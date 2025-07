L’AS Monaco monte en puissance lors de son stage anglais

© AS Monaco

L’AS Monaco a bouclé sa préparation à St. George’s Park avec un bilan d’une victoire et un nul, marquant une montée en puissance collective sous l’œil attentif du Président Dmitri Rybolovlev, présent pour la première fois lors d’un stage de préparation.

Akliouche illumine la victoire face à Coventry

Le mercredi 16 juillet restera comme l’une des soirées les plus abouties de cette préparation estivale. Face à Coventry City, formation de Championship qui a frôlé la montée en Premier League la saison passée, les Rouge et Blanc ont livré une démonstration collective de haute volée (0-5).

Mika Biereth, fraîchement prolongé jusqu’en 2030, une récompense méritée après ses 13 buts en 16 matchs de Ligue 1 lors de sa première demi-saison monégasque, a ouvert les hostilités d’une frappe croisée pleine de maestria (27e). Il est aussi devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1, depuis la saison 1947-1948, à atteindre la barre des 10 buts, un cap franchi en seulement sept rencontres. Il est également le premier à réussir trois triplés consécutifs à domicile depuis 1956. Le Danois, désormais dans le top 10 du Soulier d’Or européen, confirme son adaptation éclair au football français.

Le début de l’aventure de Mika Biereth avec l’ASM est jalonné de records © AS Monaco

Mais la soirée appartenait avant tout à Maghnes Akliouche. L’international espoirs, élu MVP de la saison dernière par les supporters, s’est offert un festival personnel avec un hat-trick somptueux (61e, 70e, 86e), ponctué par le bijou de Saïmon Bouabré (37e). « Ce que j’ai aimé aujourd’hui, c’est la différence de niveau de jeu de notre part avec le match de Bruges, » savoure Adi Hütter, satisfait de la montée en puissance de ses troupes.

Un nul frustrant mais riche d’enseignements contre Nottingham

Trois jours plus tard, changement de décor et d’adversaire au SMH Group Stadium de Chesterfield. Cette fois, les Monégasques étaient opposés à Nottingham Forest, septième de Premier League la saison dernière, dans un contexte particulier : l’étrenage de la nouvelle tunique extérieure 2025-2026 dévoilée par Mizuno.

Le président Dmitry Rybolovlev était de nouveau présent pour soutenir l'équipe cet après-midi, à Chesterfield 🎥 pic.twitter.com/85zzYR5QIf — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2025

Ce maillot bleu, inspiré du jardin japonais de Monaco et des « Blue Samurai » nippons, n’aura pas porté chance aux Rouge et Blanc, contraints au partage des points (0-0) malgré une domination manifeste. Pape Cabral, pour sa première titularisation professionnelle, et Kassoum Ouattara, auteur d’une frappe sur le poteau (79e), ont incarné cette frustration collective face au mur défensif de Matz Sels.

« De mon point de vue, nous méritions de gagner, notamment en première mi-temps, » analyse l’entraîneur autrichien, qui retient néanmoins le positif : « Il s’agit de notre troisième clean-sheet consécutif ! Je tiens aussi à féliciter Pape Cabral qui a très bien joué pour sa première avec le groupe professionnel. »

Les Rouge & Blanc ont étrenné la nouvelle tunique à l’occasion de leur troisième match de préparation face à Nottingham Forest © AS Monaco

« Je suis vraiment satisfait de cette semaine »

Au-delà des résultats, c’est surtout la progression collective qui satisfait le technicien de 54 ans. « Je suis vraiment content à l’issue de cette semaine, nous avons réussi à retranscrire notre travail à l’entraînement sur le terrain, » confie Hütter, qui a profité de ces six jours à Burton Upon Trent pour faire tourner l’effectif et tester différents systèmes tactiques.

Adi Hütter a tiré le bilan du stage de préparation des Rouge et Blanc © AS Monaco

« La pré-saison est aussi faite pour tester de nouveaux systèmes, en fonction du style de jeu proposé par nos adversaires. Quelle que soit la tactique, l’objectif est de progresser avec et sans le ballon, et nous sommes sur le bon chemin, » précise l’Autrichien, désireux d’adapter son équipe aux différentes situations de jeu.

Une première historique pour Rybolovlev

Un détail qui n’a échappé à personne : Dmitri Rybolovlev a marqué cette préparation estivale de sa présence inédite. Depuis qu’il a pris les rênes du club princier en décembre 2011, jamais le propriétaire russe n’avait accompagné ses joueurs en déplacement pour un stage. Présent d’abord lors de la victoire inaugurale contre le Cercle Bruges au Centre de Performance à La Turbie, il a ensuite fait le voyage jusqu’en Angleterre pour suivre la large victoire face à Coventry et à Nottingham.

Fidèle à son tempérament réservé, le dirigeant a suivi son club adoptant la tenue officielle © AS Monaco

Loin de l’image parfois réservé qu’on lui prête, le milliardaire semble s’être fondu dans l’environnement de l’équipe avec une simplicité qui surprend. « C’est un homme normal, de mieux en mieux intégré parmi les joueurs. On peut plaisanter avec lui, assure Thiago Scuro, le directeur général, à Nice-Matin. Je me souviens de la première saison d’Adi (2023-2024). Quand on est assurés de retrouver la Ligue des champions. Il [Rybolovlev] avait bu une bière avec nous pour fêter ça. »

Cette présence présidentielle s’inscrit dans une dynamique de cohésion, entre séances de barbecue, parties de baby-foot et intégration des nouvelles recrues comme Paul Pogba, qui impressionne déjà par son humilité et sa capacité d’adaptation selon son entraîneur.

Direction désormais l’Arminia Bielefeld samedi prochain (15h) pour la quatrième et avant-dernière rencontre de préparation, avant le retour au Centre de Performance et la reprise de la Ligue 1 le week-end du 15 août avec la réception du Havre. Les bases sont posées, reste à confirmer sur la durée.