Лига 1: «Монако» проиграл в гостях команде Оливье Жиру в добавленное время

Гол Оливье Жиру на последних минутах разбил надежды «Монако», который потерпел первое поражение в сезоне в конце второго тура Лиги 1 на поле «Лилля» (0:1)

Во втором туре чемпионата в это воскресенье «Монако» ждало противостояние в Лиге 1 с европейским оттенком. На стадионе «Пьер Моруа» монегаски встретились с «Лиллем», который, несомненно, составит им серьезную конкуренцию в борьбе за выход в Лигу чемпионов до конца сезона.

Встреча, которую ждали, закончилась поражением «красно-белых». После 90 минут ожесточённой борьбы Оливье Жиру открыл счёт в самом конце игры, позволив «Лиллю» одержать победу. Это разочаровывало как «Монако», так и его болельщиков, которые в большом количестве собрались на гостевой трибуне стадиона, чтобы поддержать свою команду.

Болельщики ФК «Монако» приехали поддержать свою команду © ФК «Монако»

Аклиуш – активный, но недостаточно решительный

Давление, безусловно, чувствовалось, но ФК «Монако» не сдавался и явно доминировал в начале матча на «Декатлон Арене». В частности, Кайо Энрике прессинговал на своем левом фланге и доставил соперникам много хлопот. Сначала он подал на Аклиуша, который, возможно, не ожидал получить мяч, и его приём был недостаточно уверенным, чтобы обыграть Озера (9’). Затем, благодаря эффективному прессингу, молодой французский плеймейкер перехватил мяч и подал на Балогана, который головой отправил мяч слишком далеко от ворот (14’).

В центре горячих действий «Монако» Магнес Аклиуш продолжал создавать серьезные проблемы обороне «Лилля». После паса Головина он проиграл дуэль вратарю северной команды (18’), а затем мяч был перехвачен Перро после низкой передачи Энрике (20’). Несмотря на давление, игроки «Лилля» тоже атаковали. Менье попытал счастья дальним ударом, который прошёл мимо цели (19’), а Харальдссон промахнулся при выходе один на один после блестящего открытия Нгоя (22’). Постепенно борьба стала более сбалансированной, но в конце тайма давление «Монако» едва не решило исход матча. Камара высоко подобрал мяч и подал на Аклиуша, чей зкрученый удар с левой прошёл в нескольких сантиметрах от штанги «Лилля» (39’).

Оливье Жиру застал «Монако» врасплох

После перерыва у «Монако» возможностей забить было меньше. Первый острый момент во втором тайме записали на свой счёт хозяева поля: удар Буадди, отраженный Мависсой, задел перекладину ворот Градецкого (61’). Примерно десять минут спустя «Монако» снова содрогнулся, когда после удара головой от Нгоя, а затем удара от Жиру мяч оказывался у правой (69’) и левой (74’) штанги ворот гостей.

Желая разбудить своих игроков, Ади Хюттер решил сделать замены и одновременно выпустил на поле Вандерсона, Бирета и Бен Сегира. Однако, эта амбициозная ставка не изменила исход матча. И когда уже казалось, что оба клуба готовы расстаться «по-хорошему», Оливье Жиру пришёл на помощь своей команде и принёс ей победу. Оказавшись в штрафной, чемпион мира 2018 года исполнил идеальный поворот и отправил мяч вне пределов досягаемости Градецкого (1:0, 90’). Почти сразу же после этого Фернандес-Пардо пробил по правому флангу и заработал пенальти, который Жиру не смог реализовать (90’ + 8). Результат оказался жестоким для «Монако», который покинул север Франции ни с чем.

Ади Хюттер, конечно, разочарован

Очень требовательный после победы над Гавром Ади Хюттер не скрывал разочарования своими игроками во втором тайме в это воскресенье: «Мы очень недовольны нашим вторым таймом. Таймы были очень разные. В первом у нас были возможности, мы могли выйти вперёд. Я был недоволен тем, как играла моя команда во втором тайме. У нас не было достаточного преимущества, чтобы надеяться на победу […] Мы играли против одной из лучших команд этого чемпионата, тем более у неё дома. Мы хотели победить, но для этого нам нужно было качественно отыграть все 90 минут. Во втором тайме мы растерялись и не смогли найти место за спиной соперника, как хотели».

Капитан Денис Закария поделился своими чувствами с комментатором в конце матча: «Я думаю, что играть здесь всегда нелегко. Мы упустили кое-какие детали и расплатились за это […] Всё зависит от точности, концентрации, желания победить на протяжении 90 минут. Мы приехали сюда, чтобы заработать три очка, но упустили возможность сделать это».

Для ФК «Монако» настало время реабилитироваться, и клуб попытается вернуться на победные рельсы в следующее воскресенье (17:15) принимая «Страсбур» на стадионе «Луи-II».