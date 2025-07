L’AS Monaco défiera l’Inter Milan en clôture de sa préparation au Stade Louis-II

Les Rouge et Blanc accueilleront les vice-champions d’Europe le 8 août pour un galop d’essai de prestige avant l’entame de la saison de Ligue 1.

Le Stade Louis-II affichera les couleurs monégasques et italiennes le vendredi 8 août prochain. À 20 heures ce soir-là, l’AS Monaco recevra l’Inter Milan dans le cadre de son dernier match amical. Une confrontation qui intervient une semaine avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 et la réception de l’équipe du Havre, programmée le samedi 16 août.

La rencontre revêt une saveur particulière puisqu’elle constituera une revanche de la défaite subie en phase de groupes de Ligue des Champions la saison passée. À San Siro, en janvier, les Monégasques avaient été battus 3-0 après avoir évolué rapidement en infériorité numérique à la suite d’un carton rouge. L’opportunité de se mesurer aux finalistes de la dernière C1 – battus par le Paris-Saint-Germain – permettra à l’équipe d’Adi Hütter d’évaluer son niveau face à un adversaire de taille.

Une montée en puissance prometteuse

En préparation dans le nord de l’Europe, l’équipe a montré des signes encourageants lors de son stage anglais, qui s’est soldé par un bilan positif avec une victoire éclatante face à Coventry City (5-0) et un match nul face à Nottingham Forest. La performance collective contre la formation de Championship (la deuxième division du football anglais) a particulièrement séduit, avec un festival offensif orchestré par Maghnes Akliouche, auteur d’un hat-trick somptueux.

L’entraîneur autrichien s’est ainsi montré satisfait de la progression collective : « Je suis vraiment content à l’issue de cette semaine, nous avons réussi à retranscrire notre travail à l’entraînement sur le terrain ». L’AS Monaco monte en puissance lors de son stage anglais

Rendez-vous au Stade Louis-II

Les supporters monégasques pourront découvrir les derniers ajustements tactiques avant l’entame officielle de la campagne 2025-2026. Les abonnés « Grand Public » bénéficient de la gratuité pour cette rencontre, dans la limite des stocks disponibles.

Le calendrier de préparation se poursuivra de son côté avec des confrontations face à l’Arminia Bielefeld, deux matches contre le Torino FC et un déplacement à Amsterdam face à l’Ajax, avant cette ultime répétition générale face aux Milanais.

Le programme de prépa’ du groupe professionnel :

Vendredi 11 juillet : AS Monaco 1-0 Cercle Bruges

Mercredi 16 juillet : Coventry City FC 0-5 AS Monaco – St George’s Park

Samedi 19 juillet : Nottingham Forest 0-0 AS Monaco – SMH Group Stadium

Samedi 26 juillet : Arminia Bielefeld – AS Monaco – SchücoArena – 15h00

Mercredi 30 juillet : AS Monaco – Torino FC – Centre de Performance (huis clos) – 18h00

Jeudi 31 juillet : Torino FC – AS Monaco – Centre de Performance (huis clos) – 10h30

Dimanche 3 août : Ajax Amsterdam – AS Monaco – Johan Cruyff ArenA – 14h

Vendredi 8 août : AS Monaco – Inter Milan – Stade Louis-II – 20h