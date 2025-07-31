«Монако» продолжает безупречную серию убедительной победой в товарищеском матче против «Торино»

Это четвертый успех в предсезонной подготовке «красно-белых», одолевших итальянцев в Центре спортивных достижений в Ля Тюрби.

В ходе предсезонной подготовки, которая всё больше напоминает сольный концерт, ФК «Монако» в очередной раз продемонстрировал свою психологическую и техническую крепость, одержав победу над ФК «Торино» со счетом 3:1 в закрытом матче в среду вечером в Центре спортивных достижений» в Ля Тюрби. Успех был достигнут под пристальным взглядом президента Дмитрия Рыболовлева, который смог оценить эволюцию команды своих подопечных, которую возглавляет Ади Хюттер, и под аплодисменты болельщиков, следивших за трансляцией матча в YouTube.

Президент Дмитрий Рыболовлев во время матча с «Торино» вместе с генеральным директором Тиагу Скуру и президентом итальянского клуба Урбано Кайро © ФК «Монако»

Nouvelle victoire contre Torino devant le Président Dmitry Rybolovlev. pic.twitter.com/vwxhLXM7kY — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 30, 2025

Идеальный поворот в начале матча-ловушки

С самого начала матча под давлением туринской команды, игравшей очень высоко, монегаски могли попасть в итальянскую ловушку. На шестой минуте Гинейтис нашел брешь в обороне «красно-белых» тонкой коллективной комбинацией – точным пасом пяткой, за которым последовал ювелирный навес на левый фланг, позволивший литовскому полузащитнику переиграть Маецкого и с правой отправить мяч в сетку ворот.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Но ФК «Монако» показал, на что способен. После нескольких неудачных попыток Париса Бруннера прострелить итальянского вратаря Палеари, на 16-й минуте Мика Бирет сравнял счёт. Датский нападающий, всегда опасный на своём фланге, забил свой третий гол в предсезонной подготовке после голов в ворота «Ковентри» и «Билефельда».

Камара-Головин – эффективный тандем

Счёт сравняли вполне заслуженно, учитывая неоднократные атаки монегасков на ворота Палеари. А в конце первого тайма подопечные Ади Хюттера создали переломный момент. Ламин Камара, первый гол которого на 24-й минуте не был засчитан из-за офсайда после великолепного прорыва Бруннера, на 45-й минуте всё-таки поразил ворота соперника. Сенегальский полузащитник нанёс мощный дальний удар, который отрикошетил в сетку ворот, обеспечив «красно-белым» ценное преимущество к перерыву.

Мика Бирет несколько раз создавал угрозу у ворот соперника, вынуждая сразу нескольких защитников блокировать его © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Вторая половина игры была менее оживленной, но более уверенной, что свидетельствовало о том, что команда, по-видимому, нашла свой ритм. Монегаски, менее обеспокоенные, чем в первом тайме, закрепили свой успех благодаря Александру Головину. Игрок российской сборной, получив безупречный пас, не дрогнул и нанес удар с правой с близкого расстояния (64-я минута), окончательно решив судьбу матча.

Причины удовлетворения Хюттера

В последние минуты, вышедшие на замену Джорж Иленихена и Магнес Аклиуш могли увеличить счёт, но туринский голкипер, часто отражавший атаки, проявил бдительность и твёрдость. Последняя возможность для Закарии Абухала, бывшего игрока «Тулузы», вышедшего на замену в составе итальянской команды, завершилась робким ударом, легко отраженным Маецким.

Этот триумф со счетом 3:1 довёл количество побед в рамках предсезонной подготовки ФК «Монако» до четырёх (четыре победы, одна ничья), что подтверждает мощный импульс, заданный австрийским техническим персоналом. Итог стал ещё более обнадеживающим, поскольку команда смогла отреагировать, уступая в счёте, и продемонстрировала стальной менталитет, который может оказаться ценным в предстоящих матчах, особенно против вице-чемпиона Европы 8 августа.

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Слово тренеру

На послематчевой пресс-конференции Ади Хюттер не скрывал своего удовлетворения: «Да, я доволен. Поначалу нам немного повезло, но затем мы контролировали игру поминутно».

Австрийский тренер особенно оценил реакцию своих игроков на критику неудачного первого тайма против «Билефельда»: «Для меня самое главное – чтобы игроки давали результаты, чтобы они знали, что эта игра не соответствовала нашим возможностям. Сегодня я увидел реакцию».

Ади Хюттер воспользовался этой репетицией, чтобы проверить физическую форму своих игроков: «Я хотел посмотреть, сколько игроков смогут выступать от 75 до 80 минут на хорошем уровне. Последние десять минут – сложнее, но это нормально».

Второй тур ждёт монегасков в четверг утром в 10:30, всё против того же «Торино». Это возможность для Ади Хюттера провести ротацию состава и внести последние коррективы перед официальным возобновлением сезона 15 августа.