant une centaine de supporters Rouge et Blanc qui ont fait le déplacement jusqu’aux Pays-Bas, Adi Hütter a opté pour un dispositif en 4-4-2, alignant notamment le duo d’attaque composé de Folarin Balogun et Mika Biereth. Les premières minutes ont confirmé les ambitions monégasques, avec Jordan Teze qui frôlait l’ouverture du score sur un centre millimétré de Caio Henrique, sa reprise effleurant le montant opposé.

La domination territoriale des visiteurs s’est poursuivie avec une occasion franche pour Balogun, dont la tentative s’est heurtée aux gants vigilants de Vítězslav Jaroš, avant que Lamine Camara ne teste le portier adverse d’une frappe lointaine parfaitement captée.

Le duel des gardiens puis l’ouverture du score

L’équilibre des débats s’est ensuite installé, nécessitant l’intervention providentielle de Philipp Köhn. Le gardien monégasque a sorti un arrêt spectaculaire du pied pour priver Raul Moro de l’ouverture du score à la 24e minute. Cette parade n’aura cependant constitué qu’un répit temporaire, Kenneth Taylor trouvant la faille quelques minutes plus tard en concluant de près une action collective ajacide (29e).

© AS Monaco

Loin de se décourager, les hommes d’Adi Hütter ont immédiatement réagi avec la détermination qui caractérise leur préparation. Mika Biereth, tel un renard des surfaces, a jailli dans les six mètres pour égaliser sur une offrande de son latéral gauche, inscrivant au passage son quatrième but en préparation (34e).

Une seconde période électrisante

Dos à dos à la pause, les deux formations ont livré une deuxième période qui a tardé à s’enflammer avant de connaître une accélération décisive. À la 65e minute, Jordan Teze a délivré un centre parfait que Takumi Minamino a coupé d’un tacle rageur dans les six mètres, donnant l’avantage aux siens avec son premier but de cette préparation.

© AS Monaco

Les changements tactiques d’Adi Hütter ont apporté un surcroît d’animation, notamment avec les entrées remarquées de George Ilenikhena et Paris Brunner. Ces « machines à sensations » ont multiplié les tentatives dans un tempo effréné, manquant toutefois de réussite dans les minutes cruciales (73e, 74e).

Un final à suspense

Alors que Monaco semblait tenir sa victoire, l’Ajax a puisé dans ses ressources pour revenir dans les derniers instants. Bertrand Traoré, tout juste entré en jeu, a remis les compteurs à zéro d’une frappe précise (87e). L’ancien Lyonnais, très en jambes depuis son apparition, a même frôlé la victoire dans le temps additionnel, sa tentative caressant heureusement les montants de Köhn.

© AS Monaco

Les mots du coach

« Nous sommes heureux d’avoir affronté l’Ajax Amsterdam parce que c’est l’un des clubs les plus prestigieux du monde, » a confié Adi Hütter après la rencontre. « C’était un bon match entre deux équipes qualifiées en Ligue et Champions et disputé devant 55 000 personnes. Les cinq dernières minutes étaient folles et nous aurions pu nous incliner mais je pense que nous étions les meilleurs sur le terrain.«

Le technicien autrichien s’est montré satisfait du contenu proposé par ses joueurs : « Nous avons dominé les 15 premières minutes mais ensuite, nous avons commis quelques erreurs faciles avec le ballon. On aurait pu gagner 3 ou 4-1 mais nous pouvons être heureux de ne pas avoir perdu dans les derniers instants. »

Cap sur l’Inter Milan

Avec ce septième match de préparation (cinq victoires, deux nuls), l’AS Monaco conserve son invincibilité et aborde avec sérénité sa dernière échéance avant la reprise. Vendredi soir (20h) au Stade Louis-II, les Rouge et Blanc accueilleront l’Inter Milan pour ce qui constituera la dernière répétition générale avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 1.

« Nous n’avons pas de blessés à signaler, c’est la chose qui me rend le plus heureux durant cette pré-saison, » s’est réjoui Hütter. « Je suis très heureux de la manière dont mes joueurs tentent de mettre mes principes en œuvre sur le terrain. Pour le moment, je suis satisfait de cette préparation. »