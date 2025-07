L’AS Monaco confirme sa montée en puissance avec une nouvelle victoire contre Torino

L’AS Monaco maintient sa dynamique parfaite en préparation en s’imposant pour la deuxième fois consécutive face au Torino.

Bis repetita pour la deuxième manche de cette double confrontation au Centre de Performance face au Torino. Le lendemain de la victoire 3-1 contre les Italiens, on a cru voir double pour le match retour tant la performance de l’effectif d’Adi Hütter a rendu une copie propre en affichant un score identique de trois buts à un. L’AS Monaco signe ainsi, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev, son cinquième succès sans défaite lors de sa préparation estivale.

Un match maîtrisé

Les Rouge et Blanc confirment d’entrée de jeu leur supériorité technique avec la tête de Breel Embolo qui heurte le montant droit sur un corner dès la 12e minute. C’est finalement Folarin Balogun qui ouvre le score à la 22e minute, d’une tête décroisée sur un service de Magassa venant se loger dans le petit filet gauche. L’attaquant américain inscrit ainsi son premier but de la préparation.

© AS Monaco

Monaco double la mise grâce à Kassoum Ouattara, qui profite d’une incompréhension dans la défense piémontaise juste avant la pause (2-0 à la 42e minute). La domination monégasque se traduit concrètement au tableau d’affichage.

La réaction du Torino ne se fait pas attendre au retour des vestiaires : Casadei réduit la marque (2-1, 47e) avant que l’entraîneur ne procède à plusieurs changements pour poursuivre sur cette lancée. Mais les espoirs italiens s’envolent définitivement lorsque Christian Mawissa se projette et réussit à conclure d’une belle frappe croisée du gauche depuis l’angle de la surface. « C’est le coach qui me dit de prendre le ballon à la récupération et d’aller fixer, je me suis appuyé sur Balo’ (Folarin Balogun) et j’ai tiré, c’était instinctif ! », confie Mawissa dans un communiqué de presse à l’issue du match. L’AS Monaco continue son sans-faute : une victoire convaincante en match amical face au Torino

De son côté, Adi Hütter se montre satisfait de ce bilan : « C’était un bon test pour nous ces deux matchs face au Torino. Aujourd’hui c’était un peu dur au départ dans les duels, car le football moderne demande de l’intensité, mais je pense que nous méritions de gagner car nous étions la meilleure équipe sur le terrain. » Cette cinquième victoire consécutive en préparation confirme l’excellent travail d’Adi Hütter et la montée en puissance de son effectif. Les Monégasques se déplacent désormais à Amsterdam ce dimanche pour défier l’Ajax, dans ce qui constituera un test de niveau supérieur avant la reprise officielle.