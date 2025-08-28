La première phase de modernisation du Stade Louis-II est lancée

Les premiers travaux qui concernent des secteurs bien précis ont débuté au Stade Louis-II, a annoncé le Gouvernement Princier.

Certains les attendaient avec impatience, c’est désormais en bonne voie : les travaux de modernisation du Stade Louis-II ont été lancés cet été annonce le Gouvernement Princier dans un communiqué. Mené par la direction des travaux publics, qui opère de concert avec la direction du stade, ce chantier vise notamment à rénover les buvettes, les sanitaires ainsi qu’à repenser la circulation au sein des tribunes.

Les objectifs sont multiples : améliorer l’expérience spectateurs des usagers, bien sûr, et mettre l’écrin monégasque – qui a célébré ses 40 ans le 25 janvier dernier – aux standards de sécurité et de qualité attendus pour les grandes compétitions internationales.

Plusieurs phases prévues de 2025 à 2027

Pour implanter ces améliorations tout en garantissant la continuité des activités sportives prévues au sein de l’antre de la Principauté – les matchs de l’AS Monaco, le Meeting Herculis ou les Jeux des Petits États d’Europe, entre autres -, plusieurs phases de travaux qui s’étendront de 2025 à 2027 ont été planifiées.

Afin de préserver le confort des spectateurs durant cette période lors de laquelle certaines installations seront temporairement déplacées, des solutions provisoires ont été pensées. Le début d’une véritable transition infrastructurelle, qui s’inscrit dans un vaste programme de modernisation du Stade Louis-II à l’horizon 2035.