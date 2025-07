L’AS Monaco continue son sans-faute : une victoire convaincante en match amical face au Torino

Quatrième succès de la préparation pour les Rouge et Blanc qui ont su dominer les Italiens au Centre de Performance de la Turbie.

Dans une préparation qui prend de plus en plus des allures de récital, l’AS Monaco a une nouvelle fois démontré sa solidité mentale et technique en dominant le Torino FC trois but à un, à huis clos, ce mercredi soir au Centre de Performance de la Turbie. Un succès obtenu sous le regard attentif du Président Dmitri Rybolovlev, qui a pu apprécier la montée en puissance de ses protégés dirigés par Adi Hütter, et sous les vivas des supporters en contrebas, qui ont pu suivre la rencontre par la retransmission sur YouTube.

Le Président Dmitri Rybolovlev durant la rencontre contre le Torino, aux côtés du Directeur Général Thiago Scuro et du Président du club italien Urbano Cairo © AS Monaco

Un début de match piège parfaitement négocié

Pressés d’entrée de jeu par les turinois qui jouaient très haut, les Monégasques auraient pu tomber dans le piège Italien. Dès la sixième minute, Gineitis trouve la faille dans la défense rouge et blanc d’un bel enchaînement collectif, une belle remise talonnade suivie d’un centre précis sur l’aile gauche, permettant au milieu lituanien de tromper Majecki du pied droit dans le petit filet.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Mais cette équipe de l’AS Monaco a montré qu’elle avait de la ressource. Après plusieurs tentatives infructueuses de Paris Brunner face au portier italien Paleari, c’est finalement Mika Biereth qui a égalisé à la 16e minute. L’attaquant danois, toujours aussi menaçant sur son côté, inscrivait ainsi son troisième but de la préparation après ses réalisations face à Coventry et Bielefeld. L’AS Monaco bat l’Arminia Bielefeld et reste invaincu lors de sa préparation

Camara-Golovin, un duo efficace

Si l’égalisation était méritée au vu des assauts répétés des Monégasques devant les cages de Paleari, c’est en fin de première période que les hommes d’Adi Hütter ont fait la différence. Lamine Camara, qui s’était déjà vu un but lui être refusé pour hors-jeu à la 24e minute après une magnifique percée de Brunner, a finalement trouvé le chemin du but à la 45e minute. Le milieu sénégalais réalise une frappe puissante lointaine déviée pour terminer sa course dans les filets, offrant un avantage précieux aux Rouge et Blanc à la pause.

Mika Biereth s’est montré menaçant à plusieurs reprises devant le but, forçant plusieurs défenseurs à le serrer de près © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Moins animée, la seconde période a été plus maîtrisée, à l’image de cette équipe qui semble trouver ses automatismes. Également moins inquiétés qu’à la première mi-temps, les Monégasques ont finalement fait le break grâce à Aleksandr Golovin. L’international russe, servi par une passe parfaite ne tremble pas au moment de conclure du pied droit à bout portant (64e), scellant définitivement le sort de la rencontre.

Des motifs de satisfaction pour Hütter

Dans les dernières minutes, le remplaçant George Ilenikhena et Maghnes Akliouche ont encore eu l’occasion d’alourdir le score, mais le gardien turinois – souvent sollicité – s’est montré vigilant avec une main ferme. Une dernière occasion pour Zakaria Aboukhal, l’ancien Toulousain entré en jeu côté italien, s’est soldée par une frappe timide captée par Majecki.

Cette victoire 3-1 porte à quatre le nombre de succès en préparation pour l’AS Monaco (quatre victoires, un nul), confirmant la belle dynamique insufflée par le staff technique autrichien. Un bilan d’autant plus encourageant que l’équipe a su réagir après avoir été menée au score, démontrant un mental d’acier qui pourrait s’avérer précieux lors des échéances à venir, notamment contre le vice-champion d’Europe le 8 août prochain.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Les mots du coach

En conférence de presse d’après-match, Adi Hütter n’a pas caché sa satisfaction : « Oui, je suis satisfait. Après les premières minutes, nous avons eu un peu de chance, mais ensuite nous avons contrôlé le match minute par minute. »

L’entraîneur autrichien a particulièrement apprécié la réaction de ses joueurs après les critiques formulées suite à la première mi-temps décevante face à Bielefeld : « Pour moi, le plus important, c’est que les joueurs apportent quelque chose et qu’ils sachent que cette performance n’était pas à la hauteur de nos capacités. Aujourd’hui, j’ai vu une réaction. »

Adi Hütter a profité de ce galop d’essai pour tester la condition physique de ses joueurs : « Je voulais voir combien de joueurs pouvaient jouer entre 75 et 80 minutes à un bon niveau. Les dix dernières minutes sont plus difficiles, mais c’est normal. »

Une deuxième manche attend les Monégasques ce jeudi matin à 10h30, toujours face à ce même Torino. L’occasion pour Adi Hütter de faire tourner son effectif et d’affiner ses derniers réglages avant la reprise officielle le 15 août.