AS Monaco : Maghnes Akliouche convoqué pour la première fois avec les Bleus

Maghnes Akliouche a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France A ce mercredi

Appelé par Didier Deschamps en vue de la trêve internationale de septembre, Maghnes Akliouche devient officiellement le 73e joueur de l’AS Monaco à être sélectionné avec l’Équipe de France A.

Élu meilleur joueur de la saison par le Club des Supporters de l’AS Monaco l’an passé, déjà buteur lors de la première journée face au Havre le 16 août dernier, et surveillé par les plus grandes écuries européennes cet été : Maghnes Akliouche a logiquement été récompensé.

Du haut de ses 23 ans, le meneur de jeu du club princier a été appelé pour la première fois avec les Bleus ce jeudi après-midi, comme l’a communiqué la sélection tricolore sur ses réseaux sociaux. Il vient ainsi étoffer les options offensives de Didier Deschamps, aux côtés de joueurs tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Marcus Thuram ou encore Rayan Cherki.

🧳 Rentrée des classes pour nos Bleus 🇫🇷



📋 Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23, avec la première de Maghnes Akliouche 🔥



👉 Cap désormais sur le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! 🏆#FiersdetreBleus pic.twitter.com/kXfUnEOl5O — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2025

Une suite logique pour Akliouche

Le natif de Tremblay a déjà connu bien des aventures avec les catégories jeunes françaises. Apparu à 23 reprises avec les U20, U21 et U23, il a également participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 sous la houlette de Thierry Henry, disputant 6 rencontres durant la compétition et décrochant la médaille d’argent. 1ère convocation chez les grands pour @Nesmaar_A 🇫🇷💪 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4SAbTnhwln — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2025

Devenu l’un des hommes forts de l’AS Monaco depuis l’exercice 2023-2024, il s’apprête à franchir un nouveau cap et aura l’occasion de fêter sa première sélection à l’occasion des matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine (5 septembre) ou l’Islande (9 septembre).