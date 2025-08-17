Лига 1: ФК «Монако» уверенно стартовал в чемпионате, сломив «Гавр» на стадионе «Луи-II»

«Монако» одержал безоговорочную победу над «Гавром» (3:1) в эту субботу на стадионе «Луи-II» – сначала команда вышла вперед за счет автогола противника, а затем Эрик Дайер и Магнес Аклиуш закрепили преимущество, обеспечив красно-белым отличный старт в новом сезоне.

После семинедельной предсезонки и восьми контрольных матчей (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение) ФК «Монако» в эту субботу встретился на домашнем стадионе с «Гавром» в первом туре чемпионата.

На глазах у князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева подопечные Ади Хюттера сделали всё необходимое, чтобы одолеть нормандцев и завоевать три очка. Драгоценный успех – 1100-й в истории «Монако» в элите французского футбола – и всё это перед многочисленными зрителями на стадионе «Луи-II», которые были рады видеть, как их команда одержала победу.

Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев присутствовали на победном матче ФК «Монако» против «Гавра» © ФК «Монако»

Приятный подарок от «Гавра» в начале матча

Испытывая меньше стеснения, чем можно было бы предположить, «Гавр» решил активно прессинговать в первые минуты игры. К счастью для «Монако» Ламин Камара и Дени Закария сохраняли спокойствие и позволили своей команде противостоять давлению нормандцев. Несмотря на всё своё стремление, гости создали мало острых моментов, а «Монако» изо всех сил давил на Диао. Тезе (10’), а затем и Минамино (11’) попытали счастья, исполнив несколько красивых манёвров, но безуспешно. Бирет (18’) пробил в нескольких сантиметрах о штанги и не смог воспользоваться грубой ошибкой Санганте.

Мике Бирету не хватило точности, чтобы открыть счёт в первые полчаса игры © ФК «Монако»

Контролируя ход матча, но не обладая достаточной остротой в заключительной трети тайма, княжескому клубу в конечном итоге потребовалась небольшая «помощь» от соперника, чтобы переломить ход встречи. Вырвавшийся по правому флангу Александр Головин получил передачу, прострелил, и защитник нормандцев Готье Льорис отбил мяч в свои ворота (1:0, 32’). Почувствовав, что соперник дрогнул, «Монако» продолжил наступление и был близок к тому, чтобы удвоить преимущество, когда Аклиуш, получив мяч в штрафной, нанес великолепный удар с лёта, но угодил в левую штангу ворот «Гавра» (45+3’).

Яркий дебют Эрика Дайера

После перерыва преимущество по-прежнему оставалось на стороне «Монако», но опасных моментов было не так много. Менее эффективная игра позволила команде хозяев полагаться на стандартные положения в своей защите, а после подачи Камары с углового Эрик Дайер взвился выше всех остальных и поразил ворота Диао (2:0, 61’). Игрок сборной Англии, перешедший этим летом из мюнхенской «Баварии», забил свой первый гол за «красно-белых».

Затем, когда, казалось, что жребий для нормандцев уже брошен, они проявили достаточно реализма и остались в деле. Вырвавшись по левому флангу, Расул Н’Диайе пробился, обыграл Вандерсона и нанес удар низом, застав врасплох Градецкого (2:1, 67’). Оставалось отличиться в последние двадцать минут игры, и именно тогда, когда казалось, что у «Гавра» есть шансы отыграться, «красно-белые» решились на прорыв. Закария воспользовался отличным пасом, пробился по правому флангу и перевёл на Магнеса Аклюша, которому оставалось только замкнуть эту передачу в пустые ворота (3:1, 76’). Роковой удар, уверенная победа, и ФК «Монако» может отпраздновать свой первый успех в новом сезоне.

Ади Хюттер: «Мы можем играть гораздо лучше»

Победа и три очка – в кармане, но Ади Хюттер далёк от удовлетворения. По его словам, команда обладает всеми необходимыми качествами, чтобы показывать более яркие результаты: «В футболе для меня важны две вещи. Первая – это результат, и я рад победе в первом матче, это всегда важно. Мы заслужили победу, мы доминировали. Но я не могу быть удовлетворён игрой. Мы можем выступать гораздо лучше, я считаю, что у команды есть все возможности создавать больше острых моментов. И мы будем выступать лучше, потому что следующие два соперника («Лилль» и «Страсбург») будут сильнее. И, честно говоря, наши требования к себе очень высоки! (прим. ред.: выше, чем сегодня вечером) […] Мы играли слишком вяло в первом тайме. Против низкого блока играть непросто, но они с этим хорошо справляются. Я думаю, нам немного не хватило скорости, нажима и давления».

В свою очередь, английский новобранец Эрик Дайер заявил в микст-зоне после своего первого гола за «Монако»: «Для меня все сложилось наилучшим образом. Первая игра всегда связана с неопределённостью, и никогда не знаешь, чего ожидать. Гол – это подарок, но самое главное, что мы победили […] Я просто открылся в зоне, где должен был находиться, замкнув отличную верховую передачу в исполнении Ламина. Я рад, что мне удалось удвоить преимущество».

Благодаря этой 1100-й победе ФК «Монако» временно становится лидером Лиги 1. Следующий матч монегасков состоится в воскресенье на стадионе «Пьер-Моруа» против «Лилля».