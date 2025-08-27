Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

AS Monaco : Maghnes Akliouche convoqué pour la première fois avec les Bleus

Par Karel Weic
Publié le 27 août 2025
1 minute de lecture
Maghnes Akliouche a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France A ce mercredi
Maghnes Akliouche a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France A ce mercredi
Par Karel Weic
- 27 août 2025
1 minute de lecture

Appelé par Didier Deschamps en vue de la trêve internationale de septembre, Maghnes Akliouche devient officiellement le 73e joueur de l’AS Monaco à être sélectionné avec l’Équipe de France A.

Élu meilleur joueur de la saison par le Club des Supporters de l’AS Monaco l’an passé, déjà buteur lors de la première journée face au Havre le 16 août dernier, et surveillé par les plus grandes écuries européennes cet été : Maghnes Akliouche a logiquement été récompensé.

Du haut de ses 23 ans, le meneur de jeu du club princier a été appelé pour la première fois avec les Bleus ce jeudi après-midi, comme l’a communiqué la sélection tricolore sur ses réseaux sociaux. Il vient ainsi étoffer les options offensives de Didier Deschamps, aux côtés de joueurs tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Marcus Thuram ou encore Rayan Cherki.

Une suite logique pour Akliouche

Le natif de Tremblay a déjà connu bien des aventures avec les catégories jeunes françaises. Apparu à 23 reprises avec les U20, U21 et U23, il a également participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 sous la houlette de Thierry Henry, disputant 6 rencontres durant la compétition et décrochant la médaille d’argent.

Devenu l’un des hommes forts de l’AS Monaco depuis l’exercice 2023-2024, il s’apprête à franchir un nouveau cap et aura l’occasion de fêter sa première sélection à l’occasion des matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine (5 septembre) ou l’Islande (9 septembre).