«Монако» вырывает победу в головокружительном поединке со «Страсбуром»

Перед началом матча прошла минута аплодисментов в память об Абделле Льежоне, чемпионе Франции в составе ФК «Монако» в 1982 году © ФК «Монако»

В конце невероятного матча, в котором монегаски долгое время лидировали, а «Страсбур» сначала сократил разрыв, а затем сравнял счёт, победа пришла на последних секундах.

Вот ради таких встреч стоит ходить на стадион! Перед 8 800 зрителями, собравшимися на «Луи II» с уменьшенной из-за начала модернизации трибуной, подопечные Ади Хюттера разыграли поистине захватывающее шоу, свидетелем которого стал и президент Дмитрий Рыболовлев, присутствовавший на матче.

Лидируя долгое время с разницей в два гола, все изумились, когда северяне сравняли счёт всего за две минуты. В конце концов монегаскам пришлось ждать до последних секунд, чтобы вырвать победу (3:2) благодаря пушечному удару головой Минамино, которого перед началом матча чествовали за его 100-й матч за «красно-белых».

Удачный старт

С самого начала ФК «Монако» вёл эффективный прессинг. Именно эта интенсивность позволила открыть счет на 6-й минуте. После великолепного давления Балогана на вратаря «Страсбура» Пендерса, Манес Аклиуш не мешкая отправил мяч в пустые ворота. Новобранец французской сборной отпраздновал свой гол, указав на логотип «Монако», и этот жест должен был успокоить болельщиков за несколько часов до окончания трансферного окна.

5’ BUTTTT DE MAGHNES AKLIOUCHEE !



Les Monegasques vont chercher très haut leurs adversaires du jour en ce début de match ! Penders pressé par Balogun se manque dans sa relance #ASMRCSA— Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 31, 2025

Монегаски захватили инициативу, участив вторжения в лагерь «Страсбура». Очень активные Балоган и Аклиуш, как свободные электроны, бомбардировали защиту «Страсбура». Однако после игры в четверг вечером и обеспечения себе исторической квалификации в Конференц-лигу на датской земле, подопечные Лиама Росениора осознали ситуацию. Паничелли даже поразил ворота (33’), но его гол не был засчитан из-за офсайда, зафиксированного Морейрой в начале атаки.

Нападающий Фоларин Балоган вернулся в отличную форму © ФК «Монако»

Затем форвард «Монако» под девятым номером Балоган, вышел на отличную передачу из глубины поля от Джордана Тезе, столкнулся с Пендерсом, но упустил шанс закрепить преимущество на 36-й минуте, однако уже в начале второго тайма сумел реабилитироваться.

Американские горки во второй половине

Вернувшись из раздевалки, «Монако» удвоил счет. Воспользовавшись передачей от Ламина Камара, Балоган изящной подсечкой перебросил мяч через вратаря гостей Пендерса (2:0). Доминируя, «красно-белые» могли увеличить свое преимущество благодаря Бирету (52’), на которого щедро передал Головин, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

На 73-й минуте матч вышел на другой уровень. Только что вышедший на поле Баква сократил разрыв великолепным ударом с полулета. Всего минуту спустя тот же Баква создал переполох в штрафной «Монако» и заработал пенальти, который уверенно реализовал Паничелли (76’), сравняв счет (2:2). Таким образом, «Страсбур» переломил ход матча всего за две минуты. Монегаски получили двойное наказание: вратарь Градецки получил травму и был вынужден уступить место Филиппу Кёну. Швейцарский вратарь чуть позже проявил решительность и уверенность, совершив отличный сейв и одержав победу в дуэли (86’).

Игроки ФК «Монако» сыграют дома 21 сентября против «Меца» © ФК «Монако»

Лишь на 96-й минуте игры, в напряженные 8 минут дополнительного времени, на дальней штанге возник Такуми Минамино. Японец головой замкнул передачу Аклиуша, принеся своей команде победу, и зажёг «Луи-II» овациями в конце совершенно сумасшедшего матча (3:2).

98’ C’EST TERMINÉ AU LOUIS II



L’AS Monaco s’impose contre Strasbourg 3-2 et renoue avec le succès ! Quel match 🥳#ASMRCSA — Monaco Tribune (@MonacoTribune) August 31, 2025

Ади Хюттер: «Мы заслужили победу, но её было трудно добиться»

Перед прессой австрийский тренер с трудом сдерживал эмоции. «Это были американские горки. Это очень важная победа после поражения в Лилле. При счете 2:0 нам пришлось спасать матч. То, что мы показали сегодня, – нехороший знак. Мы заслужили победу, но её было трудно добиться».

Австрийский тренер особо отметил Балогана и Аклиуша: «Я очень доволен его голом. Он провел фантастический матч. Я чувствую, что он в отличной форме». Как и на предматчевой пресс-конференции, Хюттер вновь поздравил Аклиуша с дебютом в сборной Франции: «Два года назад, когда я пришёл в клуб, он только подавал надежды. Он преумножил свои показатели. Теперь в нашем составе появился новый игрок французской сборной. Я очень доволен им».

В лагере «Страсбура» разочарование было вполне ощутимым. Лиам Росениор, начинающий свой второй сезон у руля клуба, не скрывал своей горечи. «Я обескуражен, я чувствовал, что мы выиграем в конце матча. Мы заслужили победу. Эта команда будет играть всё сильнее и сильнее и продолжать совершенствоваться».

Набрав шесть очков из возможных девяти, «Монако» завершает начало сезона в верхней части турнирной таблицы. Теперь настало время международного перерыва, во время которого не менее 23 игроков присоединятся к своим национальным сборным для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

14 сентября «красно-белые» вернутся в Лигу 1 на матч с «Осером» на стадионе «Аббе Дешан», а потом начнут европейскую кампанию в Брюгге. Осень стартовала с амбициями.