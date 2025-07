L’AS Monaco continua la sua serie perfetta: vittoria avvincente in amichevole contro il Torino

Quarto successo nel precampionato per i biancorossi, che hanno dominato il Torino al Performance Center di La Turbie.

Sempre più simile a un assolo ben orchestrato, il precampionato dell’AS Monaco prosegue senza sbavature. Mercoledì sera, a porte chiuse, la squadra di Adi Hütter ha superato il Torino FC per 3-1 al Performance Center di La Turbie. Una vittoria maturata davanti agli occhi del Presidente Dmitri Rybolovlev, che ha potuto apprezzare la crescita dei suoi giocatori, e sotto l’incoraggiamento dei tifosi che hanno seguito il match all’esterno grazie alla diretta su YouTube.

Il Presidente Dmitri Rybolovlev durante il match contro il Torino, accanto al Direttore Generale Thiago Scuro e al Presidente del club italiano Urbano Cairo © AS Monaco

Nouvelle victoire contre Torino devant le Président Dmitry Rybolovlev. pic.twitter.com/vwxhLXM7kY — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 30, 2025

Un avvio insidioso gestito con maturità

Il Torino ha messo subito pressione giocando alto e i monegaschi hanno rischiato di cadere nella trappola italiana. Dopo appena sei minuti, i granata trovano il vantaggio: splendida azione corale, tacco illuminante e cross preciso dalla sinistra che permette al centrocampista lituano Gineitis di battere Majecki sul primo palo con un destro preciso.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Ma questa squadra dell’AS Monaco ha carattere da vendere. Dopo diversi tentativi pericolosi di Paris Brunner fermati dal portiere italiano Paleari, è Mika Biereth a rimettere il punteggio in parità al 16′. L’attaccante danese, sempre insidioso sulla sua fascia, firma così la sua terza rete del precampionato dopo quelle contro il Coventry e il Bielefeld.

Camara-Golovin: intesa da applausi

Il pareggio era meritato, viste le incursioni continue dei monegaschi dalle parti di Paleari. E nel finale di primo tempo arriva il sorpasso. Lamine Camara, a cui era stato annullato un gol per fuorigioco al 24′ dopo una splendida azione di Brunner, si prende la rivincita al 45′. Il centrocampista senegalese scarica un tiro potente dalla distanza, deviato, che entra in rete e manda il Monaco negli spogliatoi avanti di un gol.

Mika Biereth si è reso pericoloso più volte in area, costringendo la difesa italiana a raddoppiare gli uomini © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Il secondo tempo, meno vivace, è stato ben gestito dai biancorossi, che sembrano aver trovato gli automatismi giusti. Con meno pressione rispetto alla prima frazione, il Monaco chiude definitivamente i conti con Aleksandr Golovin. Servito da un passaggio perfetto, l’internazionale russo non sbaglia a tu per tu con il portiere: destro secco e 3-1 al 64′.

Segnali incoraggianti per Hütter

Nel finale, George Ilenikhena e Maghnes Akliouche hanno l’occasione di arrotondare il risultato, ma Paleari si fa trovare pronto, respingendo con reattività. Ultima fiammata del Torino con Zakaria Aboukhal, ex Tolosa, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Majecki.

Con questo 3-1 salgono a quattro le vittorie dell’AS Monaco in cinque amichevoli (quattro successi e un pareggio), a conferma del momento positivo in casa biancorossa. Un risultato ancor più significativo perché arrivato in rimonta, segno di una tenuta mentale che potrebbe rivelarsi determinante nelle prossime sfide, soprattutto contro il vicecampione d’Europa l’8 agosto.

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Le parole del mister

In conferenza stampa, Adi Hütter non ha nascosto la sua soddisfazione: «Sì, sono soddisfatto. Dopo i primi minuti, dove abbiamo avuto un po’ di fortuna, abbiamo controllato la partita minuto dopo minuto».

L’allenatore austriaco ha particolarmente apprezzato la reazione della squadra dopo le critiche seguite al primo tempo deludente contro il Bielefeld: «Per me la cosa più importante è che i giocatori rispondano e capiscano che quella performance non rispecchiava le nostre capacità. Oggi ho visto una reazione».

Hütter ha anche approfittato dell’amichevole per testare la condizione fisica dei suoi ragazzi: «Volevo vedere quanti giocatori riuscivano a tenere un buon livello per 75-80 minuti. Gli ultimi dieci sono sempre più difficili, ma è normale».

Giovedì mattina alle 10:30 andrà in scena il secondo round contro lo stesso Torino. Un’occasione per Hütter di ruotare gli uomini e mettere a punto gli ultimi dettagli prima del via ufficiale del 15 agosto.