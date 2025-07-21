ФК «Монако» набирает обороты на тренировочных сборах в Англии

ФК «Монако» завершил предсезонную подготовку на стадионе «Сент-Джордж Парк» с результатом одна победа и одна ничья. Клуб продемонстрировал заметный прогресс в командной игре под пристальным наблюдением президента Дмитрия Рыболовлева, который впервые присутствовал на предсезонных товарищеских матчах.

Аклиуш блистает в матче против «Ковентри»

Среда, 16 июля, стал одним из самых удачных дней этой летней подготовки. В матче с «Ковентри Сити», командой Чемпионшипа, которая в прошлом сезоне была близка к выходу в Премьер-лигу, «красно-белые» продемонстрировали высококлассную командную игру (5:0).

Мика Бирет, недавно продливший свой контракт до 2030 года – заслуженная награда после 13 голов в 16 матчах Лиги 1 в своем первом полусезоне в составе «Монако», – открыл счет мастерским ударом (27’). Он также стал самым результативным игроком в истории Лиги 1 с сезона 1947/1948, забив 10 голов за сезон. Этот рубеж был достигнут всего за семь матчей. Кроме того, Бирет стал первым игроком, которому удалось сделать три хет-трика подряд на домашнем поле с 1956 года. Датчанин, вошедший в десятку лучших номинантов на «Золотую бутсу» Европы, подтверждает свою быструю адаптацию к французскому футболу.

Начало путешествия Мики Бирета с ФК «Монако» отмечено рекордами © ФК «Монако»

Но ярче всех этим вечером отметился Магнес Аклиуш. Участник международной молодежной сборной, признанный болельщиками самым ценным игроком прошлого сезона, устроил персональное шоу, оформив роскошный хет-трик (61’, 70’ и 86’), который дополнил блестящий гол Саймона Буабре (37’). «Сегодня мне больше понравился уровень нашей игры по сравнению с матчем против “Брюгге”», – сказал, подводя итоги, тренер «Монако» Ади Хюттер, довольный прогрессом своих подопечных.

Обидная, но поучительная ничья с «Ноттингемом»

Три дня спустя – смена обстановки и соперника на стадионе «SMH Group» в Честерфилде. На этот раз монегаскам предстояло встретиться с «Ноттингем Форест», занявшим седьмое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне. На матч команда вышла в своей новой гостевой форме сезона 2025/2026 от Mizuno.

Le président Dmitry Rybolovlev était de nouveau présent pour soutenir l’équipe cet après-midi, à Chesterfield 🎥 pic.twitter.com/85zzYR5QIf — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2025

Синяя форма, дизайн которой был вдохновлен японским садом в Монако и «Синими самураями», не принесла удачи «красно-белым», которым пришлось довольствоваться ничьей (0:0), несмотря на явное доминирование на поле. Пап Кабраль, впервые вышедший на поле с профессиональной командой, и Кассум Уаттара, попавший в штангу (79’), стали олицетворением этого коллективного разочарования против вратаря-стены Матца Селса.

«С моей точки зрения, мы заслужили победу, особенно в первом тайме, – подвел итоги австрийский тренер, который, тем не менее, сохранил позитивный настрой. – Это наш третий матч подряд без пропущенных голов! Я также хотел бы поздравить Папа Кабраля, который очень хорошо сыграл в своем первом матче за профессиональную команду».

«Красно-белые» дебютировали в новой форме в своем третьем товарищеском матче против «Ноттингем Форест» © ФК «Монако»

«Я по-настоящему доволен этой неделей»

Помимо результатов, 54-летнего тренера прежде всего порадовал командный прогресс. «Я по-настоящему доволен результатами этой недели. Нам удалось воплотить на поле проделанную тренировочную работу», – заявил Хюттер, использовавший шесть дней в Бертон-апон-Трент для ротации состава и тестирования различных тактических схем.

Ади Хюттер подводит итоги тренировочного сбора «красно-белых» © ФК «Монако»

«Предсезонная подготовка также включает тестирование новых схем в зависимости от стиля игры соперника. Какова бы ни была тактика, цель – развиваться как с мячом, так и без него, и мы – на правильном пути», – сказал австриец, адаптирующий свою команду к различным игровым ситуациям.

Исторический дебют Рыболовлева

Это не ускользнуло ни от кого: летняя подготовка была ознаменована личным присутствием Дмитрия Рыболовлева. С момента принятия на себя руководства княжеским клубом в декабре 2011 года президент ФК «Монако» ни разу не сопровождал своих игроков в тренировочных поездках. Этим летом он сначала присутствовал при первой победе над «Серкль Брюгге» на базе в Ля-Тюрби, а затем отправился в Англию, чтобы понаблюдать за важной победой над «Ковентри» и игрой с «Ноттингемом».

Верный своему сдержанному характеру, президент наблюдал за командой в официальной клубной форме © ФК «Монако»

Вопреки приписываемому ему порой закрытом образу, миллиардер, похоже, с удивительной простотой вписался в коллектив. «Он обычный человек, который все лучше вливается в коллектив игроков. С ним можно пошутить, – заверил Тиагу Скуру, генеральный директор «Монако», в разговоре с изданием Nice-Matin. – Я помню первый сезон Ади (2023/2024). Когда мы вернулись в Лигу чемпионов, он [Рыболовлев] выпил с нами пива, чтобы отпраздновать».

Присутствие президента стало частью курса на сплочение коллектива: барбекю, настольный футбол и адаптация новичков, в числе которых Поль Погба. По словам тренера, он уже впечатлил своей скромностью и способностью быстро влиться в команду.

В следующую субботу (15:00) команда отправится на матч с «Арминией Билефельд». Это будет четвертая и предпоследняя контрольная встреча перед возвращением на базу в Ля-Тюрби и стартом Лиги 1, намеченным на уикенд 15 августа, когда «Монако» примет «Гавр».

Основы заложены — теперь предстоит доказать свою состоятельность на дистанции.